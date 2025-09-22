Mới đây, tại Hải Phòng, Vietnam Iconic Runway Season 7 – Trạm Hạnh Phúc đã diễn ra thành công, mang đến một không gian nghệ thuật rực rỡ với hàng trăm người mẫu nhí, vũ công nhí và những bộ sưu tập thời trang giàu cảm xúc.

Hương Ly

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn xuất hiện của Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 Nguyễn Thị Hương Ly trong thiết kế váy cưới, ngay trước thềm ngày trọng đại của cô.

Lấy cảm hứng từ tinh thần lạc quan và tình yêu cuộc sống, Vietnam Iconic Runway mùa thứ 7 biến thành phố cảng Hải Phòng thành một sân khấu lớn. Hàng trăm mẫu nhí và vũ công nhí đã trình diễn đầy năng lượng trong không gian kết hợp giữa thời trang, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn.

Chương trình giới thiệu 5 bộ sưu tập, trong đó nổi bật là Glow In Love của thương hiệu Aura Bridal do NTK Dung Lee sáng tạo, mang đến những thiết kế lộng lẫy tôn vinh tình yêu và hạnh phúc. Chính trong bộ sưu tập này, Hương Ly gây bất ngờ khi khoe sắc trong một mẫu váy cưới tinh khôi, sải bước đầy thần thái bên cạnh Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên.

Khoảnh khắc Hương Ly diện váy cưới trên sàn diễn không chỉ nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt mà còn mang đến cảm xúc đặc biệt cho khán giả. Bởi lẽ, chỉ ít tháng nữa, người đẹp sẽ chính thức lên xe hoa.

Theo chia sẻ trên báo giới, Hương Ly cùng bạn trai doanh nhân đã chuẩn bị cho hôn lễ gần một năm, hoàn thành khóa học giáo lý hôn nhân Công giáo và thực hiện ảnh cưới tại Australia. Lễ cưới sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tại Hà Nội và Gia Lai, với sự góp mặt của gia đình cùng một số đồng nghiệp thân thiết.

Với sự góp mặt của các Á hậu, những bộ sưu tập mang thông điệp đoàn viên, tình yêu và hạnh phúc, Vietnam Iconic Runway Season 7 đã khép lại trọn vẹn như một lời tri ân, đồng thời là điểm dừng chân đầy kỷ niệm trước khi Hương Ly bước vào hành trình hôn nhân.