Top 3 con giáp may mắn nhất tiết Tiểu Thử

Tiết Tiểu Thử là tiết khí thứ 11 trong năm, thường bắt đầu khoảng ngày 7/7 dương lịch và kéo dài tới ngày 22/7, vắt từ tháng Ngọ sang tháng Mùi của lịch âm. Đây là quãng Thổ vượng cực thịnh, Hỏa hãy còn ấm, Kim được Thổ sinh, vạn vật vào độ chín.

Người xưa nói tháng Mùi là tháng "thổ vượng tứ quý", một trong bốn mốc Thổ thịnh nhất năm. Thổ tượng trưng cho sự ổn định, tích tụ, cho ruộng đồng và kho lẫm. Vào tiết Tiểu Thử, Thổ khí dày lên, nuôi dưỡng Kim, được Hỏa sinh phù, khiến những ai biết kiên trì gieo trồng trong thầm lặng nay sẽ thấy mầm bén rễ. Đây không phải kiểu may mắn rơi xuống từ trên trời, mà là kiểu lộc của người đã làm việc đủ lâu để xứng đáng được đón nó. Ba con giáp sau đây, mỗi tuổi theo một cách, đều đang ở vị trí "đúng thời, đúng đất" của riêng mình.

Tuổi Mùi: Được tiết khí gọi tên, lời nói có trọng lượng, công việc rộng đường

Tuổi Mùi là chủ nhân của tháng, nên trong nguyên tiết Tiểu Thử, người tuổi Mùi như đang đi trên sân nhà. Những bế tắc kéo dài từ vài tháng trước có thể được tháo gỡ chỉ trong một cuộc trò chuyện đúng người. Người làm công ăn lương dễ được sếp tin cậy giao thêm phần việc quan trọng, người làm chủ có thể chốt được hợp tác mà bản thân từng nghĩ phải chờ thêm vài quý. Đặc biệt, các mối quan hệ cũ mà tuổi Mùi từng tử tế giúp đỡ vô tư bỗng quay lại thành quý nhân, mở cho một cánh cửa không ngờ.

Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là: Đừng vì thuận lợi mà quên nguyên tắc đã giữ. Khi mọi người tìm đến, hãy ưu tiên việc đã hứa với chính mình trước, rồi mới tới việc của người khác. Tránh ôm thêm trách nhiệm chỉ vì cả nể, vì tháng Mùi tuy hợp tuổi nhưng cũng kéo theo cảm giác mệt sâu nếu kéo dài giờ làm. Một thói quen nhỏ rất đáng giữ trong quãng này, đó là cuối mỗi ngày dành mười phút ghi lại ba việc đã hoàn thành. Khi vận đỏ tới dồn dập, người ta dễ chạy theo cảm xúc mà quên mất công sức bản thân, dẫn đến tiêu hao mà không hay biết.

Tuổi Ngọ: Hỏa sinh Thổ, tiền vào chính đạo, đầu tư cũ được hồi đáp

Tuổi Ngọ lục hợp với tuổi Mùi, lại thuộc hành Hỏa, mà Hỏa sinh Thổ thì cả hai bên đều có lợi. Trong tiết Tiểu Thử, tuổi Ngọ đón nhiều tín hiệu vui từ phía tài chính. Một khoản tiền từng tưởng khó đòi nay được trả về, một hợp đồng treo nhiều tháng được ký kết, hoặc đơn giản là một nguồn thu phụ mà tuổi Ngọ âm thầm gầy dựng suốt nửa đầu năm nay đã đủ lớn để nhìn thấy con số đẹp. Đây cũng là quãng tốt để khởi sự việc mới có tính chất "gieo trồng", ví dụ học một kỹ năng, mở một góc kinh doanh nhỏ, hay đăng ký một khóa học chuyên sâu.

Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là: Hãy chia khoản tiền vừa có thành ba phần rõ ràng: Một phần cho nhu cầu hiện tại, một phần tiết kiệm, một phần dành để học hoặc tái đầu tư. Đừng vội mua những thứ phù phiếm khi chưa nguội cảm xúc, vì Hỏa khí trong tuổi Ngọ vốn mạnh, gặp Thổ vượng càng dễ bốc đồng. Một cuộc gọi cảm ơn người đã giúp mình trong sáu tháng qua, dù chỉ là vài câu, cũng đáng làm trong tiết này, vì phúc khí của tài lộc thường được mở ra từ những hành động không ngờ tới như vậy.

Tuổi Dậu: Kim được Thổ sinh, quý nhân phù hộ, tình cảm và sự nghiệp cùng thăng

Trong nguyên tiết Tiểu Thử, Thổ sinh Kim, khiến tuổi Dậu vốn thuộc hành Kim như được tiếp năng lượng. Đây là khoảng quý nhân xuất hiện nhiều và đúng lúc, từ cấp trên ngỏ lời nâng đỡ, đến đối tác xa quay lại đề xuất hợp tác, hoặc một người bạn tinh ý giới thiệu cơ hội thay vì giữ riêng. Tình cảm của tuổi Dậu cũng có chuyển biến tích cực. Người độc thân dễ gặp người tâm đầu ý hợp qua chính các sự kiện liên quan công việc, người đã có đôi thì gỡ được một hiểu lầm âm ỉ nhờ một cuộc trò chuyện chân thành.

Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là: Đừng để cái tôi che mất ánh sáng đang chiếu vào mình. Khi nhiều người khen, rất dễ tin mình luôn đúng, từ đó coi nhẹ những góp ý thẳng thắn. Hãy giữ thói quen nghe nhiều hơn nói trong các cuộc họp lớn, đặc biệt với người mới quen, vì quý nhân giỏi giúp người biết tiếp thu, không giúp người chỉ biết phô bày. Một việc nhỏ nên làm trong tiết này, đó là rà lại các giấy tờ, hợp đồng, hồ sơ cá nhân để sắp xếp gọn, bởi Kim khí thịnh thì hợp với những việc đòi hỏi sự rõ ràng, mạch lạc.

Dù thuộc Mùi, Ngọ hay Dậu, tiết Tiểu Thử chỉ là một cánh cửa mở, người bước qua vẫn là chính mình. Người xưa có câu: "Lộc tới mà không có thân để đón, lộc sẽ đi qua nhà mà chẳng dừng". Cái "thân" ở đây không phải sức khỏe theo nghĩa đen, mà là sự sẵn sàng cả về kỷ luật, tâm tính lẫn các mối quan hệ tử tế đã gây dựng từ trước. Trong nửa tháng tới, hãy thử ba việc giản dị: Buổi sáng liệt kê ba việc quan trọng nhất, buổi tối ghi lại một điều biết ơn, và một lần trong tuần gọi điện cho người từng giúp mình một lời tử tế. Phúc khí của một tiết khí đôi khi được giữ lại nhờ những điều bình thường như vậy.

Tiết Tiểu Thử là khoảng nóng nhẹ trước khi vào Đại Thử, là quãng "trước cơn bão" theo cả nghĩa tự nhiên và nghĩa cuộc đời. Người khôn ngoan không tham vận đỏ tới mức quên mình, mà biết dùng quãng thuận lợi này để củng cố nền tảng, giảm rủi ro, và đặt nền cho nửa cuối năm. Khi đó, dù vào Đại Thử nóng đến đâu, ba con giáp Mùi, Ngọ, Dậu vẫn giữ được phần phúc lộc đã đón từ Tiểu Thử mà không để vuột mất.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.