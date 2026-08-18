Điểm danh 4 bộ sưu tập bánh Trung Thu cao cấp tôn vinh giá trị di sản và nghệ thuật Việt

The Reverie Saigon ra mắt Bộ Sưu Tập 'Nguyệt Dạ Song Hoa'

kết tinh vẻ đẹp mẫu đơn và quế hoaLấy cảm hứng từ khung cảnh giàu chất thơ ấy, The Reverie Saigon lưu giữ hương vị của những thức quà truyền thống vào bộ sưu tập bánh Trung Thu ‘Nguyệt Dạ Song Hoa’ , gồm ba hộp quà tặng ‘Mẫu Đơn Khai Phúc’, ‘Quế Hoa Vọng Nguyệt’ và ‘Nguyệt Sắc Giao Hòa’ , gửi trao ước nguyện bình an và hạnh phúc viên mãn.

Mẫu Đơn Khai Phúc: Với 4 hương vị bánh thượng hạng, đây không chỉ là một tặng phẩm Trung Thu sang trọng mà còn gửi gắm nguyện ước về một khởi đầu cát tường và vạn sự may mắn.

Quế Hoa Vọng Nguyệt : Chiếc rương báu lưu giữ phong vị mùa thu, hộp quà nổi bật với nhành Quế Hoa ánh vàng điểm xuyết tinh tế trên nền xanh vương giả. Hộp quà tặng sở hữu tay cầm sang trọng, ôm trọn 8 vị bánh tinh tuyển, mang theo thông điệp phúc lộc cùng lời chúc hưng thịnh.

Caravelle Saigon giới thiệu Bộ sưu tập Khổng Tước Ngọc Ký

Lấy cảm hứng từ biểu tượng thanh lịch, tinh tế như một tuyệt tác thiên nhiên của chim Công, Caravelle Saigon giới thiệu Bộ sưu tập Trung Thu 2026 với chủ đề Khổng Tước Ngọc Ký.

Khoác lên mình sắc xanh ngọc thời thượng, hộp bánh Trung Thu mang đến một diện mạo nổi bật, hiện đại và đầy cuốn hút. Họa tiết chim công được đan vài tinh tế cùng những cánh hoa, điểm xuyết bằng sắc vàng ánh kim, tạo nên tổng thể hài hòa giữa vẻ đẹp nghệ thuật và tinh thần sang trọng.

Bên trong là 04 bánh trung thu thủ công, mỗi bánh 160 gram, gồm thập cẩm, trà xanh, sen trắng và mè đen. Từ vị thập cẩm đậm đà, trà xanh thanh nhẹ, sen trắng dịu ngọt đến mè đen bùi thơm, mỗi hương vị mang một sắc thái riêng, được chế tác thủ công để giữ trọn nét đặc trưng của những hương vị quen thuộc mùa Trăng.

Đặc biệt, kỹ thuật in nổi được ứng dụng khéo léo trên bề mặt hộp, giúp các họa tiết trở nên sống động hơn dưới ánh sáng, đồng thời mang đến cảm giác tinh xảo khi chạm tay. Sự kết hợp giữa màu sắc, đường nét và hiệu ứng bề mặt không chỉ tôn lên vẻ đẹp thị giác của bộ sưu tập, mà còn biến hộp bánh thành một món quà Trung Thu được chăm chút trong từng chi tiết.

Mia Luxury Collection giới thiệu Bộ sưu tập Nguyệt Cẩm – Moonlit Brocade

Bộ sưu tập năm nay của Mia Luxury Collection giới thiệu hộp bánh hình trụ với quai xách mang dáng tre thanh lịch — tôn lên vẻ đẹp biểu tượng của Mia Saigon: hình ảnh người phụ nữ tinh tế, vừa truyền thống, vừa kiêu sa, vừa hiện đại, mang theo món quà trao gửi yêu thương.

Điểm khởi nguồn cho thiết kế năm nay là nghề khảm trai — nghệ thuật cẩn xà cừ có cái nôi tại làng Chuôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội, nơi các nghệ nhân đã gìn giữ và trao truyền tinh hoa suốt gần một nghìn năm. Khoác sắc đen tuyền sang trọng, hộp bánh được tô điểm bằng những họa tiết hoa tinh tế cùng cánh bướm mạ vàng, thể hiện qua hiệu ứng óng ánh đặc trưng của xà cừ

Kế thừa hương vị và hành trình tinh hoa 3 miền, Nguyệt Cẩm – Moonlit Brocade khẳng định dấu ấn của sự thủ công tinh xảo . Mỗi chiếc bánh là một điểm đến trên hành trình hương vị khắp Việt Nam — từ vùng cao Tây Bắc, những đầm sen Đồng Tháp, đến gian bếp cung đình xứ Huế và vườn cây trĩu nắng Cam Lâm — cùng nhau vẽ nên bức tranh tinh hoa ẩm thực đầy tự hào của dải đất hình chữ S.

