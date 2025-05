Điểm khác biệt của các loại vắc-xin phòng 6 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cha mẹ nào cũng cần biết

Vắc-xin 6 trong 1 là vắc-xin phòng nhiều bệnh nhất trong 1 mũi tiêm

Theo bác sĩ Hoa Tuấn Ngọc, Quản lý Y khoa Vùng 1 - Đông Nam Bộ, Hệ thống tiêm chủng VNVC, vắc-xin 6 trong 1 là vắc-xin giúp phòng được 6 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm dễ lây truyền cho trẻ nhỏ như bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và các bệnh do vi khuẩn Hib. Đây đều là 6 bệnh có khả năng gây ra biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong cho trẻ. Ví dụ, bạch hầu có thể gây tắc nghẽn hô hấp, viêm phổi, viêm cơ tim, nguy cơ tử vong đến 20% ở trẻ dưới 2 tuổi.

Trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Ảnh: Vecteezy

Bệnh ho gà với biểu hiện là các cơn ho kéo dài, nôn kiệt sức, có thể dẫn đến gãy xương sườn, ngừng thở, biến chứng viêm phổi, viêm não, suy hô hấp nguy cơ tử vong lên đến 90% ở trẻ nhỏ dưới 1 tuổi. Từ tháng 12/2024 đến đầu tháng 2 năm nay, nước ta đã ghi nhận 3 trẻ mắc ho gà tử vong.

Bệnh uốn ván gây co cứng cơ toàn thân dẫn đến suy hô hấp, kèm với rối loạn thần kinh thực vật, có thể gây ngưng tim và tử vong. Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nếu mắc uốn ván có tỷ lệ tử vong đến 95%.

Với viêm gan B, theo thống kê có đến 90% trẻ mắc có thể tiến triển thành bệnh mạn tính, nguy cơ cao xơ gan và ung thư gan.

Trẻ nhỏ thường có thói quen mút tay, cho các đồ vật cầm nắm được vào miệng sẽ dễ bị vi khuẩn, virus tấn công. Ảnh: Vecteezy

Bại liệt dễ lây truyền qua đường tiêu hóa. Bệnh có thể gây liệt tay chân không hồi phục, 5-10% tử vong do suy hô hấp bởi liệt cơ hô hấp như cơ hoành.

Còn vi khuẩn Hib cư trú trong mũi và vùng họng gây viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng máu, có nguy cơ tử vong từ 5-10%. 15-30% trẻ bị viêm màng não do Hib gặp di chứng thần kinh vĩnh viễn.

Theo bác sĩ Ngọc, tiêm vắc-xin là cách giúp trẻ có "vũ khí" chống lại các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm kể trên. Trong đó, vắc-xin 6 trong 1 là phát minh khoa học, giúp trẻ phòng được cùng lúc nhiều bệnh nguy hiểm, giảm số lần tiêm chủng, nâng cao tỷ lệ tuân thủ lịch tiêm vắc-xin.

Cha mẹ nên tiêm vắc-xin đủ mũi, đúng lịch cho con, giúp bé tránh mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Ảnh: Vecteezy

Vắc-xin 6 trong 1 giúp giảm phản ứng sau tiêm cho trẻ

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, dù phòng nhiều bệnh trong một mũi tiêm, nhưng vắc-xin 6 trong 1 có độ an toàn, hiệu quả lên đến 99% nếu tiêm đầy đủ 4 mũi. Vắc-xin có thành phần ho gà vô bào nên hạn chế các phản ứng tại chỗ như sốt, sưng, đau cho trẻ so với thành phần ho gà toàn tế bào.

Hiện Việt Nam có hai loại vắc-xin 6 trong 1 phòng ngừa 6 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm kể trên. Mỗi loại vắc-xin có xuất xứ, quy cách đóng gói khác nhau, gồm loại cần pha hồi chỉnh với bột Hib trước khi tiêm và loại được pha sẵn trong ống tiêm. Trong đó, vắc-xin dạng pha sẵn giúp tiết kiệm thời gian, giảm nguy cơ sai sót và hạn chế nhiễm khuẩn trong quá trình tiêm chủng. Hai loại vắc-xin 6 trong 1 có thể tiêm cùng lúc với các vắc-xin khác như Rotavirus, phế cầu… trong một buổi tiêm chủng, giúp trẻ được bảo vệ tối ưu hơn.

Cả hai loại vắc-xin đều có lịch tiêm, hiệu quả và độ an toàn tương đương, đặc biệt cả hai loại đều sử dụng được cho trẻ sinh non. Lịch tiêm gồm 4 mũi. 3 mũi đầu, trẻ tiêm vào tháng tuổi thứ 2 (sớm nhất từ 6 tuần tuổi), tháng 3-4. Trẻ tiêm nhắc mũi 4 khi 16-18 tháng tuổi. Trẻ cần hoàn thành 4 mũi tiêm trước 2 tuổi.

Trẻ nhỏ tiêm vắc-xin 6 trong 1 tại VNVC. Ảnh: DT

Theo bác sĩ Ngọc, cha mẹ có thể chọn một trong hai loại để tiêm cho con. Điều quan trọng cha mẹ cần lưu ý là, trẻ cần được tiêm đủ liều, đúng lịch để có miễn dịch tốt nhất. "Tiêm chủng đủ liều, đúng lịch giúp trẻ tạo được miễn dịch bảo vệ tối ưu, giảm nguy cơ mắc bệnh và bảo vệ sức khỏe trọn vẹn trong những năm đầu đời. Vắc-xin 6 trong 1 cũng được chứng minh an toàn và hiệu quả trên nhóm trẻ sinh non. Vì vậy, trẻ sinh non vẫn có thể tiêm vắc-xin1 cùng thời điểm như trẻ sinh đủ tháng. Nếu ba mẹ trì hoãn lịch tiêm 6 trong 1 cho trẻ sinh non sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh nặng", bác sĩ Ngọc khuyến cáo.

Ngoài tiêm vắc-xin, trẻ cần ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Ảnh: Vecteezy

Ngoài tiêm vắc-xin, cha mẹ cũng cần giúp con phòng bệnh bằng cách, cho trẻ ăn uống đủ chất và đa dạng thành phần dinh dưỡng, giúp con tăng cường hệ miễn dịch tốt nhất. Với nhà cửa, các vật dụng trong nhà, nhất là đồ chơi của trẻ nên thường xuyên vệ sinh sạch sẽ. Người lớn trong nhà cũng cần phòng bệnh bằng vắc-xin để phòng bệnh cho bản thân và tránh lây nhiễm cho trẻ nhỏ.