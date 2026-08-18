Tháng 8 âm lịch năm Bính Ngọ 2026 (tức tháng Đinh Dậu, bắt đầu từ ngày 11/9/2026 đến ngày 9/10/2026 dương lịch) là thời điểm đất trời chuyển sang tiển khí Bạch Lộ và Thu Phân. Dưới đây là 3 con giáp may mắn bước vào giai đoạn hoàng kim, tài lộc thịnh vượng và tiền nong rủng rỉnh nhất trong tháng này.

🐍 Con giáp tuổi Tỵ: Cát tinh soi chiếu – Tiền bạc dồi dào

Tháng 8 âm - tháng Đinh Dậu mang đến cục diện Tam Hợp giúp vận trình tài lộc của con giáp tuổi Tỵ hanh thông và thăng tiến vượt bậc. Bản mệnh được các cát tinh chủ về tài lộc soi chiếu nên làm bất cứ việc gì liên quan đến tiền bạc cũng đều sinh lời lớn.

(Ảnh minh họa)

Người làm công ăn lương dễ dàng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mở ra cơ hội nhận thưởng doanh số cực kỳ hậu hĩnh. Đối với những ai đang làm chủ doanh nghiệp, đây là thời điểm vàng để ký kết các hợp đồng kinh tế mang tính chiến lược. Nguồn vốn lưu động dồi dào giúp bạn tự tin mở rộng quy mô sản xuất hoặc lấn sân sang các lĩnh vực mới.

Những khoản đầu tư mạo hiểm từ thời gian trước bỗng nhiên quay trở lại với mức lợi nhuận tăng trưởng ngoài mong đợi. Khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới giúp cửa hàng của bạn luôn trong tình trạng tấp nập đơn hàng. Tình hình tài chính rủng rỉnh giúp người tuổi Tỵ giải quyết dứt điểm các khoản nợ nần và tích lũy được một khoản tiền lớn.

Bạn có thể thoải mái mua sắm những tài sản có giá trị cao hoặc tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch sang chảnh. Trực giác nhạy bén với thị trường sẽ giúp con giáp này dẫn trước đối thủ một bước và khẳng định vững chắc vị thế của mình. Hãy tiếp tục duy trì thái độ làm việc nghiêm túc và quản lý chi tiêu khoa học để tài sản ngày càng sinh sôi mạnh mẽ nhé.

🐉 Con giáp tuổi Thìn: Thần Tài gõ cửa – Tài lộc ngập tràn

Nhờ sự nâng đỡ mạnh mẽ của cục diện Lục Hợp, người tuổi Thìn cũng sẽ là con giáp chuẩn bị bước vào một tháng 8 âm lịch tiền tài như nước. Bản mệnh được Thần Tài gõ cửa ngay từ những ngày đầu tháng, mở ra vô số cơ hội kiếm tiền vô cùng dễ dàng và thuận lợi.

(Ảnh minh họa)

Người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ sẽ chứng kiến doanh thu chạm mốc kỷ lục nhờ lượng khách hàng tăng đột biến. Sự xuất hiện của quý nhân Lục Hợp giúp bạn tiếp cận được với những nguồn thông tin đầu tư vô cùng giá trị và độc quyền. Đối với người làm văn phòng, công việc tiến triển trôi chảy giúp bạn khẳng định năng lực và có cơ hội được tăng lương trước thời hạn.

Vận may tài chính còn đem đến cho tuổi Thìn những khoản tiền bất ngờ như trúng thưởng, được tặng quà hoặc đòi lại được nợ cũ. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp các cuộc đàm phán, thương lượng giá cả của bạn đều diễn ra theo đúng ý muốn. Dòng tiền đổ về túi liên tục giúp con giáp này trút bỏ được mọi gánh nặng và áp lực kinh tế bấy lâu nay.

Bản mệnh có thể trích một phần lợi nhuận để tái đầu tư vào bất động sản hoặc chứng khoán nhằm mục tiêu sinh lời dài hạn. Sự nhạy bén và quyết đoán giúp con giáp tuổi Thìn chốt được những thương vụ rất hời mà không phải tốn quá nhiều công sức công phu. Hãy tận dụng tối đa cát khí của tháng 8 âm này để hiện thực hóa các kế hoạch làm giàu đã ấp ủ bấy lâu nay của bạn.

🐏 Con giáp tuổi Sửu: Quý nhân dẫn lối – Cuộc sống giàu sang

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp với địa chi của tháng, người tuổi Sửu cũng sẽ là con giáp đón nhận tháng Đinh Dậu với sự thịnh vượng và giàu sang. Công việc kinh doanh buôn bán của bản mệnh diễn ra vô cùng thuận buồm xuôi gió, hàng hóa lưu thông nhanh chóng và thu lời cao.

(Ảnh minh họa)

Cục diện Thổ sinh Kim của tháng giúp người tuổi Sửu phát huy tối đa tư duy tài chính độc lập và khả năng tích lũy xuất sắc. Những người làm việc tự do hoặc có nghề tay trái sẽ nhận được những mức thù lao lớn xứng đáng với công sức bỏ ra. Các dự án kinh doanh từng bị trì trệ hoặc gặp khó khăn trước đây bỗng nhiên hoạt động trơn tru và đem về nguồn thu ổn định.

Quý nhân xuất hiện kịp thời chỉ đường dẫn lối giúp bạn tránh được những cạm bẫy tài chính và tìm ra hướng đi mới hiệu quả. Tình hình tài chính dư dả giúp tâm trạng của người tuổi Sửu vô cùng phấn khởi, an tâm và ngập tràn năng lượng tích cực. Bạn có thể tự tin đầu tư thêm vào việc nâng cao kiến thức chuyên môn hoặc nâng cấp trang thiết bị làm việc của mình.

Khả năng nhìn nhận thị trường thực tế giúp bạn đưa ra những quyết định xuống tiền vô cùng chính xác và an toàn. Tài lộc đổ về đầy túi giúp con giáp này có thể chăm lo cho cuộc sống của gia đình một cách sung túc và chu đáo nhất. Hãy nhớ trích một phần nhỏ doanh thu để làm việc thiện nguyện nhằm tích thêm phúc đức và giữ vững vận may tài lộc bền vững nhé.

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