Dịch Covid-19: Thế giới có 64.675 ca tử vong, Tây Ban Nha vượt Italy về số ca mắc, Mỹ đối mặt với 2 tuần khó khăn nhất của đại dịch

Như vậy, tính tới hiện tại, số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn cầu đã là 64.675 người trong tổng số 1.200.372 ca mắc bệnh. Trong đó, số ca nhiễm của Mỹ đã vượt mốc 300.000. Cũng trong sáng nay, Bộ Y tế Việt Nam thông báo, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mới nhiễm Covid-19 nào. Số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam hiện tại là 240 người, một số bệnh nhân nặng đã không còn phải thở máy.



Châu Âu

- Tây Ban Nha vượt Italy về số ca mắc Covid-19: Với 126.168 ca mắc bệnh, Tây Ban Nha đã vượt qua Italy và trở thành quốc gia đứng thứ 2 sau Mỹ về tổng số người mắc Covid-19. Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 6.969 ca mắc mới. Cho đến hiện tại, Tây Ban Nha cũng là nước có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới - 11.947 người, sau Italy.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết hôm thứ Bảy, ông sẽ yêu cầu quốc hội gia hạn các biện pháp cách ly trong 15 ngày tiếp theo - cho đến ngày 26 tháng 4, vì tỷ lệ nhiễm Covid-19 và tử vong đã chậm lại ở một số quốc gia bị thiệt hại nặng nhất thế giới. Trong một chương trình được truyền hình trực tiếp tới quốc gia, Sanchez cho biết việc cách ly hiện tại đang bắt đầu cho thấy kết quả, nhưng ông cảnh báo rằng việc gia hạn tình trạng khẩn cấp vào thứ Bảy sẽ không phải là lần cuối.

Các sĩ quan cảnh sát thành phố đeo khẩu trang kiểm tra một chiếc xe hơi trên đường Gran Via trong khi dịch Covid-19 bùng phát ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 4 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Susana Vera

- Italy vẫn có số ca tử vong cao nhất thế giới: Có thêm 681 người chết vì dịch Covid-19 ở Italy trong ngày hôm qua, đưa tổng số người tử vong lên đã tăng thêm 681 lên 15.362. Cơ quan Bảo vệ Dân sự nước này cho biết, con số này tăng thấp hơn một chút so với những ngày gần đây, trong khi số bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt cũng giảm lần đầu tiên. Tổng số trường hợp được xác nhận mắc Covid-19 tại Italy là 124.632 trường hợp, tăng 4.805 so với hôm thứ Sáu. Số người nhiễm trong ngày hôm qua cao hơn một chút so với những ngày gần đây, điều này đã khuyến khích các quan chức Italy hy vọng rằng sự lây lan của căn bệnh đã đến đỉnh điểm.

Theo người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Angelo Borrelli, tình trạng phong tỏa có thể sẽ kéo dài sau ngày 13/4, thậm chí người dân Italy cũng sẽ phải ở nhà vào Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

- Số ca tử vong do Covid-19 của Pháp đạt mức cao mới: Tổng số ca tử vong do dịch bệnh đường hô hấp cấp Covid-19 ở Pháp đã đạt đến một mức cao mới vào thứ Bảy sau khi chính phủ nước này tính cả những ca tử vong được báo cáo trong các viện dưỡng lão. Bộ y tế Pháp đã báo cáo 441 trường hợp tử vong mới do Covid-19 tại các bệnh viện của đất nước vào thứ Bảy, nâng tổng số tử vong của bệnh viện là 5.532. Tính cả số ca tử vong tại các viện dưỡng lão thì tới hiện tại, Pháp ghi nhận 7.560 ca tử vong.

Thêm các trường hợp bệnh viện và viện dưỡng lão, Pháp có tổng cộng 89.953 trường hợp được xác nhận hoặc nghi ngờ. Số trường hợp hồi phục là 15.438 bệnh nhân. Các nhà dịch tễ học cho biết số lượng trường hợp khó so sánh với các quốc gia khác vì một số chính sách thử nghiệm rộng rãi hơn Pháp.

Người dân bày tỏ lòng kính trọng đối với nhân viên y tế khi Pháp đối mặt với sự tiến triển mạnh mẽ của dịch Covid-19 tại Nice, Pháp. Ảnh REUTERS / Eric Gaillard

- Số người chết vì Covid-19 ở Anh tăng 708 người: Vương quốc Anh đã ghi nhận đây là mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Theo số liệu được Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội công bố vào thứ Bảy, nước Anh có tổng cộng 4.313 người đã chết do Covid-19, tổng số ca mắc bệnh là 41.903, tăng 3.735 trường hợp trong 24 giờ qua. Bộ trưởng Nội các Michael Gove nói rằng 7 nhân viên chăm sóc sức khỏe của Anh đã chết vì virus này. Chính phủ Anh cũng thông báo có thể nới lỏng một số biện pháp giãn cách xã hội trong vài tuần tới nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước này thuyên giảm và việc xét nghiệm được tiến hành trên quy mô lớn hơn.

- Đức báo cáo thêm 6.082 trường hợp nhiễm Covid-19, giảm nhẹ một chút: Theo dữ liệu từ Viện Robert Koch (RKI) của chính phủ Đức hôm thứ Bảy, trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận 4,933 ca mắc Covid-19, giảm nhẹ so với ngày hôm trước. Như vậy, trên cả nước Đức có 96.092 trường hợp mắc Covid-19, số người tử vong là 1.444, thêm 169 nạn nhân trong ngày hôm qua.