Bò Wagyu Gác Bếp Tây Bắc: vị đậm đà của thịt bò Wagyu hun khói gác bếp theo cách của người vùng cao Tây Bắc, mang hương khói ấm nồng và chiều sâu tinh tế trong từng thớ bánh.

Sen Quế Hoa Đồng Tháp: hạt sen Đồng Tháp bùi thanh quyện cùng hương quế hoa dịu ngọt, gợi nét thanh tao, an nhiên của đất phương Nam.

Xoài Cam Lâm: vị xoài Cam Lâm thơm ngọt, tươi mát như nắng gió miền biển Khánh Hòa, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và rạng rỡ.

Mè Xửng Cung Đình Huế: lấy cảm hứng từ món mè xửng trứ danh đất Cố đô, béo bùi vị mè, ngọt thanh và đậm chất cung đình xứ Huế.

Thịt Iberico Muối & Nấm Truffle: dành riêng cho phiên bản Cao Cấp, một biến tấu sang trọng và đầy sáng tạo của nấm truffle đất cùng thịt muối, mở ra hành trình khám phá dành cho vị giác sành điệu.

Bộ sưu tập Nguyệt Cẩm – Moonlit Brocade được giới thiệu với hai phiên bản, mỗi hộp gồm 4 bánh (180gr) kèm theo trà Việt hảo hạng — sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật thiết kế và tinh hoa ẩm thực:

Sheraton Saigon Grand Opera Hotel ra mắt Bộ sưu tập Tinh Tú Kỳ Thiên

Lấy cảm hứng từ bầu trời đêm rằm, "Tinh Tú Kỳ Thiên" tôn vinh bốn giá trị làm nên một món quà mùa trăng xứng tầm: sự tinh luyện của kỹ nghệ, vẻ đẹp của mỹ cảm, nét hiếm quý của chế tác và giá trị đồng hành vượt thời gian. Bộ sưu tập hình thành từ ý niệm rằng mỗi mùa Trung Thu đều giống như một bầu trời đêm rực sáng, nơi những vì tinh tú cùng hội tụ để tạo nên vẻ đẹp trọn vẹn của khoảnh khắc đoàn viên.

Trong bộ sưu tập, những chiếc bánh Trung Thu hiện diện như những vì tinh tú của mùa đoàn viên, còn bốn phiên bản hộp quà mở ra như bốn thiên thể riêng biệt, mỗi thiết kế mang một trải nghiệm khai mở và ý nghĩa trao tặng khác nhau.

Tinh Thanh: Hộp dáng ngang thanh mảnh, tựa một vệt sao băng lướt qua nền trời đêm, phủ sắc xanh ngọc dịu mát. Họa tiết vân sóng ánh kim khẽ ẩn hiện theo từng góc nghiêng dưới ánh sáng, như những nhịp thanh âm đang ngân rung mềm mại trên bề mặt hộp.

Tú Sắc : Hộp mang dáng tủ vuông vắn, cân đối, phủ sắc xanh ngọc sang trọng cùng họa tiết sen ánh kim tinh xảo. Tay cầm bằng da trên nắp cho cảm giác mềm mại, chắc chắn khi cầm nắm; hai cánh cửa mở đôi phía trước khép trọn nét trang nhã và tiện dụng của thiết kế.

Kỳ Ngọc: Mang phom dáng tủ đứng trang nhã phủ sắc xanh lục bảo thẫm, Kỳ Ngọc gợi hình ảnh bảo vật được gìn giữ giữa vườn ươm sao. Bề mặt thêu thủ công họa tiết đầm sen dưới trời sao, tạo nên chiều sâu thị giác và xúc giác khác biệt — để từng đường chỉ trở thành dấu ấn của sự tinh xảo, quý hiếm và giàu giá trị sưu tầm .

Thiên Bảo : Đây là phiên bản VVIP, là bảo vật của trời đêm mùa trăng. Dáng hộp tròn đầy đặn như vầng trăng, bọc da PU xanh lục thẫm; họa tiết dập nổi chạy liền mạch quanh thân hộp cùng logo ép nhũ vàng, tạo nên một tổng thể chỉn chu, giàu giá trị sưu tầm .

Qua Tinh Tú Kỳ Thiên, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel mong muốn mỗi tuyệt tác không chỉ là món quà của mùa đoàn viên, mà còn trở thành một vật phẩm được lưu giữ và đồng hành lâu dài cùng người nhận, để giá trị của món quà tiếp tục được nối dài vượt lên trên một mùa lễ hội.