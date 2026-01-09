Diana Unicharm khẳng định lô sản phẩm Fresh & Care Odor Fresh+ bị yêu cầu thu hồi hoàn toàn an toàn

Liên quan đến công văn của Cục Quản lý Dược và các thông tin được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông về lô sản phẩm Fresh & Care Odor Fresh , Công ty Diana Unicharm xin gửi lời xin lỗi chân thành đến Quý khách hàng và các bên liên quan vì những lo ngại phát sinh từ sự việc này. Đồng thời, Diana Unicharm xin thông tin chính thức nhằm làm rõ bản chất vụ việc.

Trước hết, Diana Unicharm khẳng định lô sản phẩm Fresh & Care Odor Fresh bị yêu cầu thu hồi là hoàn toàn an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Việc thu hồi được thực hiện do chưa hiển thị đầy đủ thông tin về một thành phần theo quy định, không xuất phát từ bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chất lượng hay độ an toàn của sản phẩm. Hiện tại, lô sản phẩm này đã không còn lưu thông trên thị trường.

Cụ thể, qua quá trình kiểm tra nội bộ, Diana Unicharm xác định sản phẩm Fresh & Care Odor Fresh có số lô sản xuất 24101101, hạn sử dụng đến ngày 11/10/2026 chưa hiển thị thông tin thành phần Sodium Benzoate (Natri Benzoat) trên bao bì. Đây là thiếu sót trong khâu thủ tục đăng ký và công bố thông tin thành phần theo quy định hiện hành, không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả sử dụng hay mức độ an toàn của sản phẩm.

Với tinh thần đặt quyền lợi người tiêu dùng và việc tuân thủ pháp luật lên hàng đầu, Diana Unicharm cho biết ngay từ tháng 9 năm 2025, công ty đã chủ động tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm nêu trên trên thị trường, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục cần thiết. Diana Unicharm cũng xác nhận rằng các sản phẩm Fresh & Care Odor Fresh đang lưu thông trên thị trường hiện nay đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về công bố và hiển thị thông tin thành phần theo quy định.

Song song đó, Diana Unicharm đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Cục Quản lý Dược. Công ty cho biết sẽ tiếp tục rà soát, tăng cường kiểm soát nội bộ trong toàn bộ quy trình từ đăng ký, sản xuất đến phân phối nhằm bảo đảm sự minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Diana Unicharm tái khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng người tiêu dùng Việt Nam, không ngừng nâng cao tiêu chuẩn quản lý chất lượng và tuân thủ pháp luật, nhằm mang đến những sản phẩm an toàn, đáng tin cậy và phù hợp với các quy định hiện hành.