Hoa Kỳ: Tổng thống Trump cảnh báo "2 tuần khó khăn nhất"

Tính tới sáng ngày 5/4, Mỹ tiếp tục vẫn là quốc gia ghi nhận số trường hợp mắc Covid-19 cao nhất trên thế giới, với 310.286 ca, trong đó số ca tử vong là 8.452 người, cao thứ 3 thế giới, sau Italy và Tây Ban Nha.

Tổng thống Donald Trump nói với người Mỹ rằng số ca tử vong do Covid-19 có thể tăng gấp đôi trong những ngày tới, khi nước này phải đối mặt với 2 tuần khó khăn nhất của đại dịch. Các chuyên gia y tế của Nhà Trắng đã dự báo rằng khoảng 100.000 đến 240.000 người Mỹ có thể bị chết trong đại dịch, ngay cả khi các lệnh cách ly ở nhà ở được tuân theo.

New York là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Với 630 người mắc mới trong ngày hôm qua, tổng số ca tử vong tại bang này đã tăng lên 3.565 ca và 113.806 người mắc bệnh . Ngày 4/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ triển khai thêm 1.000 nhân viên quân sự tới New York nhằm giúp thành phố này kiểm soát được dịch Covid-19.

Các bang có số bệnh nhân Covid-19 trên 10.000 người là New Jersey, Michigan, California, Louisiana, Florida, Massachusetts và Pennsylvania.

Khách hàng xếp hàng tại chợ cá Rialto, vì các hạn chế mới đối với thị trường ngoài trời được khu vực Veneto triển khai để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, tại Venice, Ý. Ảnh: REUTERS / Manuel Silvestri

Châu Á

- Trung Quốc dường như bắt đầu thận trọng mở cửa trở lại. Hạn chế đi lại tại hầu hết các quốc gia đang dần được nới lỏng và tuần tới mọi người sẽ được phép rời khỏi Vũ Hán - nơi lần đầu tiên virus được phát hiện vào cuối năm ngoái - lần đầu tiên sau hơn hai tháng. Các quan chức trong thành phố đã cảnh báo mọi người không nên ra ngoài quá nhiều, tuy nhiên, trong bối cảnh lo ngại về một làn sóng các trường hợp mới.

Hiện tại, số người mắc bệnh và tử vong do Covid-19 tại Trung Quốc vẫn giữ được ổn định với 81.639 người nhiễm và 3.326 người tử vong.

- Lệnh giới nghiêm tại Thái Lan có hiệu lực từ đêm 3/4: Thái Lan đã công bố thêm 89 ca nhiễm SARS-Cov-2 và một trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 2.067 người và tổng số trường hợp tử vong lên thành 20 người. Để giảm nguy cơ lây lan virus Sars-CoV-2, Thái Lan đã áp dụng lệnh giới nghiêm 6 giờ và bắt đầu có hiệu lực từ đêm 3/4.

Nội các nước này đã thông qua kế hoạch của Bộ Y tế tuyển dụng 45.684 viên chức đặc biệt là nhân viên chính phủ để đối phó với dịch COVID-19.

- Philippines có số ca mắc tăng thấp nhất trong 1 tuần vừa qua: Trong ngày hôm qua, Philippines ghi nhận thêm 76 ca mắc Covid-19, nâng tổng số lên 3.094 ca. Số người tử vong vì dịch bệnh tại đất nước này là 144 nạn nhân, thêm 8 người trong 24 giờ qua.

- Indonesia có số ca nhiễm Covid-19 vượt mốc 2.000 người: Ngày 4/4, người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia, ông Achmad Yurianto cho biết nước này đã ghi nhận thêm 106 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 2.092 ca, vượt mốc 2.000 người. Thêm 10 ca tử vong mới, nâng tổng số trường hợp tử vong do mắc COVID-19 trên cả nước lên thành 191 người. Theo cổng thông tin Kompas.com vào ngày 3 tháng 4, khoảng 95 nhân viên y tế ở thủ đô Jakarta, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đất nước, đã bị nhiễm Covid-19.

Công nhân thành phố phân phối khẩu trang và găng tay tại chợ Rialto, vì những hạn chế mới đối với thị trường ngoài trời đã được khu vực Veneto thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, tại Venice, Ý, ngày 4 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Manuel Silvestri



- Ngày 4/4, Bộ Y tế Malaysia cho biết nước này đã ghi nhận thêm 105 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm virus trên toàn quốc lên thành 3.483 người. Malaysia cũng ghi nhận thêm 4 người tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong do mắc bệnh lên thành 57 người. Từ tháng trước, chính phủ Malaysia đã ban hành một loạt các biện pháp ảnh hưởng sâu rộng nhằm ngăn chặn dịch bệnh đường hô hấp Covid-19 gây ra bởi virus Sars-CoV-2.

- Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh tính hiệu quả của biện pháp giãn cách xã hội trong việc ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 lây lan đã phát huy hiệu quả. Theo số liệu thống kê ngày 5/4, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 94 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca nhiễm tại nước này đã lên tới 10.156 ca, trong khi số trường hợp không qua khỏi là 177 ca. Theo chỉ đạo mới nhất của Chính phủ Hàn Quốc, người dân được khuyến cáo tránh nơi tụ tập đông người cho tới ít nhất ngày 19/4 tới.

Châu Phi

Tính đến hết ngày 4/4, toàn châu Phi đã ghi nhận 8.220 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 372 người đã tử vong. Trong bản cập nhật tình hình mới nhất về dịch COVID-19 tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu lục (ACDC) - cơ quan y tế chuyên ngành của Liên minh châu Phi (AU) - cho biết khoảng 44 quốc gia thành viên AU đã ban bố lệnh cấm tụ tập đông người, cũng như đóng cửa các địa điểm công cộng để ngăn ngừa SARS-CoV-2.

Theo Reuters/CNN