Tiết Xuân phân rơi vào ngày 20/3 hằng năm không chỉ đơn thuần là mốc thời gian đánh dấu sự cân bằng tuyệt đối của đất trời khi ngày và đêm dài bằng nhau, mà trong lăng kính của nhịp sinh học và phong thủy, đây còn là thời khắc bừng nở của những luồng năng lượng thuần khiết và tích cực nhất. Giữa guồng quay hối hả của những ngày tháng Ba, có những khoảnh khắc mà sự nỗ lực bền bỉ bỗng chốc được đền đáp xứng đáng nhờ sự cộng hưởng diệu kỳ của vận khí không gian.

Theo những chuyển động mới nhất của các vì sao, ngày đại cát đại lợi này chính là điểm rơi hoàn hảo để vũ trụ gửi gắm những món quà bất ngờ đến cho 3 con giáp đặc biệt. Không chỉ đón nhận cơn mưa tài lộc rủng rỉnh, họ còn được khai mở tâm trí, tìm thấy những cơ hội ngàn vàng để bứt phá mạnh mẽ trên con đường sự nghiệp và khẳng định giá trị bản thân. Hãy cùng pha một tách trà nụ nồng đượm, thư thả ngồi lại để xem bản mệnh của mình có đang được ơn trên gọi tên để chuẩn bị mở cửa đón rước Thần Tài vào nhà trong ngày tuyệt vời này không nhé.

Tuổi Tý: Nhãn quan sắc bén, vững vàng vượt sóng thương trường

Đứng đầu trong danh sách những người được vũ trụ "trải thảm đỏ" đón lộc trong ngày Xuân phân 20/3 chính là những người tuổi Tý. Bẩm sinh mang trong mình sự nhanh nhẹn, linh hoạt và trí tuệ mẫn tiệp, tuổi Tý luôn biết cách tìm ra khe cửa sáng giữa những lúc khó khăn bủa vây. Và trong ngày đại cát này, nếu bạn giữ cho mình một cái tâm tĩnh lặng và thành kính nguyện cầu, bạn sẽ cảm nhận được sự che chở mạnh mẽ từ khí trường của "Long thần". Nguồn năng lượng tâm linh ấm áp này giống như một lớp áo giáp vô hình, không chỉ giúp bạn xua tan đi những mệt mỏi, áp lực tích tụ bấy lâu mà còn khai mở một tầm nhìn đầu tư vô cùng sắc bén.

Những người kinh doanh hay làm trong lĩnh vực tài chính bỗng chốc nhìn thấu được những cơ hội sinh lời mà người khác vô tình bỏ lỡ, những phán đoán đưa ra đều chuẩn xác đến kinh ngạc. Hơn thế nữa, sức chịu đựng và sự dẻo dai của bạn trước những biến động xô bồ của thương trường cũng được tăng cường đáng kể, giúp bạn lèo lái con thuyền sự nghiệp đi qua mọi giông bão một cách êm ru. Hãy cứ tự tin vào linh cảm của mình, mạnh dạn đưa ra những quyết định đã ấp ủ, bởi đây chính là thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để tuổi Tý gặt hái những quả ngọt đầu mùa rực rỡ nhất.

Tuổi Thìn: Đường quang lối mở, bừng sáng ý tưởng làm giàu

Tiếp nối chuỗi năng lượng may mắn bùng nổ của ngày Xuân phân là những người cầm tinh con Rồng. Vốn mang trong mình khí chất ngút ngàn và hoài bão lớn lao, tuổi Thìn chưa bao giờ ngừng khao khát khẳng định mình. Trong ngày 20/3 này, lộc trời cho của bạn đến từ sự dẫn dắt âm thầm mà vô cùng linh nghiệm của Thổ Địa và Thổ Công. Con đường sự nghiệp của bạn bỗng chốc rẽ mây mù để đón ánh nắng chói chang, những dự án từng gặp trắc trở nay lại hanh thông trôi chảy, những ý kiến đóng góp được cấp trên và đối tác gật đầu cái rụp.

Đặc biệt, với những ai đang rục rịch khởi nghiệp, muốn thử sức với một nghề tay trái hay tự đứng ra kinh doanh riêng thì hôm nay chính là vạch xuất phát điểm mười. Bí quyết dành riêng cho bạn là sau khi thắp một nén nhang thành tâm cúng bái, hãy thả lỏng tâm trí và đặc biệt chú ý đến những "cảm hứng xuất thần" xẹt qua trong đầu. Đó không phải là những suy nghĩ vẩn vơ, mà chính là những thông điệp quý giá, là chiếc chìa khóa vàng mà vũ trụ ban tặng để giúp bạn mở ra cánh cửa bứt phá mọi giới hạn. Hãy ghi chép lại ngay những ý tưởng lóe sáng ấy và bắt tay vào hiện thực hóa chúng, thành công đang đợi bạn ở ngay phía trước.

Tuổi Dần: Cảm hứng tuôn trào, tài lộc kép gõ cửa

Khép lại top 3 con giáp đắc lộc rực rỡ nhất trong ngày 20/3 chính là những người tuổi Dần. Ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ, quyết đoán đôi khi có phần gai góc của tuổi Dần là một tâm hồn vô cùng tinh tế và khao khát tự do bay bổng. Trong thời khắc vạn vật sinh sôi của tiết Xuân phân, chỉ cần một lòng thành kính dâng hương, kết nối với thế giới tâm linh thanh tịnh, tuổi Dần sẽ như được khơi thông dòng chảy trí tuệ, đón nhận một nguồn sáng tạo vô tận tưởng chừng không bao giờ cạn kiệt. Sự linh hoạt trong tư duy này lập tức phản chiếu lên thành quả công việc, kéo theo một cơn mưa tài lộc ào ạt đổ về túi bạn.

Niềm vui nhân đôi khi cả Chính tài (thu nhập từ công việc chính) lẫn Thiên tài (những khoản tiền thưởng, tiền may mắn bất ngờ) đều có dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ. Chiếc ví của bạn sẽ rủng rỉnh hơn bao giờ hết, xua tan mọi nỗi lo cơm áo gạo tiền thường nhật. Nếu đang có một chút tiền nhàn rỗi trong tay, đừng ngần ngại trích ra một phần nhỏ để thử vận may của mình, có thể là mua một tờ vé số, tham gia một trò chơi có thưởng hay đầu tư lướt sóng một hạng mục nhỏ. Biết đâu đấy, một bất ngờ ngập tràn niềm vui, một khoản lộc lá từ trên trời rơi xuống đang chực chờ để ôm chầm lấy bạn trong ngày Xuân phân tuyệt đẹp này.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)