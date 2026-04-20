'Diêm Vương' Tây du ký: 2 lần mắc ung thư, sống lạc quan đến tuổi 95

Bộ phim Tây du ký 1986 không chỉ là tác phẩm gắn liền với tuổi thơ của bao người mà còn để lại những hình tượng kinh điển trên màn ảnh. Trong đó, nhân vật Diêm vương do diễn viên gạo cội Lưu Giang thể hiện gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả, trở thành tượng đài đến nay vẫn chưa ai vượt qua được.

Đóng "Tây du ký" ở tuổi 75

Nghệ sĩ Lưu Giang sinh năm 1925, tham gia đóng phim từ năm 1958. Ông bước chân vào giới nghệ thuật từ rất sớm. Năm 16 tuổi, tài tử này gia nhập đoàn kịch nói. Đến năm 1958, ông chuyển sang Hãng phim 81, bắt đầu sự nghiệp diễn viên. Với diễn xuất tinh tế, nam diễn viên thường được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng", giao cho vai phản diện trên màn ảnh.

Trong sự nghiệp, Lưu Giang góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng nhưng kinh điển nhất chắc chắn là vai diễn Diêm Vương trong Tây du ký 1986.

Nhân vật Diêm Vương do nghệ sĩ Lưu Giang đảm nhận trong "Tây du ký".

Ban đầu, đạo diễn Dương Khiết lo lắng Lưu Giang không phù hợp với vai diễn, nhưng sau khi thay trang phục, nam diễn viên khiến cả đoàn phim phải khiếp sợ vì từ tạo hình đến thần thái của ông đều giống nhân vật.

Năm 2000, nghệ sĩ tiếp tục đảm nhận vai này trong Tây du ký phần hai, khi đó ông 75 tuổi. Trong phim có cảnh Tôn Ngộ Không giẫm lên cổ Diêm Vương, song ông sẵn sàng thực hiện mà không dùng diễn viên đóng thế.

Sau vai Diêm Vương trong Tây du ký, nam tài tử đóng thêm nhiều vai diễn khác như Hồ Hán Tam phim Ngôi sao đỏ lấp lánh , Lý Hạm Trường trong Xích phong hào, Canh tư lệnh trong Địa đạo chiến, Hải ưng, Đột phá Ngô Giang... Bộ phim cuối cùng mà ông tham gia là Phi việt lão nhân viện vào năm 2012.

Hai lần mắc ung thư, sống lạc quan đến cuối đời

Khác với hình ảnh hung dữ trên màn ảnh, nghệ sĩ Lưu Giang ngoài đời là người thiện lương, khiêm tốn và dễ mến. Ông cống hiến cả đời cho môn nghệ thuật thứ 7 suốt 60 năm.

Tuy nhiên điều xót xa khi nam diễn viên từng 2 lần mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Nhờ phát hiện sớm, nam diễn viên được chữa trị kịp thời. Sau bệnh tật, ông thay đổi lối sống tích cực hơn, luôn trân trọng cuộc sống giống như là đó là ngày cuối cùng còn tồn tại.

Theo trang 163, một trong những nguyên nhân khiến Lưu Giang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo là vì vấn đề cân nặng. Để hoàn thành tốt những vai phản diện trên màn ảnh, ông luôn phải giữ thể trọng hơn 80kg trong khi chỉ chiều cao chỉ đạt 1m65.

Nam nghệ sĩ sống lạc quan dù từng 2 lần mắc bệnh ung thư.

Những ngày tháng cuối đời, nam nghệ sĩ vẫn minh mẫn, lạc quan. Hàng ngày ông uống trà, tập thể dục dưỡng sinh, nuôi chim. Ông có nhóm bạn thân thường gặp gỡ, trò chuyện về kinh nghiệm giữ gìn sức khỏe.

Tháng 5/2020, nam nghệ sĩ qua đời ở tuổi 95. Ông ra đi thanh thản, không phải chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật.