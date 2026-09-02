Điểm chung đặc biệt giữa Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh

Tối 31/8, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh công khai yêu đương, tiến tới hôn nhân khiến nhiều nghệ sĩ cũng như khán giả bất ngờ.

Nhan Phúc Vinh công khai khoảnh khắc Khả Ngân đeo nhẫn cầu hôn và viết: “She said yes”. Sau đó, nữ diễn viên cũng đăng ảnh bên bạn trai, chia sẻ rằng cả hai đang bước vào “một hành trình mới” và cũng là hành trình hạnh phúc nhất đối với cô.

Ít ai biết, cặp đôi diễn viên nổi tiếng có chung một niềm đam mê đó chính là chạy bộ. Khi được hỏi về nguồn động lực để theo đuổi niềm đam mê chạy bộ, Khả Ngân chia sẻ: "Trong cuộc sống, ai cũng phải đối mặt với áp lực và có thể giải tỏa theo nhiều cách khác nhau.

Ngân chọn cách tập luyện thể thao. Việc tập luyện thể thao là niềm đam mê từ nhỏ của Ngân. Việc tập luyện thể thao giúp Ngân giải tỏa áp lực và rèn luyện sức khỏe".

Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh có chung niềm đam mê chạy bộ.

Tháng 6/2024, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh cùng tham gia VnExpress Marathon Quy Nhơn, dù lựa chọn hai cự ly khác nhau.

Nhan Phúc Vinh chinh phục đường chạy 21 km với thời gian 2 giờ 7 phút, pace trung bình 6:01, qua đó cải thiện thành tích cá nhân ở cự ly bán marathon. Trước đó một năm, anh từng hoàn thành cùng cự ly tại Quy Nhơn với thời gian 2 giờ 11 phút 46 giây.

Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh tham gia giải chạy.

Trong khi đó, Khả Ngân lần đầu góp mặt tại một giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon. Nữ diễn viên lựa chọn cự ly 5 km và cán đích sau 33 phút 42 giây, pace trung bình 6:44, xếp thứ 19 trong nhóm vận động viên nữ. Thành tích này cũng được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình chạy bộ của Khả Ngân khi đó.

Cặp đôi kín tiếng chuyện yêu đương trước khi thông báo kết hôn.

Trước khi công khai chuyện tình cảm, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân khá kín tiếng về đời tư. Hai người lần đầu hợp tác trong sitcom "Thứ hai không hại được ai" năm 2018, sau đó có thêm nhiều dịp đồng hành trong công việc.

Nhan Phúc Vinh vốn ít chia sẻ về chuyện tình cảm. Anh từng thừa nhận trải qua một vài mối quan hệ nhưng cho rằng tình yêu phần nhiều phụ thuộc vào duyên số. Nam diễn viên cũng chủ động giữ khoảng cách với bạn diễn, muốn tách biệt cảm xúc trên màn ảnh với đời sống cá nhân.

Nhan Phúc Vinh - Khả Ngân kín tiếng chuyện yêu đương trước khi công khai chuyện kết hôn.

Trong khi đó, Khả Ngân từng được chú ý bởi một số mối quan hệ tình cảm và nhiều lần được khán giả “đẩy thuyền” với bạn diễn Thanh Sơn sau khi cùng đóng "11 tháng 5 ngày" và "Gia đình mình vui bất thình lình".

Dù cả hai từng lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò, những khoảnh khắc thân thiết vẫn khiến người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm.Đến nay, khi Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh thông báo sắp về chung một nhà, tin vui của cả hai nhận được nhiều lời chúc mừng từ nhiều nghệ sĩ và khán giả.















