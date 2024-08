Điểm tương đồng giữa 2 nữ ca sĩ từng bị nghi "không đội trời chung"

Việc một ca sĩ được đặt lên bàn cân so sánh với những đồng nghiệp khác không phải là một chuyện gì quá xa lạ trong showbiz và Đông Nhi - Bảo Thy cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Ở thời điểm cả 2 còn hoạt động sôi nổi, cư dân mạng đã râm ran truyền tai nhau câu chuyện Đông Nhi và Bảo Thy "bằng mặt không bằng lòng", luôn có sự cạnh tranh ngầm cùng nhau mỗi lần xuất hiện. Bên cạnh đó là màn kèn cựa giữa các FC khiến nhiều người càng tin rằng nghi vấn 2 nữ ca sĩ đình đám này "không đội trời chung" là có thật.

Một số ý kiến cho rằng tin đồn này có được là do việc cả Đông Nhi lẫn Bảo Thy có có khá nhiều điểm tương đồng không chỉ trong chặng đường nghệ thuật mà còn cả ở ngoài đời. Chính vì vậy mà cả 2 mới thường được đặt lên bàn cân để so sánh dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.

Đông Nhi và Bảo Thy thường được đặt lên bàn cân so sánh với nhau

Cùng năm sinh và cùng đi lên từ dòng nhạc teen pop

Có thể bạn đã biết, Đông Nhi và Bảo Thy đều tuổi Rồng, sinh năm 1988. Cả 2 được xem như những gương mặt tiên phong cho việc bước ra từ thế giới mạng và thành công với dòng nhạc teen pop thịnh hành lúc bấy giờ.

Trước khi debut với nghề ca sĩ, Bảo Thy được biết đến như một hot girl của cộng đồng mạng, được nhiều bạn trẻ yêu thích. Sau đó, cô tạo được nhiều ấn tượng trong cuộc thi Miss Audition vào năm 2006 khi trình diễn 2 ca khúc gây bão MXH lúc bấy giờ - Please Tell Me Why và 10 Minutes. Tên tuổi của Bảo Thy được biết đến nhiều hơn dù không giành chiến thắng năm đó. Tuy nhiên, phải 2 năm sau đó, khi ca khúc Công Chúa Bong Bóng ra đời thì Bảo Thy mới nhanh chóng phủ sóng rộng rãi hơn. Đây cũng được xem là "bài hát thương hiệu" khi nhắc đến Bảo Thy. Thừa thắng xông lên, cô cho ra một loạt ca khúc tạo được tiếng vang như: Ngôi Nhà Hoa Hồng, Ngốc Ngếch, Ký Ức Của Mưa, Tìm Đâu, Sorry...

Trong một chương trình truyền hình, Bảo Thy từng chia sẻ ở thời điểm khoảng 10 năm trước cô có nhiều bài hit mang lại doanh thu "khủng". Đặc biệt tổng thu nhập của bài Sorry lúc đó lên tới con số 2 tỷ đồng. "Bây giờ mọi người vẫn còn dùng Sorry làm nhạc chuông nhạc chờ, nên bài này hiện vẫn kiếm ra thu nhập cho tôi", nữ ca sĩ nói.

Bảo Thy thời điểm mới debut

Cô sở hữu nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích

So với người đồng nghiệp cùng tuổi, Đông Nhi có phần chật vật hơn ở vạch xuất phát. Cô từng thử sức ở chương trình Vietnam Idol 2007 nhưng chẳng may bị loại sớm. Một năm sau đó, cô cho ra bản hit Chàng Baby Milo do chính mình sáng tác. Bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng trong giới trẻ, đưa tên tuổi Đông Nhi đến gần hơn với khán giả. Cũng từ đây, Đông Nhi chứng tỏ được sự mát tay khi những ca khúc do chính cô hay các nhạc sĩ khác sáng tác đều được yêu thích, có thể kể đến như Khóc, Lời Thú Tội Ngọt Ngào, Bối Rối, Cho Em Một Lần Yêu...

