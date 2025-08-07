Vẫn có 1 cô gái khiến Thanh Hằng vốn "hét ra lửa" phải nể sợ

Vietnam's Next Top Model 2025 vừa comeback cùng với gương mặt được xem là có vị trí không thể thay thế - host Thanh Hằng. Sức nóng của show truyền hình thực tế lắm tranh luận này một lần nữa lại được thổi bùng lên sau những màn "hét ra lửa" của Chị Đại. Trên mạng xã hội, những màn thử thách cam go của VNTM từ nhiều mùa trước được dịp nóng sốt trở lại. Trong đó, tại VNTM 2016, màn chụp ảnh beauty mang chủ đề "Khu rừng nhiệt đới" cùng 7 loài bò sát khác nhau được xem là một trong những thử thách đặc sắc nhất, khiến Top 11 thí sinh khóc thét còn host Thanh Hằng thì phải thừa nhận đã nể sợ một thí sinh. Không ai khác, người đó chính là Fung La - cô mẫu cao 1m55 là cơn gió lạ của VNTM 2016, từng được kỳ vọng bước lên ngôi vị cao nhất.

Lời khen hiếm hoi của Thanh Hằng dành cho 1 thí sinh VNTM được đào lại (Nguồn @iampmjp_vn).

Cụ thể, khi bị buộc chui vào bể thủy sinh và biết "bạn diễn" của mình là rồng Nam Mỹ, rắn, thằn lằn Tegu, tắc kè hoa, thằn lằn da báo... các thí sinh không kể nam nữ đã ngay lập tức hoảng loạn, bật khóc, có lẽ không ai ngờ buổi chụp hình beauty tưởng chừng đơn giản hóa ra lại là với bò sát. Trước tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" này, nhiều thí sinh đã khóc thậm chí đã muốn dừng lại giữa chừng.

Fung La lại là thí sinh có tinh thần thép vô cùng từ lúc bước vào phần thi, cô liền tương tác với các con vật, coi chúng như bạn thân mà thoả sức tạo dáng thân thiết. Khi kết thúc phần thi, Fung La còn không quên tặng cho chú rồng Nam Mỹ cái hôn, vuốt ve tạm biệt.

Host Thanh Hằng hiếm hoi nhận xét về Fung La bằng một giọng điệu trầm ổn: " Em không sợ gì cả, từ con rắn, con tắc kè, con thằn lằn không sợ gì hết mà chị bắt đầu sợ em! Ghê quá. Em để cho con thằn lằn này nó lên đầu em luôn."

Màn pose dáng nghệ thuật của Fung La và chú rồng Nam Mỹ đặt trên đầu.

Tại thử thách này, host Thanh Hằng cũng phải căng thẳng động viên thí sinh.

Không biết khoảnh khắc đó các thí sinh có cảm thấy áp lực gấp đôi không, khi đằng sau họ là các loài bò sát trực chờ được thả xuống còn trước mặt là ánh mắt của host Thanh Hằng.

Vietnam's Next Top Model 2016 với thông điệp "Break the Rules - Phá bỏ mọi giới hạn" đã chào đón nhiều thí sinh có chiều cao giới hạn, lệch chuẩn so với tiêu chí của một người mẫu. Đặc biệt hơn cả là sự xuất hiện của cô nàng bé nhỏ La Thanh Thanh (Fung La), tuy lúc đầu bị nhận xét là nhân tố câu view của nhưng nàng nấm lùn 1m55 Fung La dần chứng minh rằng cơ hội ban giám khảo trao cho cô là hoàn toàn xứng đáng khi cán đích với ngôi vị Á quân.

Không ai khác Fung La là thí sinh có bức hình xuất sắc nhất được Thanh Hằng lựa chọn.

Những bức hình từng tạo ấn tượng của Fung La trong chương trình.

Không thể không nhắc đến thử thách lột xác với tóc mới từng khiến cô khóc thét khi bị cạo nửa đầu.

Trước VNTM, Fung La đã là một gương mặt khá quen thuộc đối với giới trẻ khi gây ấn tượng trong nhiều bộ ảnh thời trang và MV. Ngoài gương mặt xinh đẹp, cá tính, cùng tố chất nổi loạn ngầm, cô gái lai 3 dòng máu được khán giả có nhiều nét tương đồng với "hot girl môi tều" Lily Maymac. Trong những năm học ngành thiết kế thời trang, một lần được các anh chị lớp trên mời đi chụp, hình ảnh của Fung La được lan tỏa tích cực, sau đó được mời đi chụp hình rất nhiều với vai trò mẫu ảnh. Từ động lực này, cô chính thức tự tin tham gia một cuộc thi về nghề người mẫu chuyên nghiệp với chiều cao bất lợi.

Ở những tập đầu tiên Fung La là thí sinh khiến ban giám khảo khá mệt mỏi nhiều nhất khi thể hiện sự yếu đuối trong các thử thách, host Thanh Hằng muốn cô thí sinh nhỏ bé phải tự "phá bỏ mọi giới hạn", nhưng có vẻ như đây chỉ là một chiến thuật của Fung La khi càng về những vòng sau, cô càng khiến ban giám khảo tự hào nhiều hơn.

Hình ảnh của cô mẫu hạt tiêu thời gian gần đây.

6 năm sau chương trình, người đẹp họ La từng chia sẻ tại thời điểm đó, cô đến với cuộc thi trong sự hoài nghi của tất cả mọi người khi ngoại hình quá thấp bé. Bỏ qua đánh giá của mọi người, cô xốc lại sự tự tin, coi vóc dáng nhỏ nhắn của bản thân là dấu ấn cá nhân. Fung La cho rằng nghề người mẫu không có sự đào thải, bởi lĩnh vực này rất đa dạng: Mẫu ảnh, mẫu quá khổ, mẫu lớn tuổi, mẫu trung niên. Ở lứa tuổi nào và ngoại hình nào, mọi người đều có cơ hội để đi tiếp và chinh phục. Cô dần dần thực hiện kế hoạch chuyển hướng sang nghề diễn viên, kinh doanh thời trang.