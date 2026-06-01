Diễm Hằng giúp trẻ em kể chuyện bằng sắc màu và ngôn ngữ thế giới

Giữa không gian ngập tràn ánh sáng của Tếu Gallery tại Ecopark, những bức tranh được treo ngay ngắn trên tường như những ô cửa sổ nhỏ dẫn vào thế giới tuổi thơ. Ở đó có những khu vườn đầy hoa, những đại dương trong trẻo và cả những giấc mơ chỉ trẻ em mới có thể tưởng tượng ra.

Nhưng điều khiến người xem dừng lại lâu hơn trước mỗi tác phẩm không chỉ là màu sắc hay bố cục. Đó là cảm giác đang được lắng nghe những câu chuyện chân thật nhất từ tâm hồn trẻ nhỏ.

Đó cũng chính là tinh thần của Malena's Dream Canvas lần thứ 2 với chủ đề "The Little Artists Exhibition", dự án do diễn viên Diễm Hằng cùng các cộng sự xây dựng nhằm tạo nên một không gian nơi trẻ em được tự do sáng tạo, thể hiện cảm xúc và từng bước hội nhập với thế giới thông qua nghệ thuật.

Khán giả vẫn nhớ đến Diễm Hằng qua hình ảnh cô gái cá tính trong bộ phim Nhật ký Vàng Anh. Sau nhiều năm, nữ diễn viên lựa chọn một hành trình khác: Đồng hành cùng trẻ em thông qua giáo dục nghệ thuật. Nếu triển lãm đầu tiên là cột mốc khẳng định phương pháp giáo dục nghệ thuật khác biệt của Malena's Dream Canvas, thì ở lần thứ hai, dự án chính thức ra mắt thương hiệu thời trang trẻ em Malena Dreamwear, nơi những bức tranh của các họa sĩ nhí được chuyển hóa thành các sản phẩm ứng dụng trong đời sống.

Không gian triển lãm Malena's Dream Canvas lần thứ 2 với chủ đề "The Little Artists Exhibition" thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh và khách mời.

Điều đặc biệt là các em không chỉ là người vẽ tranh mà còn trở thành những nhà thiết kế thực thụ. Những nét vẽ, hình ảnh và câu chuyện từ tranh được chuyển thể thành các sản phẩm thời trang mang tính ứng dụng cao. Mỗi thiết kế mang dấu ấn cá nhân riêng biệt của từng nghệ sĩ nhí và được sản xuất với số lượng giới hạn nhằm tôn vinh tính độc bản cũng như sự sáng tạo.

"Chúng tôi mong muốn xây dựng một thương hiệu Made in Vietnam, nơi trẻ em được sử dụng những sản phẩm được tạo nên từ chính trí tưởng tượng của trẻ em Việt Nam", Diễm Hằng chia sẻ. Không chỉ là nơi trưng bày tác phẩm, triển lãm còn phản ánh một phương pháp giáo dục đặc biệt, nơi hội họa trở thành cầu nối giữa sáng tạo, trải nghiệm đa văn hóa và mỹ thuật ứng dụng.

Tại Malena's Dream Canvas, trẻ em không chỉ học cách sử dụng màu sắc hay các kỹ thuật hội họa. Các em còn được tiếp xúc với môi trường học tập quốc tế thông qua những giờ học cùng giáo viên bản ngữ và các hoạt động giao lưu với học sinh nước ngoài.

Trong lớp học, tiếng Anh xuất hiện tự nhiên như một phần của trải nghiệm sáng tạo. Những cuộc trò chuyện về màu sắc, thiên nhiên, cảm xúc hay cuộc sống diễn ra trong bầu không khí cởi mở, giúp trẻ tiếp cận ngoại ngữ bằng sự tò mò và hứng thú thay vì áp lực. Diễm Hằng cho biết:

"Tôi luôn tin rằng nghệ thuật là ngôn ngữ chữa lành chung của thế giới. Điều chúng tôi mong muốn là giúp các con phát triển sự tự tin, khả năng sáng tạo và tư duy hội nhập. Những tác phẩm hôm nay sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người".

