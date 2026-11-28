Bên cạnh những biện pháp phòng bệnh thông thường, lựa chọn máy lọc không khí có khả năng lọc bụi mịn, hỗ trợ xử lý vi khuẩn, virus và luân chuyển không khí cũng là yếu tố đáng cân nhắc.

Chủ động chăm sóc chất lượng không khí trong mùa cúm

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp phổ biến, có khả năng lây lan qua các giọt bắn và hạt khí dung phát sinh khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Những không gian sinh hoạt kín, đông người và ít được thông gió có thể tạo điều kiện để các tác nhân gây bệnh đường hô hấp lưu lại trong không khí.

Khi bước vào mùa cúm, việc duy trì không gian sống thông thoáng và chú trọng chất lượng không khí trong nhà trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình. Bên cạnh các biện pháp phòng bệnh thông thường, máy lọc không khí tích hợp màng lọc Anti-Virus và quạt tuần hoàn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Bên cạnh tiêm phòng cúm, rửa tay thường xuyên, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc và giữ không gian sống thông thoáng, chất lượng không khí trong nhà cũng là một yếu tố không nên bỏ qua. Việc sử dụng máy lọc không khí phù hợp có thể hỗ trợ giảm bụi mịn và các hạt ô nhiễm trong không khí, bao gồm những hạt có thể mang theo virus.

Những tiêu chí cần quan tâm khi chọn máy lọc không khí

Khi lựa chọn máy lọc không khí cho gia đình, người dùng nên cân nhắc một số yếu tố thay vì chỉ tập trung vào thiết kế hoặc số lượng tính năng.

Trước hết là hệ thống màng lọc. Những thiết bị được trang bị bộ lọc HEPA kết hợp lớp phủ kháng khuẩn, kháng virus có thể hỗ trợ xử lý bụi mịn và các tác nhân sinh học trong luồng không khí đi qua máy. Một số sản phẩm còn tích hợp công nghệ UV-C nhằm bổ sung khả năng xử lý vi sinh vật.

Tiếp theo là công suất lọc và diện tích sử dụng. Chỉ số CADR (Clean Air Delivery Rate) thể hiện lượng không khí sạch mà thiết bị có thể cung cấp trong một giờ. CADR cần tương xứng với thể tích phòng để máy có thể đáp ứng nhu cầu lọc khí trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, khả năng tuần hoàn không khí cũng là tiêu chí đáng cân nhắc. Máy lọc có tích hợp quạt đối lưu giúp phân phối luồng khí trong phòng, hỗ trợ đưa không khí đến nhiều khu vực hơn. Đây là tính năng hữu ích với những không gian sinh hoạt chung, nơi các thành viên thường xuyên di chuyển và sử dụng cùng lúc.

Acerpure COOL C2-UVC: Giải pháp cho không gian sinh hoạt rộng

Với những gia đình có phòng khách rộng hoặc không gian sinh hoạt chung, Acerpure COOL C2-UVC là lựa chọn đáng chú ý nhờ khả năng kết hợp lọc không khí và quạt đối lưu trong cùng một thiết bị.

Sản phẩm được trang bị bộ lọc HEPA 4 trong 1, gồm lớp lọc thô, HEPA Plus, HEPA H13 và than hoạt tính. Hệ thống này hỗ trợ loại bỏ bụi siêu mịn PM1.0, PM2.5, đồng thời xử lý một số tác nhân gây ô nhiễm trong không khí.

Máy lọc không khí Acerpure COOL C2-UVC

Một điểm đáng chú ý khác là quạt đối lưu có khả năng đưa luồng gió đi xa đến 24m, hỗ trợ luân chuyển không khí trong không gian rộng. Với CADR 307 CMH và diện tích sử dụng lên đến 45m², Acerpure COOL C2-UVC phù hợp để cân nhắc cho phòng khách hoặc khu vực sinh hoạt chung.

Thiết bị còn có cảm biến bụi mịn PM1.0, PM2.5 và khí VOCs, màn hình LCD hiển thị chất lượng không khí theo thời gian thực. Động cơ DC-Inverter, chế độ Sleep và khả năng kết nối ứng dụng Acerpure Life cũng hỗ trợ quá trình sử dụng hằng ngày.

Acerpure COOL C3 3in1: Lựa chọn gọn gàng cho phòng ngủ và không gian vừa

Đối với những gia đình ưu tiên thiết bị nhỏ gọn, đa chức năng cho phòng ngủ hoặc phòng làm việc, Acerpure COOL C3 3in1 mang đến lựa chọn kết hợp ba tiện ích: máy lọc không khí, quạt đối lưu và đèn ngủ.

Sản phẩm sử dụng bộ lọc HEPA Anti-Virus 3 trong 1, bao gồm lớp lọc thô, lớp lọc HEPA và lớp phủ kháng khuẩn, virus. Tỷ lệ kháng khuẩn virus H1N1 cao, hệ thống cũng hỗ trợ xử lý bụi mịn PM1.0, PM2.5 và các tác nhân gây dị ứng như phấn hoa và lông thú cưng.

Máy lọc không khí Acerpure COOL C3 3in1

Về khả năng lưu thông không khí, quạt đối lưu tạo luồng gió xoắn ốc 3D, với khoảng cách thổi xa tối đa 25m theo thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Người dùng có thể tùy chỉnh năm cấp độ lọc và năm cấp độ quạt, đồng thời điều chỉnh hướng gió để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Acerpure COOL C3 3in1 có CADR 117 CMH, phù hợp với không gian từ 17-35m². Động cơ DC-Inverter hỗ trợ vận hành êm ái, với độ ồn công bố từ 25dB ở mức thấp nhất. Đèn ngủ tích hợp cũng là tiện ích bổ sung cho những gia đình muốn tối ưu diện tích và số lượng thiết bị trong phòng.

Kết hợp nhiều giải pháp để bảo vệ sức khỏe gia đình

Trong mùa cúm, chăm sóc chất lượng không khí trong nhà nên được xem là một phần của kế hoạch bảo vệ sức khỏe tổng thể. Việc lựa chọn thiết bị có hệ thống lọc phù hợp, công suất tương ứng với diện tích phòng và khả năng tuần hoàn không khí sẽ giúp gia đình chủ động hơn trong việc cải thiện môi trường sinh hoạt.

Với hai lựa chọn Acerpure COOL C2-UVC và Acerpure COOL C3 3in1, người dùng có thể cân nhắc theo quy mô không gian và nhu cầu sử dụng thực tế. Dù lựa chọn thiết bị nào, việc duy trì thông gió phù hợp, vệ sinh định kỳ, thay màng lọc đúng khuyến nghị và kết hợp các biện pháp phòng cúm theo hướng dẫn y tế vẫn đóng vai trò quan trọng.