3 con giáp dễ “mắc nợ cảm xúc”, càng thương càng khó dứt

Trong chuyện tình cảm, có người yêu rất rõ ràng: Hợp thì ở, không hợp thì rời đi. Nhưng cũng có người dù mối quan hệ đã kết thúc từ lâu vẫn thỉnh thoảng nhớ lại từng câu nói, một ánh mắt hay một chuyện nhỏ xảy ra ngày trước. Họ không hẳn yếu đuối, càng không phải lúc nào cũng muốn quay lại, nhưng thường khó gạt bỏ hoàn toàn những cảm xúc từng tồn tại.

Điều khiến họ dễ mệt mỏi là càng coi trọng một mối quan hệ, họ càng có xu hướng tự hỏi mình đã làm đúng chưa, liệu mình có thể làm khác đi hay không và người kia hiện giờ có ổn không. Chính sự lưu tâm ấy đôi khi biến thành cảm giác “mắc nợ cảm xúc” - một kiểu vương vấn không dễ gọi tên.

Tuổi Mão: Dễ mềm lòng trước những điều chưa có lời giải

Người tuổi Mão thường được nhắc đến với sự tinh tế và nhạy cảm trong các mối quan hệ. Họ để ý những thay đổi rất nhỏ trong thái độ của người khác, nhớ những chi tiết mà đôi khi chính đối phương cũng đã quên. Khi đã coi ai đó là người quan trọng, tuổi Mão thường không dễ dàng xem mối quan hệ ấy như chưa từng tồn tại.

Điểm khiến con giáp này dễ “mắc nợ cảm xúc” là họ rất hay nghĩ về những điều chưa được nói hết. Một cuộc chia tay không có lời giải thích rõ ràng, một lần tranh cãi kết thúc trong im lặng hay một câu nói từng làm người khác tổn thương đều có thể khiến tuổi Mão suy nghĩ rất lâu.

Ngay cả khi biết mối quan hệ ấy không còn phù hợp, họ vẫn có thể tự hỏi: “Giá như lúc đó mình bình tĩnh hơn thì sao?”, “Giá như mình nói chuyện khác đi thì mọi chuyện có thay đổi không?”. Những câu hỏi không có đáp án đôi khi khiến họ mắc kẹt trong quá khứ lâu hơn mức cần thiết.

Tuổi Mão cũng dễ tha thứ. Khi người cũ quay lại xin lỗi hoặc giải thích, họ thường có xu hướng lắng nghe thay vì lập tức đóng cửa. Đây vừa là điểm tốt vừa là điểm khiến họ dễ tổn thương, bởi lòng trắc ẩn đôi khi khiến họ tiếp tục mang cảm xúc của người khác về mình.

Nhưng điều tuổi Mão cần nhớ là một mối quan hệ kết thúc không nhất thiết có nghĩa ai đó phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều còn dang dở. Có những câu chuyện đơn giản là không có một cái kết hoàn hảo, và chấp nhận điều đó đôi khi mới là cách nhẹ lòng nhất.

Tuổi Mùi: Càng chân thành càng khó coi tình cảm là chuyện có thể “xóa đi”

Tuổi Mùi thường sống thiên về tình cảm và coi trọng sự gắn bó. Với họ, một mối quan hệ không chỉ được đo bằng thời gian ở bên nhau mà còn bằng những điều hai người đã cùng trải qua.

Bởi vậy, khi tình cảm đổ vỡ, tuổi Mùi thường không thể ngay lập tức chuyển sang trạng thái “không liên quan”. Họ có thể không chủ động quay lại nhưng vẫn nhớ những kỷ niệm đẹp, vẫn quan tâm người cũ đang sống thế nào và đôi lúc thậm chí còn giữ lại những món đồ nhỏ chẳng có giá trị vật chất.

Điều đáng nói là tuổi Mùi dễ tự nhận phần trách nhiệm về mình. Khi chuyện tình cảm không thành, họ có thể nghĩ rằng mình chưa đủ tốt, chưa đủ tinh tế hoặc đã vô tình khiến đối phương buồn ở một thời điểm nào đó.