Các tác phẩm trưng bày phản ánh thế giới tuổi thơ giàu trí tưởng tượng, cảm xúc và góc nhìn độc đáo của trẻ em.

Chính triết lý ấy đã tạo nên dấu ấn riêng cho Malena's Dream Canvas. Ở đây, mỗi bức tranh không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn là kết quả của quá trình khám phá bản thân, giao tiếp và học hỏi. Sự hiện diện của các khách mời, họa sĩ quốc tế không chỉ mang đến những góc nhìn mới về giáo dục nghệ thuật mà còn khẳng định định hướng kết nối văn hóa mà dự án đang theo đuổi.

Trong không gian triển lãm, những cuộc trò chuyện bằng tiếng Việt và tiếng Anh diễn ra tự nhiên giữa phụ huynh, học sinh và khách mời. Những khác biệt về ngôn ngữ dường như được xóa nhòa khi mọi người cùng đứng trước một bức tranh và chia sẻ cảm xúc của mình. Đối với nhiều phụ huynh, đây chính là giá trị lớn nhất mà Malena's Dream Canvas mang lại. Chị Hồng Nhung, phụ huynh của bé Min (7 tuổi), cho biết:

"Con đã theo học cô Hằng được 6 tháng. Tôi nghĩ trẻ em cũng cần có không gian để lắng nghe cảm xúc của riêng mình. Con rất yêu hội họa và đặc biệt thích đến lớp. Không cần bố mẹ nhắc nhở, con luôn chủ động và hào hứng tham gia. Con được làm quen với môi trường nghệ thuật, kết bạn với nhiều bạn mới và khi về nhà còn tiếp tục sáng tạo thêm những bức tranh của riêng mình." Với các em nhỏ, ngày triển lãm là một dấu mốc đáng nhớ.

Diễm Hằng chia sẻ về hành trình xây dựng Malena's Dream Canvas như một môi trường nuôi dưỡng sáng tạo và hội nhập cho trẻ em.

Bạn Cây, 8 tuổi, hào hứng chia sẻ: "Con rất vui vì tranh của con được treo ở đây. Con thích nhất khi mọi người hỏi con về câu chuyện trong bức tranh. Bức tranh con yêu thích nhất là bức con vẽ về mẹ trên biển."

Nhiều học viên của lớp vẽ cũng cho biết các em yêu thích hội họa vì được thỏa sức tưởng tượng, đồng thời có cơ hội giao tiếp bằng tiếng Anh với thầy cô và các bạn quốc tế.

Nhìn những học viên say mê kể về tác phẩm của mình, Diễm Hằng cho rằng đó chính là thành quả ý nghĩa nhất của dự án.

"Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là một bức tranh đẹp, mà là khoảnh khắc các con tự tin đứng trước mọi người để chia sẻ suy nghĩ của mình. Đó là lúc các con thực sự trưởng thành."

Trong tương lai, nữ diễn viên mong muốn mở rộng cộng đồng Malena's Dream Canvas, kết nối thêm nhiều nghệ sĩ, chuyên gia giáo dục và giáo viên quốc tế, đồng thời xây dựng các chuỗi trải nghiệm thực tế nhằm mang đến cho trẻ em nhiều cơ hội học hỏi hơn.

"Tôi hy vọng Malena's Dream Canvas sẽ không chỉ là một triển lãm hay một lớp học vẽ. Tôi muốn đây trở thành một sân chơi nghệ thuật nơi trẻ em được nuôi dưỡng sự sáng tạo, học cách kết nối với thế giới và phát triển thành những công dân toàn cầu giàu lòng trắc ẩn." Giữa những bức tranh còn phảng phất mùi màu mới, giữa tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ và những cuộc gặp gỡ vượt qua ranh giới ngôn ngữ, Malena's Dream Canvas lần thứ 2 đã khép lại bằng nhiều cảm xúc đẹp.

Và có lẽ, giá trị lớn nhất của triển lãm không nằm ở những tác phẩm được trưng bày trên tường, mà ở việc những tâm hồn nhỏ đã tìm thấy tiếng nói của riêng mình bằng sắc màu, trí tưởng tượng và ngôn ngữ chung của nghệ thuật.