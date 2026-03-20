Điểm hẹn cho tín đồ mua sắm vào tháng 3: Samsung, Kérastase và Clear cùng "lên sóng" sản phẩm mới trên Shopee

Samsung Galaxy S26 series và trải nghiệm Galaxy AI thế hệ mới

Galaxy S26 series - dòng sản phẩm cao cấp mới nhất của Samsung - hiện đã có mặt trên Shopee. Được thiết kế nhằm đơn giản hóa các tác vụ hằng ngày, Galaxy S26 series được trang bị những trải nghiệm Galaxy AI trực quan, chủ động và thích ứng cao. Dòng sản phẩm này tích hợp nhiều AI agent (tác nhân AI) như Bixby, Gemini và Perplexity, có khả năng hiểu ý định và ngữ cảnh của người dùng, từ đó mang lại trải nghiệm di động liền mạch và hiệu quả hơn.

Một điểm nổi bật của Galaxy S26 Ultra đang thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng công nghệ là tính năng Privacy Display – Chống nhìn trộm chủ động. Galaxy S26 Ultra tiên phong tích hợp công nghệ Privacy Display trên điện thoại, mang lại khả năng bảo mật nâng cao nhờ công nghệ kiểm soát từng điểm ảnh. Công nghệ này làm mờ các điểm ảnh phát sáng ở góc rộng, đồng thời sử dụng các điểm ảnh tập trung để hướng ánh sáng thẳng về phía trước, qua đó hạn chế khả năng nhìn thấy màn hình từ các góc bên.

Galaxy S26 series chính thức lên kệ trên gian hàng chính thức của hãng trên Shopee, cùng với Galaxy Buds4 Series.

Galaxy S26 Series đã nhận được sự quan tâm đột phá từ thị trường, với hiệu năng mạnh mẽ, hệ thống camera hàng đầu, trải nghiệm Galaxy AI trực quan được nâng cấp, và là mẫu điện thoại di động tiên phong trên thế giới tích hợp màn hình chống nhìn trộm chủ động.

Bên cạnh các ưu đãi từ thương hiệu, người dùng còn có thể nhận thêm voucher khi mua sản phẩm trên Shopee, đặc biệt trong các phiên livestream được tổ chức bởi Shopee và Samsung.

Gloss Absolu của Kérastase - Tóc bóng, tơi phồng đến 4 ngày

Kérastase vốn được biết đến là thương hiệu chuyên về các sản phẩm chăm sóc tóc cao cấp hàng đầu thế giới, được nhiều người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng tại Việt Nam và trên toàn thế giới yêu thích. Những năm gần đây sản phẩm của Kérastase được người dùng tìm mua nhiều hơn trên các nền tảng thương mại điện tử (TMĐT), đặc biệt là gian hàng Shopee Premium của thương hiệu.

Mới đây, Kérastase giới thiệu dòng sản phẩm Gloss Absolu, được phát triển dành riêng cho mái tóc mỏng và dễ xơ rối. Với chiết xuất từ tinh dầu hoa hồng bản địa Rosa Canina, cùng Hyaluronic Acid và Gluconic Acid, dòng sản phẩm Gloss Absolu giúp cấp ẩm sâu, phục hồi độ bóng và giữ nếp cho mái tóc suốt 4 ngày. Không chỉ chăm sóc, Gloss Absolu còn gây ấn tượng với hương cam chanh thanh mát và hương hoa hồng thanh lịch.

Gloss Absolu của Kérastase hiện đã có mặt trên Shopee.

Khi mua dòng sản phẩm này trên Shopee, người dùng có thể nhận voucher lên đến 30% cùng các phần quà độc quyền. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng kết hợp với Shopee tổ chức các phiên livestream độc quyền trên nền tảng với sự tham gia của các KOL nhằm chia sẻ chi tiết thông tin sản phẩm cùng các ưu đãi dành riêng cho người xem.

Là người có mái tóc khá khô xơ, Phương Nghi (26 tuổi, TP.HCM) đã trở thành "fan" trung thành của Kérastase từ khoảng hai năm về trước. Do đó, cô nàng đã luôn ngóng chờ tin tức đặt hàng dòng Gloss Absolu trên Shopee Premium để có thể trải nghiệm sản phẩm ngay khi ra mắt. "Khi thấy thương hiệu mở bán Gloss Absolu trên Shopee, mình đặt đơn ngay vì vừa có quà tặng vừa có ưu đãi. Mình rất thích hương thơm sang trọng của dòng mới này, đồng thời cảm nhận được tóc có mềm mượt hơn sau khi sử dụng. Có thể nói cả trải nghiệm sử dụng sản phẩm và mua sắm trên Shopee Premium đều khiến mình hài lòng", Nghi chia sẻ.

CLEAR ra mắt bộ sản phẩm chăm sóc tóc gãy rụng

CLEAR - thương hiệu quen thuộc với đông đảo người tiêu dùng - cũng giới thiệu sản phẩm mới độc quyền trên Shopee.

Dòng sản phẩm mới này của Clear bao gồm dầu gội và serum chuyên dụng CLEAR Hair Fall Resist với công nghệ chăm sóc da đầu chuyên sâu, được phát triển tại phòng nghiên cứu chăm sóc da đầu của CLEAR.

Sản phẩm giúp làm sạch gàu, dầu thừa và bã nhờn trên tóc và da đầu, đồng thời hỗ trợ giảm gãy rụng tóc, cho tóc chắc khỏe, bồng bềnh và trông dày hơn sau 4 tuần sử dụng (theo kết quả thử nghiệm của thương hiệu).

Clear ra mắt bộ đôi dầu gội và serum chuyên dụng mới.

Đặc biệt, khi mua sản phẩm mới của Clear trên Shopee, người dùng sẽ nhận mức ưu đãi lên đến 20% cùng các phần quà độc quyền. Ngoài ra, các phiên livestream giới thiệu sản phẩm mới của Clear sắp tới trên Shopee cũng hứa hẹn đem tới nhiều bất ngờ với sự tham gia của dàn nghệ sĩ đặc biệt. Người xem cũng có cơ hội nhận thêm ưu đãi và quà tặng giá trị với số lượng có hạn.

Thực tế cho thấy nhiều thương hiệu đang lựa chọn TMĐT như một kênh quan trọng để giới thiệu sản phẩm mới đến người dùng. Thông qua Shopee Mall hay Shopee Premium, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận những sản phẩm vừa ra mắt thuộc nhiều ngành hàng và phân khúc khác nhau với mức giá tốt.