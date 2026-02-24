Thế nhưng, giữa bầu không khí chộn rộn ngày đầu năm đi làm lại ấy, vũ trụ đã âm thầm gửi gắm một nguồn năng lượng cực kỳ rực rỡ xuống 3 chòm sao may mắn nhất. Đối với họ, mùng 9 Tết không phải là ngày đối mặt với "hội chứng hậu kỳ nghỉ" uể oải, mà là cột mốc khai xuân bùng nổ, nơi công việc hanh thông đến bất ngờ và lộc lá rủng rỉnh ngay từ những cái bắt tay chào năm mới chốn văn phòng.

Ma Kết: Khởi đầu vững chãi, bứt phá ngoạn mục ngay vạch xuất phát

Trong khi nhiều người vẫn còn để tâm hồn treo ngược cành cây sau chuỗi ngày du xuân trẩy hội, thì những người sinh ra dưới chòm sao Ma Kết lại bước vào ngày mùng 9 Tết với một phong thái vô cùng điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Bản tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm ngấm sâu trong huyết quản giúp họ bắt nhịp lại với công việc một cách trơn tru, dường như không hề có khoảng trống nào bị chệch nhịp sau những ngày nghỉ dài. Chính sự tập trung cao độ và thái độ mẫn cán này đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên cũng như đồng nghiệp ngay ngày đầu tiên xông đất công sở.

Năng lượng các vì sao trong ngày mùng 9 báo hiệu một tin vui bất ngờ dành cho Ma Kết, có thể là một dự án lớn được tin tưởng giao phó, một lời khen ngợi công khai mang theo phần thưởng nóng, hoặc những bao lì xì "nặng ký" từ đối tác khách hàng. Sự nghiệp của họ trong ngày này như được trải một lớp thảm đỏ mượt mà, mọi kế hoạch vạch ra đều nhận được sự đồng thuận nhanh chóng. Thậm chí, những ý tưởng ấp ủ từ trước Tết nay đem ra thảo luận đều gặt hái được những cái gật đầu tâm đắc, hứa hẹn mở ra một năm thăng tiến rực rỡ và vững vàng như chính tính cách kiên định của họ vậy.

Kim Ngưu: Lộc lá rủng rỉnh, "ngồi không cũng vớt được lộc"

Không quá ồn ào hay phô trương, Kim Ngưu xách túi đi làm ngày mùng 9 Tết với tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái nhưng lại chính là thỏi nam châm thu hút tài lộc mạnh mẽ nhất nhì vòng tròn hoàng đạo. Năng lượng của ngày mùng 9 Tết đặc biệt ưu ái cho chiếc ví của Kim Ngưu, biến họ trở thành tâm điểm của những cơn mưa lì xì lộc lá chốn văn phòng. Đi đến đâu họ cũng được yêu mến, nụ cười hiền lành và sự chân thành bẩm sinh giúp họ kết nối lại các mối quan hệ đồng nghiệp một cách vô cùng tự nhiên và ấm áp.

Không chỉ có lộc ăn uống hay những phong bao đỏ tươi rói, Kim Ngưu còn may mắn đón nhận những cơ hội hợp tác làm ăn hoặc những thông tin tài chính vô cùng khả quan đầu năm. Có thể một khoản đầu tư từ năm cũ bỗng nhiên sinh lời rực rỡ, hoặc một khách hàng thân thiết chủ động liên hệ mang theo những hợp đồng béo bở để mở hàng. Mọi thứ cứ thuận nước đẩy thuyền, mang đến cho Kim Ngưu một ngày làm việc ngập tràn tiếng cười, ví tiền thì căng phồng, tạo đà tâm lý cực kỳ vững chắc để cày cuốc cho một năm mới no ấm, viên mãn và sung túc đủ đầy.

Cự Giải: Quý nhân phù trợ, vạn sự hanh thông êm ấm

Bước qua kỳ nghỉ Tết dành trọn vẹn tình yêu thương cho gia đình, Cự Giải quay trở lại văn phòng vào ngày mùng 9 với một trái tim ấp ủ đầy năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người xung quanh. Dường như những bữa cơm ấm cúng ngày Tết đã nạp đầy bình nhiên liệu tinh thần cho chòm sao này, khiến họ trở nên rạng rỡ và thu hút đến lạ kỳ. Sự may mắn của Cự Giải trong ngày mùng 9 Tết không đến từ sự cạnh tranh gay gắt mà nảy nở từ chính những mối quan hệ hài hòa mà họ đã khéo léo vun đắp bấy lâu.

Họ đi làm nhưng lại mang theo bầu không khí ấm áp như ở nhà, biết cách quan tâm, hỏi han đồng nghiệp bằng sự tinh tế vốn có, nhờ đó mà đi đến đâu cũng gặp được quý nhân dang tay giúp đỡ. Bất cứ một khúc mắc nào trong công việc dồn ứ từ trước Tết đều được giải quyết êm đẹp nhờ sự tương trợ nhiệt tình từ đồng đội.

Không chỉ vậy, Cự Giải còn dễ dàng ghi điểm bởi sự nhạy bén và thấu cảm trong các cuộc họp khai xuân, đưa ra những ý kiến dung hòa được lợi ích chung của tập thể. Một ngày làm việc trôi qua nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, không chút áp lực, chỉ đọng lại những lời chúc tụng chân thành và sự bình yên vô giá, báo hiệu một năm làm việc hanh thông, được mọi người chở che và hậu thuẫn hết mình.