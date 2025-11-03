Bên trong Phở anh Hai, số 10 Đan Phượng Hà Nội: Địa điểm không có thật đang rất hot
Không có thật mà ai cũng muốn tới ăn phở.
Những ngày gần đây, từ khóa “Phở anh Hai” và “10 Đan Phượng” bất ngờ lọt top xu hướng tìm kiếm trên Google Trend. Dù ở ngoài đời không có quán phở nào ở địa chỉ này và cửa hàng nào có tên tương tự.
Bởi, trên thực tế đây là tên và địa chỉ trong một tựa game do một sinh viên của Việt Nam phát triển - có tên Brother Hai’s Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm Phở của Anh Hai) - được phát triển bởi một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, ra mắt miễn phí trên nền tảng itch.io, hỗ trợ cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Tựa game này hot ở cả trong lẫn ngoài nước, vượt ra ngoài cộng đồng game thủ. Trên mạng xã hội nhiều người đã tìm kiếm địa chỉ tiệm phở này, cứ ngỡ có thật ngoài đời, song tất cả chỉ là hưu cấu. Ở đây, mỗi người chơi sẽ được hóa thân thành “Anh Hai”, chủ quán phở ở vùng ngoại ô Đan Phượng, Hà Nội để trực tiếp phục vụ các vị khách cực kỳ riêng biệt. Game có 4 kết thúc khác nhau, tùy theo lựa chọn của từng người chơi - khoảng 40-60 phút.
Điểm cộng và chắc hẳn là yếu tố khiến nhiều người mê đắm tựa game này chính là bối cạnh ở cả bên trong lẫn bên ngoài tiệm phở, có nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam, bắt trend cực kỳ hài hước, pha chút kỳ bí,...
Dưới đây là không gian bên trong Tiệm phở của Anh Hai ở số 10 Đan Phượng, Hà Nội:
Tiếp đến là phần bối cảnh cụ thể khi khách hàng đến dùng món ăn, một vài chi tiết trên tường khiến người chơi không thể bất ngờ, ngỡ ngàng hơn. Qúa là bắt trend rồi:
Nguồn: Tiệm Phở của Anh Hai