Có những chuyện người khác đã quên từ lâu nhưng tuổi Mùi vẫn nhớ. Chính vì sống nặng tình nên họ dễ rơi vào trạng thái “mắc nợ cảm xúc”: biết rằng mình không thể tiếp tục mối quan hệ nhưng trong lòng vẫn có cảm giác cần làm điều gì đó để bù đắp cho những tổn thương từng gây ra.

Thế nhưng, trưởng thành trong tình cảm đôi khi không phải là cố gắng sửa chữa mọi chuyện. Có những người xuất hiện để cùng mình đi một đoạn đường, và khi con đường tách thành hai hướng, việc tốt nhất có thể làm là tôn trọng lựa chọn của cả hai.

Tuổi Hợi: Bên ngoài có vẻ buông rất nhanh, bên trong lại nhớ rất lâu

Tuổi Hợi thường tạo cảm giác khá thoải mái trong các mối quan hệ. Họ không thích làm mọi chuyện trở nên quá phức tạp và thường cố gắng nhìn vào mặt tích cực của người khác. Nhưng chính sự bao dung ấy khiến họ dễ lưu giữ cảm xúc lâu hơn người khác tưởng.

Sau một cuộc chia tay, tuổi Hợi có thể vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn vui vẻ với bạn bè và thậm chí không còn chủ động nhắc đến người cũ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa họ đã hoàn toàn quên. Một bài hát, địa điểm quen thuộc hay một món ăn từng cùng nhau thưởng thức cũng có thể khiến ký ức quay trở lại.

Tuổi Hợi đặc biệt dễ “mắc nợ cảm xúc” khi mối quan hệ kết thúc trong những điều chưa kịp nói. Họ thường không thích làm tổn thương người khác nên đôi khi chọn im lặng, đến lúc mọi chuyện qua đi lại tự hỏi liệu mình có nên nói thêm một lần nữa hay không.

Đáng chú ý, tuổi Hợi cũng có khả năng nhớ cả những điều tốt đẹp của một người từng khiến họ tổn thương. Vì thế, họ có thể biết rất rõ lý do hai người không nên quay lại nhưng vẫn không thể ghét người cũ. Đó không hẳn là yếu lòng. Đơn giản là khi từng thật lòng với ai đó, tuổi Hợi thường không muốn biến một đoạn tình cảm từng đẹp thành một câu chuyện chỉ toàn những điều tiêu cực.

Điểm chung của tuổi Mão, Mùi và Hợi là đều có xu hướng coi trọng cảm xúc của người khác. Khi một mối quan hệ kết thúc, họ không chỉ nghĩ về việc mình đã mất gì mà còn nghĩ đến đối phương đã tổn thương thế nào, liệu mình có vô tình làm điều gì sai và liệu mọi chuyện có thể khác đi hay không. Nhưng đôi khi, chính việc liên tục tìm kiếm một câu trả lời cho quá khứ lại khiến con người bỏ quên cuộc sống hiện tại.

Một mối quan hệ đã kết thúc không phải lúc nào cũng cần một người thắng và một người thua. Cũng không phải cứ còn nhớ là còn yêu, còn day dứt là còn muốn quay lại. Có những cảm xúc chỉ đơn giản là dấu vết của một khoảng thời gian từng rất quan trọng.

Với những người dễ “mắc nợ cảm xúc”, bài học có lẽ nằm ở việc phân biệt giữa trách nhiệm và sự áy náy. Nếu mình đã chân thành, đã cố gắng và không cố tình làm tổn thương ai, đôi khi không cần tiếp tục tự trách bản thân vì một chuyện đã qua. Bởi sau cùng, buông bỏ không có nghĩa là phủ nhận những gì từng tồn tại. Đó chỉ là cách một người thừa nhận rằng có những món “nợ cảm xúc” không cần phải trả bằng cách quay trở lại.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm