Điểm chuẩn đại học 2026 MỚI và NHANH nhất

Từ 9/8, hàng loạt trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2026 sau khi hoàn tất vòng lọc ảo cuối cùng trên hệ thống tuyển sinh chung.

Dưới đây là cập nhật điểm chuẩn đại học các trường năm 2026.

Đại học Kinh tế quốc dân

Trưa 9/6, Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn 2026. Điểm chuẩn năm nay của NEU dao động từ 23,48 đến 28/84. Điểm chất cao nhất thuộc về ngành Kiểm toán.

Học viện Ngân hàng

Học viện Hậu cần

Mức điểm chuẩn cao nhất của Học viện Hậu cần năm nay là 26,98 điểm, áp dụng với thí sinh nam khu vực miền Bắc. Ở mức điểm này, trường có 67 thí sinh trúng tuyển trên tổng số 69 chỉ tiêu được phân bổ.

Do còn thiếu hai chỉ tiêu, Học viện Hậu cần xét thêm hai thí sinh đạt 26,97 điểm nhưng có điểm môn Toán đạt 10. Điều này đồng nghĩa với việc ở nhóm điểm 26,97, điểm môn Toán trở thành tiêu chí quan trọng để xác định thí sinh được tuyển.

Đối với thí sinh nam khu vực miền Nam, điểm chuẩn năm nay là 25,65 điểm và trường tuyển đủ 45 chỉ tiêu. So với năm 2025, điểm chuẩn của Học viện Hậu cần năm nay tăng từ 0,98 đến 2,65 điểm tùy đối tượng xét tuyển. Trường không tuyển thí sinh nữ.

Học viện Hậu cần lưu ý, thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất trước 17h ngày 21/8/2026. Thời gian nhập học trực tiếp tại trường dự kiến diễn ra vào ngày 3/9.

* Đang tiếp tục cập nhật...

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026, các trường có thể công bố điểm chuẩn trong khoảng từ ngày 9 đến 13/8, tùy thuộc vào tiến độ hoàn tất việc xử lý dữ liệu, lọc ảo và xác định kết quả tuyển sinh cuối cùng.

Như vậy, thí sinh chưa thấy trường mình công bố điểm chuẩn trong ngày 9/8 không cần quá lo lắng, bởi các trường có thể đưa ra kết quả trong những ngày tiếp theo, trong phạm vi thời gian theo kế hoạch tuyển sinh.

Mùa tuyển sinh năm nay ghi nhận số lượng thí sinh và nguyện vọng xét tuyển rất lớn. Có hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó 874.811 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với tổng cộng hơn 7,18 triệu nguyện vọng.

Tính trung bình, mỗi thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng. Với lượng hồ sơ lớn và số nguyện vọng cao, việc xác định điểm chuẩn phải trải qua quá trình xử lý, lọc ảo và điều chỉnh để bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất có thể theo quy định.

Trong những ngày tới, điểm chuẩn của các trường đại học trên cả nước sẽ lần lượt được cập nhật. Thí sinh cần theo dõi thông báo chính thức từ trường đã đăng ký, đồng thời kiểm tra hệ thống tuyển sinh chung để biết chính xác kết quả trúng tuyển và thực hiện các bước xác nhận nhập học theo đúng thời hạn.

Tổng hợp