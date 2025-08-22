Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025 MỚI và NHANH nhất

Sau 10 lần lọc ảo, từ 12h30 hôm nay (22/8), các trường đại học trên cả nước sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025. So với kế hoạch ban đầu, số lượt lọc ảo nhiều hơn 4 lần theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm đảm bảo kết quả xét tuyển chính xác trước khối lượng dữ liệu rất lớn từ thí sinh và các trường.

Sau khi biết điểm chuẩn, những thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc để đảm bảo quyền nhập học. Bên cạnh đó, nhiều trường có thể tổ chức thêm quy trình nhập học riêng và đón tân sinh viên trực tiếp. Năm nay, có gần 850.000 thí sinh tham gia xét tuyển với khoảng 7,6 triệu nguyện vọng, trung bình mỗi em đăng ký 9 nguyện vọng. Nhiều trường ghi nhận lượng hồ sơ tăng gấp 2-2,5 lần so với năm ngoái.

Từ 12h30 hôm nay, các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Với phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, hầu hết các trường từng dự đoán điểm chuẩn sẽ giảm. Tuy nhiên, sau đợt lọc ảo ngày 21/8, nhiều cơ sở phía Nam nhận thấy điểm chuẩn có khả năng tăng. Mùa tuyển sinh 2025 cũng ghi nhận kỷ lục về số lượng tổ hợp xét tuyển với 344 tổ hợp, cùng khối lượng nguyện vọng lớn chưa từng có.

Nếu như những năm trước đa số trường chỉ tính tổng điểm ba môn trong tổ hợp cộng điểm ưu tiên hoặc quy đổi chứng chỉ, thì năm nay phần lớn đưa ra công thức tính điểm riêng. Ngoài điểm thi, nhiều trường còn dựa vào kết quả học tập của sinh viên các khóa trước và đặc thù ngành đào tạo.

Nguyên nhân là do kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 lần đầu được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Thí sinh dự thi hai môn bắt buộc và hai môn tự chọn trong tổng số 9 môn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bãi bỏ hình thức xét tuyển sớm, đồng thời yêu cầu các trường quy đổi kết quả về cùng một thang điểm (chủ yếu thang 30) và các tổ hợp bắt buộc phải có Toán hoặc Ngữ văn.