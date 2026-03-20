Trưa 20/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn bất ngờ đảo chiều tăng

Ghi nhận gần nhất, giá vàng miếng đã SJC tăng nhẹ khoảng 600 nghìn đồng/lượng so với kết phiên trước đó, hiện được các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết tại mức 173,1 - 176,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng phục hồi từ 300 - 600 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên trước. Theo đó, SJC giao dịch tại 172,8 - 175,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, DOJI cùng mua vào tại mốc 171,1 triệu đồng/lượng, bán ra 173,1 triệu đồng/lượng. PNJ neo giá tại mức 171 - 173 triệu đồng/lượng.

Mở cửa sáng ngày 20/3, các nhà vàng lớn tiếp tục điều chỉnh giảm giá vàng SJC xuống mức 171,9 - 174,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương đương mức giảm 600 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên trước đó. Riêng Bảo Tín mạnh Hải ghi nhận mức giảm sâu hơn, lên đến 1,2 triệu đồng/lượng, về ngưỡng 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức sụt giảm từ 600 nghìn đồng đến 1,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch. Hiện SJC đưa giá nhẫn trơn về khoảng 171 - 174 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết tại ngưỡng 171,6 - 174,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua vào - bán ra trong khoảng 172 - 175 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận đầu ngày, giá vàng miếng hiện được SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý,... đồng loạt niêm yết tại ngưỡng 172,5 - 175 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Hôm qua, giá vàng SJC tại các thương hiệu này chứng kiến cú lao mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới, "bốc hơi" tới 7,5 triệu đồng/lượng trong phiên.

Tương tự vàng SJC, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh đến hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày. Mở cửa giao dịch, giá tại hầu hết thương hiệu chưa có sự thay đổi so với chốt phiên trước đó. Giá vàng nhẫn trơn tại SJC giảm về ngưỡng 172,2 - 175,2 triệu /lượng. DOJI, PNJ, Phú Quý hiện giao dịch tại mức 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá về vùng 172,8 - 175,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với giá kết phiên hôm qua. Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm giá vàng vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo, nhưng niêm yết tại khoảng cao hơn, 173,3 - 176,3 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức giảm tới 2,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đêm qua có thời điểm giảm tới 5% và rơi về vùng 4.500 USD/ounce, sau đó đã hồi phục nhẹ, hiện giao dịch quanh mốc 4.600 USD/ounce.

Theo Kitco News, giá vàng và bạc đang ghi nhận mức giảm mạnh, chạm đáy thấp nhất trong 6 tuần vào phiên giao dịch giữa ngày thứ Năm Hai kim loại này bị bán tháo khi giới giao dịch lo ngại về nguy cơ lạm phát dai dẳng, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Kịch bản này không chỉ hỗ trợ đồng USD mà còn có khả năng làm suy yếu nhu cầu tiêu dùng và thương mại đối với vàng và bạc.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư đã giữ nguyên lãi suất, đúng như kỳ vọng của thị trường. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho biết họ dự kiến sẽ chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay do bất định gia tăng từ xung đột Trung Đông.



Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng cần có thêm tiến triển trong việc kiểm soát lạm phát trước khi tiếp tục hạ lãi suất. Đồng thời, các quan chức Fed đã nâng dự báo lạm phát năm 2026 lên mức 2,7%/năm. Ông Powell cũng cho biết trong buổi họp báo rằng ông không có ý định từ chức khỏi Hội đồng Thống đốc Fed cho đến khi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ đối với Fed kết thúc.

Ở các thị trường khác, chỉ số USD suy yếu, trong khi giá dầu thô Nymex tăng, giao dịch quanh mức 97,75 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,25%.

Linh San