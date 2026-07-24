Tại Trung Quốc, nhiều phụ nữ đau khổ sau chia tay sẵn sàng chi hàng nghìn nhân dân tệ cho các dịch vụ tự nhận có thể giúp họ hàn gắn với người yêu cũ.

Wan, năm nay 28 tuổi cho biết, cô đã trả 3.500 nhân dân tệ (13,6 triệu đồng) để thuê một "chuyên gia tư vấn tình cảm" đồng hành 24/7 trong vòng một tháng, với mục tiêu giành lại tình cảm của bạn trai vừa chia tay mình.

Nhiều phụ nữ sẵn sàng chi tiền để mua dịch vụ tư vấn giúp quay lại với người yêu cũ

Để thuyết phục khách hàng, người tư vấn trước tiên mời Wan tham gia một cuộc gọi miễn phí kéo dài 90 phút. Sau buổi trò chuyện, họ kết luận rằng mối quan hệ của cô không tan vỡ vì bạn trai hết yêu, mà vì sự thiếu tự tin của cô đã vô tình tạo áp lực quá lớn cho đối phương. Theo phân tích của họ, sự bất an này bắt nguồn từ việc Wan không nhận đủ tình yêu thương từ cha mẹ khi còn nhỏ.

Sau đó, người tư vấn đề xuất một gói dịch vụ kéo dài một tháng. Trong 21 ngày đầu tiên, Wan phải tuyệt đối không liên lạc với người yêu cũ. Song song với đó, cô được hướng dẫn thay đổi ngoại hình, học cách xây dựng các chủ đề trò chuyện và những "điểm gợi mở" để thu hút sự chú ý của đối phương khi hai người kết nối lại. Wan cũng được yêu cầu thường xuyên đăng tải các bài viết trên mạng xã hội nhằm cho người yêu cũ thấy rằng cô đang thay đổi và trở nên tốt hơn.

Theo lời người tư vấn, nếu khách hàng tuân thủ nghiêm ngặt toàn bộ lộ trình, tỷ lệ thành công có thể lên tới 90%.

Wan cho biết cô đã tuân thủ nghiêm ngặt mọi hướng dẫn trong suốt quá trình, nhưng kết quả cuối cùng là bạn trai cũ chặn toàn bộ liên lạc với cô trên một ứng dụng nhắn tin.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, không khó để bắt gặp những người tự xưng là "chuyên gia hàn gắn tình cảm" quảng bá các dịch vụ giúp khách hàng nối lại quan hệ với người yêu cũ.

Họ nhắm đến một lượng lớn phụ nữ đang đau khổ vì chia tay. Trên một nền tảng mạng xã hội, hashtag #getbacktogether (quay lại với người cũ) đã thu hút khoảng 970 triệu lượt xem, trong khi #datingskills (kỹ năng hẹn hò) đạt tới 10,4 tỷ lượt xem.

Quảng cáo trên giới thiệu một dịch vụ cao cấp trong thị trường tư vấn hôn nhân - Ảnh: SCMP

Theo các chuyên gia, sức hút của những chủ đề này phản ánh nỗi lo của nhiều phụ nữ trước áp lực xã hội, nơi hạnh phúc của họ vẫn thường bị gắn chặt với tình trạng yêu đương hay hôn nhân.

Sau khi bị người yêu cũ chặn liên lạc, Wan chất vấn "chuyên gia tư vấn" về lời cam kết "tỷ lệ thành công 90%". Tuy nhiên, thay vì được giải thích, cô lại được chào mời mua một gói dịch vụ cao cấp hơn, có giá 9.800 nhân dân tệ (hơn 30 triệu đồng), với lời quảng cáo sẽ được một cố vấn giàu kinh nghiệm hơn trực tiếp hỗ trợ.

Sáu tháng sau, Wan cho biết cô đã dần chấp nhận sự đổ vỡ của mối quan hệ. Tuy nhiên, vào thời điểm vừa chia tay, cô rơi vào trạng thái "đau đớn đến không thể chịu nổi" và khao khát có người đồng hành, chia sẻ.

Wan cũng thừa nhận một nguyên nhân khác khiến cô càng thêm lo lắng là cảm giác khó có thể tìm được người phù hợp hơn bạn trai cũ trên thị trường mai mối.

Một phó giáo sư tại một trường đại học ở Thâm Quyến, chuyên nghiên cứu về các mối quan hệ thân mật và giới, cho biết nhiều công ty tư vấn hôn nhân, hẹn hò đang tập trung khai thác nhóm khách hàng vừa trải qua chia tay – những người thường rơi vào trạng thái tổn thương và dễ bị tác động về mặt cảm xúc.

Theo vị chuyên gia, nhiều người sẵn sàng chi từ vài nghìn đến hàng chục nghìn nhân dân tệ chỉ với hy vọng có thể quay lại với người yêu cũ.

Một trường hợp khác được nhắc đến là một phụ nữ đã bỏ ra 20.000 nhân dân tệ (gần 78 triệu đồng) để mua gói dịch vụ mang tên "Tái hợp với người cũ một cách đường hoàng". Cô cho biết mình muốn chồng cũ là người chủ động đề nghị hàn gắn, để việc chính cô từng là người đệ đơn ly hôn không khiến bản thân trở nên "mất mặt" trước bạn bè.

Hiện nay, số lượng các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý tại Trung Quốc đã tăng mạnh, từ khoảng 18.000 doanh nghiệp vào năm 2016 lên 160.000 doanh nghiệp trong năm nay.

Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ của thị trường là những lo ngại về chất lượng dịch vụ. Trên Black Cat – nền tảng hòa giải khiếu nại bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Sina vận hành – hiện có hơn 3.000 đơn khiếu nại liên quan đến các dịch vụ tư vấn hàn gắn tình cảm không mang lại kết quả như quảng cáo. Điều này được cho là phản ánh tình trạng thiếu các quy định quản lý đối với ngành dịch vụ này.

Một chuyên gia tư vấn tâm lý cho biết nhiều người rơi vào "cái bẫy" của các "chuyên gia hàn gắn tình cảm" thay vì tìm đến những nhà tham vấn tâm lý có chuyên môn, bởi họ quá mong muốn có một giải pháp nhanh chóng để xoa dịu nỗi đau sau chia tay.

Dù vẫn tiếp nhận nhiều khách hàng tìm đến với mong muốn nối lại tình cảm với người yêu cũ, nữ chuyên gia nhận thấy tư duy của họ đang dần thay đổi theo hướng tích cực hơn.

"Trước đây, điều duy nhất họ quan tâm là làm sao để cứu vãn mối quan hệ. Còn bây giờ, họ bắt đầu tập trung nhiều hơn vào chính bản thân mình: họ có thể nhận được gì từ mối quan hệ ấy và liệu kết hôn với người đàn ông đó có thực sự mang lại điều tốt đẹp cho cuộc sống của họ hay không", bà chia sẻ.

Theo SCMP