Ngày 1/7 mang nhịp đặc biệt vì Mặt Trời đang đi qua cung Cự Giải, mùa của những bữa cơm ấm và những cuộc trò chuyện sâu. Mặt Trăng đã qua đỉnh tròn ngày 29/6 và đang ở pha khuyết dần, dạng pha mà người xưa gọi là lúc thu hoạch và buông bỏ. Năng lượng cộng hưởng giữa Mặt Trời và Mặt Trăng trong ngày này làm nổi bật bộ ba cung Nước: Cự Giải, Bọ Cạp và Song Ngư, ba chòm sao của trực giác, cảm xúc và những kết nối thầm lặng. Người xưa có câu vận may như cơn gió, biết đón thì mát, không biết giữ thì tan. Ba chòm sao dưới đây bước vào quãng thuận lợi, nhưng cũng cần lưu ý vì Sao Thủy vẫn đang nghịch hành đến 23/7, dễ gây trục trặc nhỏ trong giao tiếp và giấy tờ.

Cự Giải: Chính chủ của mùa, tin vui từ những gì gần gũi nhất

Cự Giải là chính chủ của mùa, mọi tia sáng của ngày đều rọi về phía cung này. Tin vui có thể đến từ gia đình, có thể là một thành viên báo tin tốt, hoặc một mâu thuẫn bị nén lâu nay được tháo gỡ trong một bữa cơm chung. Người làm trong lĩnh vực chăm sóc, giáo dục, ẩm thực hoặc nội thất có cơ hội được khách hàng quay lại, hoặc nhận được lời giới thiệu từ một mối quen lâu năm. Trong tình cảm, cảm xúc của Cự Giải đặc biệt tinh tế trong ngày, dễ chạm vào người khác bằng những lời rất nhỏ nhẹ.

Lời khuyên dành cho Cự Giải là: Cho phép mình nhận lời khen mà không gạt đi vì khiêm tốn quá mức. Nếu được giới thiệu cơ hội mới, hãy ghi lại bằng văn bản, kể cả qua tin nhắn, vì Sao Thủy đang nghịch hành dễ gây hiểu lầm về chi tiết. Một việc nhỏ nhưng nên làm trong ngày: Gọi điện hỏi thăm một người thân lâu chưa liên lạc, phúc khí thường ở những việc giản dị như vậy.

Bọ Cạp: Trực giác sắc bén, một quyết định lớn nằm trong tay

Bọ Cạp là cung Nước sâu nhất trong ba cung, gặp đúng pha trăng khuyết của ngày 1/7 thì trực giác bén như nước trong vắt nhìn xuống lòng khe. Bạn có thể đột nhiên nhìn ra điểm yếu của một dự án đã lâu loay hoay, hoặc cảm nhận được ai trong nhóm đang không thật lòng. Tài chính có khả năng đón một cơ hội nhỏ nhưng có tiềm năng dài hơi, một khoản đầu tư cũ tự nhiên hé ra phần lãi đã chờ lâu. Đây cũng là ngày dễ ra một quyết định lớn cho nửa cuối năm, vì tâm Bọ Cạp ổn định lạ thường.

Lời khuyên dành cho Bọ Cạp là: Tin vào trực giác nhưng đừng hành động vội. Ghi lại điều mình cảm thấy ra giấy, để qua một đêm rồi đọc lại. Nếu ý nghĩ đó vẫn còn nguyên sức nặng vào sáng hôm sau, hãy bước tiếp. Còn nếu thấy mình quá xúc động trong ngày, hãy hoãn các tin nhắn quan trọng đến hôm sau, đừng để cảm xúc nhất thời thay mình ra quyết định.

Song Ngư: Duyên lành mở ra, sáng tạo dâng cao

Song Ngư là cung mơ mộng nhất trong bộ ba, gặp mùa Cự Giải thì cảm xúc và cảm hứng đều dâng cao. Một ý tưởng nhỏ cho dự án cá nhân, một bài viết, một bản phác họa, một công thức nấu ăn tự nghĩ ra, đều có thể xuất hiện trong ngày. Quan hệ tình cảm cũng đẹp: Người độc thân có thể nhận được tín hiệu từ một người quen biết đã lâu mà chưa từng nghĩ tới, người đã có đôi thì hâm nóng được tình cảm qua một hành động giản dị bất ngờ.

Lời khuyên dành cho Song Ngư là: Ghi lại mọi ý tưởng dù vu vơ nhất bằng một dòng tin nhắn tự gửi cho chính mình hoặc một ghi chú trên điện thoại. Đừng đánh giá đúng sai vội, hãy chỉ ghi. Khi nhìn lại sau một tuần, bạn sẽ ngạc nhiên về việc ý tưởng nào còn đứng vững, ý tưởng nào tan đi. Trong tình cảm, hãy chân thành nhưng giữ một khoảng lùi vừa đủ, đừng cho đi tất cả trong một ngày để rồi mệt mỏi vào những ngày sau.

Bộ ba cung Nước được trời ưu ái trong ngày 1/7 không phải vì có sự kiện chấn động nào, mà vì nhịp của ngày khớp với nhịp tự nhiên của ba cung này: Trầm, sâu, nhiều cảm xúc. Pha Mặt Trăng khuyết dần kết hợp với Sao Thủy nghịch hành nhắc một điều quan trọng: Đây không phải ngày để ký hợp đồng lớn hay bắt đầu một cam kết tài chính dài hạn, mà là ngày để rà soát, làm hòa và biết ơn. Cả Cự Giải, Bọ Cạp và Song Ngư nên dành ra mười phút trước khi đi ngủ để viết ra ba điều mình biết ơn trong ngày. Vận may chỉ ở lại với người biết nhận ra và trân trọng nó, không ở lại với người chỉ mải đòi hỏi.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.