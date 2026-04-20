Điểm trừ lớn của con dâu cựu Chủ tịch tập đoàn khi lần đầu đóng phim VTV

Mỹ nhân này là Nguyễn Hương Liên, từng tham gia The Face Vietnam 2023. Sau khi kết hôn với chồng là Lê Minh Trung - con trai cựu Chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước - vào năm 2025, Hương Liên tiếp tục hoạt động trên MXH và trong làng giải trí. Mới nhất cô nàng lên sóng trong phim Việt giờ vàng Lời Hứa Đầu Tiên.

Trong phim, Hương Liên đảm nhận vai phản diện Á hậu Linh Anh. Cô cùng với Thanh Hương (Á hậu Quỳnh Anh thủ vai) thường xuyên mỉa mai, nói xấu Hoa hậu Vi Minh (Trang Emma). Đây là vai diễn đầu tay của Hương Liên nên nhanh chóng nhận về sự chú ý từ công chúng.

Hương Liên thủ vai Linh Anh

Hương Liên và Quỳnh Anh cùng vào vai phản diện

Tuy nhiên, bên cạnh sự tò mò dành cho màn lấn sân của nàng dâu hào môn, phần thể hiện của Hương Liên trong Lời Hứa Đầu Tiên cũng nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Một bộ phận khán giả cho rằng với vai diễn đầu tay, Hương Liên đã có màn thể hiện khá ổn. Nhiều người nhận xét cô sở hữu ngoại hình nổi bật, thần thái phù hợp dạng vai phản diện sắc sảo nên lên hình khá sáng. Không ít bình luận còn bày tỏ kỳ vọng người đẹp sẽ tiếp tục trau dồi để có thêm những vai diễn lớn hơn trong tương lai.

“Hương Liên đóng phim ổn đó chứ, cố lên nữa em nhé”, “Phim sau phải nữ chính nha, vì sáng quá mức”, “Mình thấy Hương Liên diễn ổn mà, sao mọi người chê dữ vậy?”, “Hương Liên đóng hay đấy chứ”, “Mặc đẹp, mặt xinh, diễn tay ngang như thế là được rồi”, “T thấy giọng Hương Liên đỏng đảnh đúng kiểu phản diện mà. Thoại chưa tự nhiên lắm thôi”,.. . là một số bình luận từ dân tình.

Ở chiều ngược lại, không ít cư dân mạng nhận xét diễn xuất của cô vẫn còn non, đặc biệt là cách thoại chưa tự nhiên. Một số người cho rằng Hương Liên còn lộ cảm giác sượng, biểu cảm chưa mượt và giọng thoại đôi lúc tạo cảm giác hơi chói tai khi lên sóng.

“Hương Liên đọc thoại hơi chán nhưng đẹp nên tôi bỏ qua vậy”, “Đọc thoại cứ choé choé lên nghe mệt”, “Câu đầu tiên không nghe được Hương Liên nói gì luôn. Tui phải tua lại, nhả thoại hơi chán”, “Lồng tiếng nghe chói tai”,... là ý kiến trái chiều từ dân tình.

Nhận xét từ cư dân mạng về vai diễn của Hương Liên (Ảnh chụp màn hình)

Về phần Hương Liên, cô nàng vẫn cập nhật các khoảnh khắc ngoài đời lẫn trên phim, kêu gọi mọi người ủng hộ vai diễn của mình.

Nguyễn Hương Liên sinh năm 2002, đến từ Ninh Bình. Sau The Face Vietnam, cô tiếp tục phát triển công việc người mẫu và hoạt động trên mạng xã hội với kênh TikTok hơn 723 nghìn người theo dõi. Trong năm 2025, Hương Liên cũng úp mở về vai trò diễn viên, tham gia một bộ phim truyền hình của VFC.

Song song với đó, đầu năm 2025, Hương Liên đăng một số story cho biết đã có người yêu song không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào. Đến tháng 6/2025, Hương Liên và Minh Trung tổ chức đám hỏi và đăng ký kết hôn vào đầu tháng 7 cùng năm. Đến cuối năm 2025, Hương Liên tổ chức tiệc cưới, chính thức về chung một nhà.

Cặp đôi tổ chức đám cưới hồi tháng 11/22025

Về gia đình chồng, Hương Liên cũng từng tiết lộ những thông tin rất thú vị. Cô tình cờ gặp mẹ chồng trên một chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM. Sau đó nhờ sự "mai mối" từ mẹ chồng mà cô và ông xã tìm hiểu rồi chính thức đến với nhau. Mối quan hệ của cả hai cũng được gia đình hai bên tích cực ủng hộ.

“Liên trân trọng giới thiệu, vị hôn phu của Liên là anh Lê Minh Trung, hiện đang là cán bộ nhà nước đang công tác tại một cơ quan nhà nước. Gia đình anh Trung cũng là cán bộ nhà nước, bố là cán bộ quân đội, mẹ là cán bộ hải quan” - Hương Liên giới thiệu về bố mẹ chồng sau đám hỏi.

Sau khi kết hôn, cặp đôi ra sống riêng nhưng ở gần nhà bố mẹ để tiện qua lại, chăm sóc.