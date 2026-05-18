Chốn công sở vốn được ví như chiến trường thu nhỏ, nơi ai cũng phải khéo léo lắm mới giữ được vị trí và lòng người. Vậy mà có những cung hoàng đạo cứ ung dung tự tại, không tranh không giành, không thù không oán, vậy mà tiền vẫn cứ chảy về đều đặn, cơ hội thì cứ tự tìm đến cửa. Bí mật nằm ở đâu, có lẽ chính những người trong cuộc cũng không lý giải nổi.

Thiên Bình: Nhà ngoại giao bẩm sinh của chốn văn phòng

Người Thiên Bình sinh ra dường như đã mang sẵn hai chữ "hài hòa" trong máu. Họ nói chuyện kín kẽ, ứng xử chu toàn, chưa bao giờ khiến người đối diện rơi vào thế khó xử hay mất mặt giữa đám đông. Điều đặc biệt ở Thiên Bình là họ có cái duyên khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy dễ chịu, không áp lực, không gồng mình. Họ không nói xấu sau lưng đồng nghiệp, càng không tranh công với ai, mà ngược lại còn biết cách nhường nhịn đúng lúc, lùi một bước để cả tập thể cùng tiến.

Cũng chính vì vậy mà sếp tin tưởng giao việc quan trọng, đồng nghiệp sẵn sàng phối hợp hết mình, và mỗi khi có cơ hội thăng tiến hay tăng lương, cái tên Thiên Bình luôn được nhắc đến đầu tiên. Lời khuyên thực tế cho Thiên Bình giai đoạn cuối tháng 5 này là đừng ngại lên tiếng nhận phần thưởng xứng đáng, bởi đôi khi sự khiêm tốn quá mức lại khiến người khác quên mất công sức của bạn.

Kim Ngưu: Người thật thà có phúc thật thà

Kim Ngưu chốn công sở chính là kiểu người "lặng lẽ làm việc, không gây thị phi". Họ không thích phô trương bản thân, cũng chẳng tha thiết chuyện tranh giành với ai, nhưng hễ việc gì rơi vào tay là làm tới nơi tới chốn, sạch sẽ gọn gàng. Đồng nghiệp xung quanh dần hiểu ra rằng Kim Ngưu không bao giờ đâm sau lưng, không cướp công người khác, nên ai cũng yên tâm hợp tác và sẵn lòng để dành cơ hội tốt cho họ.

Cái hay của Kim Ngưu là tiền bạc đến với họ không phải vì giành giật, mà vì người ta tự nguyện mang đến tận tay, từ sếp, từ khách hàng, từ những mối quan hệ tích lũy lâu năm. Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6, Kim Ngưu nên chú ý hơn đến những lời đề nghị hợp tác tưởng chừng nhỏ nhặt, bởi rất có thể đó chính là cánh cửa dẫn đến nguồn thu nhập ổn định lâu dài mà bạn vẫn hằng mong đợi.

Cự Giải: Lấy chân tình đổi lấy chân tình

Người Cự Giải đi làm giống như một tách trà ấm, không quá nóng bỏng nhưng đủ làm dịu lòng người trong những ngày mệt mỏi. Họ nhớ sinh nhật của từng đồng nghiệp, biết khi nào cần gửi một lời an ủi đúng lúc, và luôn là người đầu tiên đứng ra khi cả nhóm cần giúp đỡ. Sự chân thành ấy người khác cảm nhận được rất rõ và họ ghi nhớ trong lòng. Vì thế Cự Giải chốn công sở chưa bao giờ thiếu quý nhân, hễ gặp khó khăn là có người chìa tay ra, hễ có cơ hội tốt là được người thân thiết đẩy thêm một bước.

Họ không cần tranh, không cần giành, nhưng những điều tốt đẹp vẫn cứ tự tìm đến cửa. Một gợi ý dành cho Cự Giải trong tuần cuối tháng 5 là hãy mạnh dạn nhận lời mời ăn trưa hoặc cà phê với những đồng nghiệp cũ, bởi một cuộc trò chuyện tưởng chừng vô tình có thể mở ra cơ hội nghề nghiệp bất ngờ.

Bảo Bình: Không tranh không giành, hóa ra lại thắng

Bảo Bình là kiểu người "bình thản" nhất chốn công sở. Họ không thích kéo bè kết phái, không muốn dính vào thị phi, càng không vì chút lợi ích trước mắt mà sứt mẻ tình cảm với ai. Khi người khác đang đỏ mặt tía tai vì tranh cãi, Bảo Bình thường đứng bên ngoài nhâm nhi tách cà phê, quan sát mọi chuyện bằng ánh mắt điềm tĩnh. Chính cái thái độ "không tham" ấy lại biến họ thành người an toàn nhất và được lòng nhiều người nhất trong cơ quan.

Sếp thấy họ đáng tin, đồng nghiệp thấy họ dễ chịu, khách hàng thấy họ thật thà. Tài vận của Bảo Bình không đến từ mưu tính mà đến từ nhân phẩm tích lũy qua thời gian. Vào những ngày đầu tháng 6, Bảo Bình nên dành thời gian sắp xếp lại các mối quan hệ công việc của mình, đặc biệt là những liên kết cũ tưởng đã phai nhạt, bởi đây có thể là giai đoạn vàng để khơi lại những nguồn lực tưởng đã ngủ quên.

Nói cho cùng, làm việc ở đâu cũng vậy, người thật thà tử tế cuối cùng vẫn là người về đích sớm nhất. Bốn cung hoàng đạo kể trên không phải may mắn từ trên trời rơi xuống, mà là cả một quá trình dài tích lũy nhân phẩm, gieo nhân lành để gặt quả ngọt. Nếu bạn nằm trong danh sách này, hãy cứ tiếp tục là chính mình, bởi đường dài mới biết ngựa hay, và những người tử tế cuối cùng sẽ luôn được vũ trụ đối đãi tử tế lại.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.