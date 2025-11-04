Tựa game Brother Hai’s Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm Phở của Anh Hai) đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất lúc này. Tựa game do sinh viên người Việt Nam thực hiện, đồ họa “trông lỏ” nhưng cốt truyện lại cực hấp dẫn, vừa kịch tính mà cũng vừa hài hước.

Chính vì vậy không chỉ thu hút sự quan tâm của cộng đồng game thủ mà cả cộng đồng mạng đều phải “vào cuộc” vì Tiệm Phở của Anh Hai!

Không ít những bình luận về các trend xuất hiện trong game, thậm chí hàng loạt những meme ra đời chỉ xoay quanh tựa game này. Cộng đồng mạng đứng ngồi không yên vì trò chơi gây sốt này khiến nhiều thương hiệu, fanpage nổi tiếng cũng không thể im lặng.

Tiệm phở không có thật nhưng lại đang hot nhất lúc này

Mới đây, fanpage Diêm Thống Nhất bất ngờ lên tiếng “kêu oan” về một chi tiết trong Tiệm Phở của Anh Hai. Theo đó, hình ảnh được ghi lại hiện trường một vụ cháy trong game, khiến admin của fanpage phải vội vàng đính chính: “Chúng tôi không liên quan đến vụ cháy quán phở anh Hai, mong quý vị độc giả ko tag với inbox tôi nữa”.

Fanpage Diêm Thống Nhất lên tiếng "kêu oan" vì sự cố "tình ngay lý gian"

Logo thương hiệu xuất hiện trong quán phở nhưng lại bị cho "ra rìa" khiến dân tình đoán đây chính là nguyên nhân của vụ cháy

Phía dưới phần bình luận, nhiều người hài hước cho rằng “lời kêu oan” của Diêm Thống Nhất là vô nghĩa bởi hình ảnh logo thương hiệu được xuất hiện trên tường quán Phở Anh Hai chính là bằng chứng. Đáng chú ý hơn, hình ảnh của Diêm Thống Nhất còn bị “cho ra rìa” so với các logo khác. Do đó, netizen bày tỏ đó chính là nguyên nhân khiến vụ cháy xảy ra trong game.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Bằng chứng rành rành như vậy rồi mà còn chối cãi nữa sao”. - “Có phải bạn cay cú vì bị cho ra rìa nên là…”. - “Không có lửa thì làm sao có khói”. - “Liên quan hay không thì chưa biết. Nhưng mà lửa cháy lên chắc chắn là phải có nguyên nhân. Không do diêm thì do bật lửa”. - “Khai thật đi “quý diêm” có tài trợ diêm với bật lửa cho mấy anh exciter đốt quán không”.

Nhiều người cho rằng, tựa game này như "đảo lộn cả cõi mạng" bởi đọc bình luận đến đâu là cười tới đó. Netizen bình luận các tình tiết trong game cũng y như đời thật. Do đó, với những ai chưa kịp bắt trend hẳn đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra hoặc không nắm bắt được hết diễn biến. Song không chỉ dân mạng mà nhiều thương hiệu cũng đã nhanh chóng bắt trend, tạo nên chủ đề thảo luận sôi nổi.

Tiệm Phở của Anh Hai - nơi lắm drama nhất lúc này

Được biết, tựa game này được sáng lập bởi một sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Game nhanh chóng lan truyền trên TikTok, YouTube, Reddit. Các streamer nổi tiếng đều đã thử chơi và chia sẻ khoảnh khắc “đổ mồ hôi hột” khi phục vụ khách trong quán phở “số 10 Đan Phượng”.

Nhiều người cho rằng, “Phở anh Hai” không chỉ là game giải trí, mà là minh chứng cho sức sáng tạo và cá tính của giới trẻ Việt trong lĩnh vực game độc lập (indie).

Từ bối cảnh bình dị là một quán phở ven đường, trò chơi đã “nấu” nên món đặc sản văn hóa độc đáo, khiến người chơi vừa bật cười, vừa nổi da gà. Nó khéo léo đưa những chi tiết “rất Việt” như biển quảng cáo cũ, tiếng xe máy nẹt pô, câu thoại pha chút “mặn mòi” vào trải nghiệm game, tạo nên cảm giác chân thật đến mức khó tin.

Mặc dù không hề có quán phở nào mang tên “Phở anh Hai” ở Đan Phượng nhưng với cư dân mạng, “số 10 Đan Phượng” giờ đã trở thành một tọa độ văn hóa mạng, nơi hội tụ tiếng cười, nỗi sợ và cả niềm tự hào “game Việt làm ra được thế này cơ à?”.