Điểm danh 3 con giáp đón vận đỏ ngày 1/7: Ngày Bính Tý, Giản Hạ Thủy trợ lực, tài lộc gõ cửa và quý nhân kề bên

Ngày Bính Tý mở ra trong nhịp ngũ hành khá hài hòa. Thiên can Bính thuộc Hỏa, địa chi Tý thuộc Thủy, ngũ hành nạp âm rơi vào Giản Hạ Thủy, hình ảnh của một dòng nước trong dưới khe núi, êm đềm nhưng bền bỉ. Trong khi tiết Hạ Chí cận đỉnh đẩy dương khí lên cao và cái nắng càng lúc càng gắt, dòng nước của ngày Bính Tý lại đến như một cơn gió dịu mát, làm cân bằng nhịp năng lượng. Người xưa có câu vận may như cơn gió, biết đón thì mát, không biết giữ thì tan. Ba con giáp dưới đây bước vào quãng thời gian thuận lợi hiếm có, song cũng cần khéo léo để biến cơ hội thành kết quả lâu dài.

Tuổi Tý: Chính chủ của ngày, tài lộc gõ cửa

Tuổi Tý là chính chủ của ngày Bính Tý, mọi việc đều được khí trường nâng đỡ. Người làm kinh doanh có khả năng chốt được một đơn hàng đã thương lượng từ lâu, người làm công ăn lương dễ nhận tin vui về thưởng hoặc một khoản hoa hồng nhỏ. Tin tài chính tốt cũng có thể đến từ một khoản tiền cho vay đã lâu được người thân hoàn trả, hoặc một món đầu tư cũ tự nhiên sinh lời. Quan trọng hơn, tinh thần trong ngày khá vững, tuổi Tý đưa ra quyết định sáng suốt hơn thường lệ.

Lời khuyên dành cho tuổi Tý là: Hãy tận dụng ngày đẹp này để xử lý dứt điểm những việc còn tồn đọng, đặc biệt các giấy tờ liên quan đến tiền. Nếu có khoản thu bất ngờ, hãy chia thành ba phần: Một phần dành cho khoản cần thiết, một phần để tiết kiệm, một phần thưởng nho nhỏ cho bản thân hoặc người thân. Đừng để cảm xúc hưng phấn dẫn tới chi tiêu vượt quá ngưỡng, vì lộc đến nhanh thì cũng có thể đi nhanh nếu không có kế hoạch rõ.

Tuổi Thìn: Công việc thuận lợi, ý tưởng được đón nhận

Tuổi Thìn được tam hợp với chi ngày, sức bật trong công việc tăng rõ. Người làm sáng tạo, truyền thông, dự án có thể trình bày một ý tưởng được cấp trên đón nhận tích cực, mở ra một hướng đi mới cho nửa cuối năm. Người làm chuyên môn lâu năm có thể được mời tham gia một dự án quan trọng, vai trò nổi bật hơn trước. Đây cũng là dịp tốt để chủ động đề xuất, xin tăng lương, hoặc bàn về một thay đổi vị trí công việc, lời nói trong ngày có trọng lượng hơn bình thường.

Lời khuyên dành cho tuổi Thìn là: Nắm lấy cơ hội nhưng đừng phô trương. Khi cấp trên đồng ý với ý tưởng, hãy xin một buổi nói chuyện riêng để bàn cụ thể lộ trình, thay vì khoe khoang với đồng nghiệp. Một dự án dù lớn đến đâu cũng cần đồng đội cùng làm, mà đồng đội thì không ưa người vội vàng nhận công. Hãy nhớ ghi nhận đóng góp của những người đã hỗ trợ mình, đó là cách giữ được uy tín đường dài.

Tuổi Thân: Quý nhân kề bên, duyên mới mở ra

Tuổi Thân cũng thuộc tam hợp Thủy, được ngày trợ lực mạnh ở mảng quan hệ. Một người bạn cũ có thể bất ngờ liên lạc, một cuộc gặp ngắn lại mở ra cơ hội hợp tác đáng giá. Người độc thân trong tuổi này có duyên gặp được người phù hợp qua giới thiệu của bạn bè, người đã có gia đình thì hâm nóng tình cảm được bằng một bữa cơm chung hoặc một chuyến đi ngắn cuối tuần. Quý nhân của tuổi Thân ngày này thường là người tưởng đã xa, nay quay lại mang theo thông tin có giá trị.

Lời khuyên dành cho tuổi Thân là: Mở lòng nhưng không cả nể. Nếu được rủ tham gia một dự án mới, hãy lắng nghe đầy đủ rồi xin một đến hai ngày để cân nhắc, đừng gật đầu ngay vì nể tình. Trong quan hệ tình cảm, hãy chân thành nhưng cũng tỉnh táo, đừng vì một ngày vui mà bỏ qua những dấu hiệu cần cẩn thận. Sự nhẹ nhõm của ngày Bính Tý dễ làm người ta hào phóng quá mức với cảm xúc, nhớ giữ cho mình một khoảng lùi vừa đủ.

Ngày Bính Tý đẹp ở chỗ vừa có Hỏa của thiên can để tăng nhiệt huyết, vừa có Thủy của địa chi và nạp âm để giữ cho mọi việc không quá bốc đồng. Cả ba con giáp may mắn nhất nên dành buổi sáng cho ba việc quan trọng nhất, để buổi chiều xử lý những việc nhỏ hơn. Một cuộc gọi cảm ơn người từng giúp mình trong quá khứ, một bữa cơm dành cho gia đình, một bước đi bộ chậm sau bữa tối, đó là những hành động giản dị nhưng giúp giữ phúc khí lâu hơn nhiều so với việc cố làm hết mọi thứ trong một ngày. Vận đỏ rồi cũng sẽ qua, người biết dừng đúng lúc mới là người giữ được nhiều nhất.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.