Từ một ca sĩ của dòng nhạc teen pop, Đông Nhi dần dần vươn mình lên trở thành một trong những ngôi sao hạng A của showbiz Việt. Cô liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng cũng như liveshow hoành tráng, đáng chú ý nhất phải kể đến liveshow Ten On Ten vào năm 2018 quy tụ hơn 40.000 khán giả ở sân vận động Quân Khu 7, TP. HCM. Từ đó đến nay, Đông Nhi vẫn duy trì được sức hút của bản thân mỗi lần xuất hiện.

Đông Nhi lúc mới debut

Cô vươn mình trở thành ngôi sao hạng A trong showbiz

Cùng giành giải Quán quân The Remix

Nếu so về số lượng giải thưởng mà cả 2 đạt được trong quá trình làm nghề thì có lẽ Bảo Thy có phần "khiêm tốn" hơn Đông Nhi. Tuy nhiên, điểm trùng hợp thú vị là 2 nữ ca sĩ lại từng giành ngôi Quán quân của 1 show truyền hình.

Còn nhớ vào năm 2015, The Remix mùa đầu tiên được thực hiện và team Đông Nhi là một trong những đội thi được đánh giá cao ngay từ đầu. Cô liên tục "lột xác" qua từng tuần thi, khiến khán giả bất ngờ bởi những màn trình diễn được đầu tư chất lượng. Chính vì vậy, nữ ca sĩ sinh năm 1988 giành chiến thắng chung cuộc là 1 điều không cần phải bàn cãi.

Đông Nhi và Bảo Thy đều đăng quang The Remix

"Thi muộn" hơn Đông Nhi 2 năm, Bảo Thy đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm im ắng bằng việc ghi danh ở The Remix 2017. Bên cạnh việc đưa khán giả về những miền ký ức ngày xưa bằng loạt hit quen thuộc, Bảo Thy cùng đồng đội còn gửi đến nhiều ca khúc mới, đáng chú ý nhất là Là Con Gái Phải Xinh. Việc chiến thắng mùa giải năm đó như một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Bảo Thy, giúp cô có thêm động lực để trở lại với âm nhạc.

Cùng làm dâu hào môn, tổ chức đám cưới sát nhau

Năm 2019 có lẽ là một năm đáng nhớ với các khán giả yêu thích Bảo Thy và Đông Nhi khi cả 2 "công chúa nhạc teen pop" năm nào đều thông báo lên xe hoa vào tháng 11. Nếu như Đông Nhi làm đám cưới với Ông Cao Thắng vào ngày 9/11 thì đúng 1 tuần sau đó, Bảo Thy chính thức làm vợ của doanh nhân Phan Lĩnh.

Bên cạnh đó, cả 2 nữ ca sĩ đều làm dâu nhà hào môn khi ông xã của cả 2 đều là những "đại gia kín tiếng". Có xuất thân từ gia đình kinh doanh truyền thống ở TP.HCM nhưng Ông Cao Thắng hiếm khi nói về gia thế "khủng" của mình. Khán giả thường chỉ nhớ đến Ông Cao Thắng trong vai trò quản lý, người đồng hành cùng người vợ Đông Nhi.

Song cho những ai chưa biết, Ông Cao Thắng là "cậu ấm" của đại gia nhựa Tân Hiệp Hưng có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Ngoài đam mê nghệ thuật, Ông Cao Thắng cũng thừa hưởng "máu kinh doanh" từ gia đình nên có sự nghiệp riêng ổn định, vững chắc. Anh không chỉ sở hữu công ty giải trí riêng mà còn là chủ tịch của cả 1 đội bóng. Sở hữu số tài sản lớn như vậy nhưng người hâm mộ hiếm khi thấy Ông Cao Thắng khoe khoang những thành tích kinh tế của mình. Thậm chí, anh còn được biết đến là người chấp nhận lùi về sau Đông Nhi để làm chỗ dựa tinh thần cho sự nghiệp của bà xã.

Đông Nhi viên mãn, chuẩn bị đón em bé thứ 2

Còn với Bảo Thy, ông xã của cô tên Phan Lĩnh, là doanh nhân hơn tuổi cô, quê gốc Hà Tĩnh. Đây là bạn làm ăn nên quen biết với cả gia đình Bảo Thy, cặp đôi nảy sinh tình cảm rồi bắt đầu tìm hiểu nhau.

Thời điểm cầu hôn vợ vào năm 2018, Phan Lĩnh đã chi một số tiền lớn để tặng Bảo Thy chiếc nhẫn kim cương có giá trị "khủng". Kế đó, cặp đôi không chỉ có đám cưới xa hoa bậc nhất mà sau khi về chung nhà, 2 vợ chồng sinh sống trong căn biệt thự cao 8 tầng tại Quận 7 (TP.HCM). Căn biệt thự được Phan Lĩnh mua trước khi kết hôn, sau đó anh chỉnh sửa lại cho hợp ý bà xã.

Trong quá trình chung sống, đại gia Phan Lĩnh khiến nhiều người tán thưởng vì cưng chiều vợ như "trứng mỏng". Anh mua tặng bà xã chiếc "siêu xe" độc đáo để người đẹp thuận tiện đi chợ. Vì Bảo Thy không thích mùi clo trong nước hồ bơi nên Phan Lĩnh đã vận chuyển nước biển tự nhiên về nhà. Ngoài ra, 2 vợ chồng nữ ca sĩ thường xuyên lui tới những khu giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp. Nhiều người cho rằng cuộc sống của Bảo Thy đã được nâng cấp hơn hẳn từ khi lấy chồng: Từ công chúa nay đã trở thành nữ hoàng!

Bảo Thy sống hạnh phúc như một bà hoàng kể từ khi lấy chồng

Phản ứng của Đông Nhi và Bảo Thy khi bị so sánh với nhau

Nghi vấn Bảo Thy và Đông Nhi "cạch mặt" đến từ nhiều phía chứ chính chủ đã nhiều lần lên tiếng khẳng định mình không hề có xích mích gì với đồng nghiệp. Còn nhớ vào năm 2012, một tài khoản giả mạo Bảo Thy đã khiến nội bộ FC hai bên lục đục khi công khai "phá rối" phía Đông Nhi.

Giọng ca Bad Boy đã lập tức lên tiếng trấn an người hâm mộ: "Hôm nay chị nghe có 1 FB tên là Bao Thy Tran post những lời lẽ không hay ở nhiều FB của fan Đông Nhi nhằm gây xích mích giữa 2 bên FC Đông Nhi và Bảo Thy. Chị Thy và chị đã có nói chuyện về vấn đề này rồi và tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, mong rằng tụi em đừng gây gổ 2 bên FC với nhau nữa nhé! Yêu tụi em nhiều nhiều lắm cơ".

Về phía Bảo Thy, cô cũng khẳng định mình bị mạo danh, đồng thời chia sẻ: "Thời gian vừa qua giữa FC Bảo Thy và FC Đông Nhi đã nảy ra tranh cãi khá nhiều, mong rằng khi Lona (biệt danh của Bảo Thy) và Đông Nhi đã chính thức lên tiếng rồi thì các bạn, các bé trong cả 2 FC đừng "chiến tranh" với nhau nữa nhé".



Sau đó, Đông Nhi có thêm một lần phát ngôn trước truyền thông về câu chuyện này. Cô khẳng định mình và Bảo Thy không hề có xích mích. Những điều người hâm mộ suy luận về việc cả hai "bằng mặt không bằng lòng" là không đúng. Cô cũng lên tiếng về việc tranh cãi giữa hai FC, mong mọi người đừng khiến mọi việc đi xa hơn.

Bảo Thy cũng thừa nhận trong 1 bài phỏng vấn về mối quan hệ với Đông Nhi: "Thật ra, từ trước đến giờ, tôi chưa hề nghĩ ai sẽ là đối thủ của mình nói chung và Đông Nhi nói riêng. Có lẽ do hai người có cùng xuất phát điểm là bước ra từ thế giới ảo rồi trở thành những ca sĩ tuổi teen, có phong cách ăn mặc na ná nhau, con đường đi cũng giống nhau.

Fan của hai bên lúc nào cũng tranh đấu và cãi lộn với nhau khiến cho mối quan hệ giữa tôi và Đông Nhi khá là e dè. Chính tôi và Nhi cũng từng gọi điện nói chuyện với nhau để tìm cách giải quyết mâu thuẫn giữa 2 FC, làm sao để khi gặp nhau không bị e ngại hay có một rào cản quá lớn. Cả tôi và Đông Nhi cũng không muốn nhắc đến đối phương quá nhiều trong các bài phỏng vấn vì mình càng nói thì độ hiểu lầm nó sẽ càng sâu giữa các FC. Thành ra, tôi chọn cách những gì khiến cho mình cảm thấy không thoải mái thì mình nên tránh, điều gì gây tranh cãi thì mình không nên nhắc quá nhiều.

Ở thời điểm hiện tại, công việc của tôi cũng đang chững lại một thời gian khá là dài. Tôi cũng có một số show diễn, sự kiện diễn chung với Nhi thì hai người vẫn hỏi thăm nhau bình thường. Bạn ấy cũng hỏi sao thời gian qua Thy ít xuất hiện quá này nọ thì tôi cũng nói lý do. Rồi Nhi cũng hỏi thăm về việc nhà tôi bị cháy, có sao không, sao bạn xui quá vậy?... Tụi mình cũng đã nói chuyện thoải mái và cởi mở với nhau".

Bảo Thy và Đông Nhi nhiều lần phải lên tiếng khẳng định cả 2 không có mâu thuẫn gì

Năm 2017, Bảo Thy tham gia The Remix, Đông Nhi với vai trò Quán quân mùa trước cũng được mời chấm thi ở 1 vài tập và một lần nữa, tranh cãi lại tiếp tục bùng nổ. Nhiều người cho rằng vì 2 nữ ca sĩ đều đồng trang lứa nên chuyện để Đông Nhi chấm Bảo Thy có phần hơi khập khiễng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực rằng Đông Nhi cũng có chuyện môn, lại từng là Quán quân, còn Bảo Thy đang là thí sinh thì việc được Đông Nhi cũng khá dễ hiểu.

Ở thời điểm đó, khi chia sẻ về việc ngồi ghế nóng, Đông Nhi đã thẳng thắn: "Nhi nghĩ mọi người đừng nên quá căng thẳng về vai trò giám khảo khách mời. Nhi ngồi ở vị trí ghế nóng là để đồng cảm và ủng hộ, nói cụ thể một chút là để "bênh vực" những đội thi vì bản thân mình đã trải qua nên nhìn thấy được những khó khăn, sự cố gắng mà các đội thi phải bỏ ra cho mỗi tiết mục trên sân khấu The Remix".

Hai nữ ca sĩ thi thoảng vẫn hỏi thăm nhau

Về phía Bảo Thy, khi nghe tin Đông Nhi sẽ ngồi ở vị trí "cầm cân nảy mực", nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy bình thường.

"Khi biết tin Đông Nhi sẽ làm giám khảo khách mời của The Remix, bạn bè của tôi thì khá bất ngờ vì họ nghĩ để Đông Nhi chấm điểm cho Bảo Thy thì cũng hơi kỳ. Còn tôi thì cũng trả lời mọi người rằng Đông Nhi là Quán quân The Remix mùa 1, Bảo Thy là thí sinh mùa 3 thì mình đã chậm hơn bạn ấy 2 năm rồi. Thế nên việc ngồi ghế giám khảo khách mời cho mùa này cũng không có gì là lạ bởi vì có những bạn còn nhỏ hơn Nhi nữa như Vũ Cát Tường, Tiên Cookie... cũng được mời về làm giám khảo khách mời.

Đa số những giám khảo khách mời họ là những đồng nghiệp, đàn anh, đàn chị và cũng có thể là đàn em của mình nên họ luôn có những đóng góp ý kiến rất tích cực cho các đội thi, hầu như cũng không có những nhận xét khó cho các thí sinh. Vậy nên điều này cũng không có gì là quá vô lý hay áp lực với mình. Bữa đó tôi và Đông Nhi make-up chung với nhau rồi cũng chào hỏi rồi Nhi chúc tôi thi tốt, hai bên rất vui vẻ. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi mà diễn trước một người bạn cùng trang lứa của mình ngày xưa và bây giờ bạn ấy đã có một bước tiến rất mạnh mẽ trong sự nghiệp.

Đến ủng hộ có cả fan Bảo Thy và fan Đông Nhi rất đông nên tôi cũng vui và nhẹ nhàng vì tôi tin rằng ở mỗi thời điểm, các bạn sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Dường như khi con người ta lớn hơn thì họ sẽ có cái nhìn thoải mái và bao dung hơn với cuộc sống của chính mình".