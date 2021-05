Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các kỳ thi quan trọng có thay đổi so với dự kiến?

Trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, phụ huynh, học sinh đang vô cùng lo lắng, băn khoăn không rõ các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức ra sao, có thay đổi gì?

1- Dịch Covid-19 bùng phát trở lại, phương án tổ chức thi cuối cấp thay đổi ra sao?

- Về phương án ôn thi:

Sẽ thực hiện ôn thi theo nhiều hình thức. Các tỉnh đều linh động kích hoạt đa dạng các hình thức dạy học trên internet, đưa ra phương án tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 9 và 12 đảm bảo điều kiện phòng dịch.

- Về phương án thi:

Thí sinh thuộc diện F0, F1, F2: Phương án tương tự mùa tuyển sinh năm 2020 được xem xét kích hoạt, theo đó thí sinh F0 được đặc cách xét tốt nghiệp và được tạo điều kiện tham gia xét tuyển đại học bằng các hình thức phù hợp.

Thí sinh diện F2 có thể bố trí thi tại phòng thi dự phòng của các điểm thi.

Thí sinh diện F1, F2 được bố trí thi tại phòng hoặc điểm thi riêng. Thí sinh diện F1 có thể được tổ chức thi tại khu cách ly hoặc điểm thi riêng gần khu cách ly.

Thí sinh diện F2 có thể bố trí thi tại phòng thi dự phòng của các điểm thi hoặc tại điểm riêng phù hợp với điều kiện mỗi địa phương.

Khu vực nào không bị giãn cách xã hội sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Quan điểm của Bộ GD-ĐT là tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chất lượng nhưng phải bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, do đó theo nguyên tắc sẽ tổ chức kỳ thi đối với các địa phương an toàn (không bị giãn cách xã hội, tiến hành các biện pháp khử khuẩn, trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tại các điểm thi).

Cần thiết có thể tổ chức thành nhiều đợt thi cuối cấp

Căn cứ diễn biến của dịch, Bộ GD-ĐT có phương án sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức thêm đợt thi. Để thực hiện phương án này, hiện Bộ đã chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi đáp ứng số lượng, chất lượng để xây dựng đề thi đáp ứng yêu cầu tổ chức thi nhiều đợt.

2- Chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có điều chỉnh "nương nhẹ" cho thí sinh hay không?

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết nội dung các đề thi năm nay vẫn nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12, gồm phần lớn các câu hỏi ở mức độ cơ bản, đồng thời cũng có số lượng hợp lý các câu hỏi khó để phân hóa kết quả thi của thí sinh (nhất là đối với vùng điểm cao như điểm 9, điểm 10).

Với các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch Covid-19 sẽ không được đưa vào đề thi năm nay.

Các câu hỏi trong đề thi sẽ được sắp xếp từ dễ đến khó để thí sinh thuận lợi khi làm bài.

Đây là năm thứ hai liên tiếp việc học tập và ôn thi của các sĩ tử bị ảnh hưởng bởi Covid-19, năm nay, trên tinh thần ngày một nghiêm túc hơn, Bộ GD-ĐT cũng sẽ tiếp tục đối sánh kết quả học tập lớp 12 và kết quả thi tại các địa phương và sẽ có chế tài cần thiết, phù hợp để tiến tới việc bảo đảm chất lượng thực.