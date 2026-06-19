Lý giải điểm chuẩn trường chuyên TPHCM biến động trái chiều

Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2026-2027

Trước đây, TPHCM chỉ có hai trường chuyên là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Sau khi sáp nhập, thành phố có thêm Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Bình Dương cũ) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

So với năm 2025, điểm chuẩn vào các trường THPT chuyên năm 2026 cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các khu vực.

Nhóm trường chuyên thuộc khu vực trung tâm gồm THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và THPT chuyên Lê Hồng Phong có xu hướng tăng điểm chuẩn ở phần lớn các lớp chuyên.

Tại THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, 8/9 lớp chuyên tăng điểm chuẩn so với năm 2025. Trong đó, chuyên Hóa tăng mạnh nhất từ 30,25 lên 36,5 điểm (tăng 6,25 điểm), chuyên Sử tăng 4,75 điểm và chuyên Địa tăng 3 điểm. Chuyên Toán là môn duy nhất giữ nguyên mức 35,25 điểm.

Tương tự, THPT chuyên Lê Hồng Phong có 8/10 lớp chuyên tăng điểm chuẩn. Chuyên Hóa tiếp tục dẫn đầu mức tăng với 6 điểm, từ 32,5 lên 38,5 điểm. Các môn chuyên Địa lý, Lịch sử và Vật lý cũng tăng từ 3 đến 3,5 điểm.

Ngược lại, nhóm trường chuyên ngoài trung tâm ghi nhận xu hướng giảm khá rõ. Tại THPT chuyên Hùng Vương, 5/9 lớp chuyên giảm điểm chuẩn, trong đó chuyên Toán giảm mạnh nhất từ 36,45 xuống 30,25 điểm, tương đương giảm 6,2 điểm. Chuyên Tin học giảm 4,95 điểm, chuyên Vật lý giảm 3,65 điểm và chuyên Tiếng Anh giảm 3,8 điểm. Dù vậy, một số môn chuyên như Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý lại tăng từ 1 đến hơn 3 điểm.

Tại THPT chuyên Lê Quý Đôn, hầu hết các lớp chuyên đều giảm điểm chuẩn. Chuyên Tin học giảm mạnh nhất từ 37,75 xuống 29 điểm (giảm 8,75 điểm), chuyên Toán giảm từ 39 xuống 31,25 điểm (giảm 7,75 điểm). Các môn Tiếng Anh, Sinh học, Vật lý và Hóa học cũng giảm từ 1 đến gần 3 điểm.

Xét mức điểm chuẩn cao nhất năm 2026, lớp chuyên Sinh của THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu toàn TPHCM với 39,25 điểm, xếp sau là chuyên Hóa của cùng trường với 38,5 điểm.