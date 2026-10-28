Tối 17/10, tại lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026 với chủ đề "Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào", Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã biểu dương 225 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội, trong đó Công ty Cổ phần Diana Unicharm là một trong 9 doanh nghiệp FDI tiêu biểu được ghi nhận cho giai đoạn từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9/2026, ở các lĩnh vực hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo người nghèo, người yếu thế và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao kỷ niệm chương cho ông Takahiro Okada, Tổng Giám đốc Diana Unicharm. Ảnh: Diana Unicharm

Nhìn lại danh mục những việc doanh nghiệp này đã làm trong gần 3 năm, có thể thấy một điểm chung khá rõ, đó là hầu hết đều xoay quanh phụ nữ và trẻ em, những người thường chịu thiệt nhiều nhất mỗi khi gia đình gặp khó, nhưng nhu cầu của họ lại hay bị xếp sau, bị nói nhỏ đi, thậm chí bị quên hẳn trong những chuyến xe cứu trợ chất đầy gạo và mì gói.

Ông Takahiro Okada, Tổng Giám đốc Diana Unicharm, chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng sự ghi nhận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với những nỗ lực của Diana Unicharm cho công tác an sinh xã hội trong thời gian qua. Tại Diana Unicharm, chúng tôi nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng cao và các hoạt động hướng tới cộng đồng, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống của người dân vì một Việt Nam thịnh vượng".

Sau bão lũ, phụ nữ và trẻ nhỏ cần nhiều hơn gạo và mì gói

Giai đoạn 2024-2026, Việt Nam liên tiếp hứng chịu nhiều đợt thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và sinh kế ở nhiều địa phương. Ai từng đi cứu trợ đều hiểu, khi nước rút, bữa ăn có thể tạm lo bằng gạo, bằng mì, nhưng chuyện một người mẹ phải tìm đâu ra bịch tã sạch cho con giữa căn nhà ngập bùn, hay chuyện chị em đến kỳ kinh nguyệt mà nguồn nước sinh hoạt còn đục ngầu, lại là những khó khăn rất thật nhưng ít khi được nói thành lời.

Diana Unicharm chọn đi vào đúng khoảng trống ấy, khi kết hợp nguồn lực tài chính với việc trao tặng các sản phẩm vệ sinh cá nhân thiết yếu thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hàng chục nghìn sản phẩm gồm băng vệ sinh Diana, tã quần và khăn lau xua muỗi Bobby Antimos cùng dung dịch vệ sinh Fresh & Care đã được chuyển tới vùng lũ, hỗ trợ lên tới hơn 60.000 sản phẩm, giúp phụ nữ và trẻ em giữ được vệ sinh cá nhân trong điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đồng thời giảm nguy cơ dịch bệnh vốn hay bùng lên sau thiên tai.

Diana Unicharm đã triển khai nhiều đợt cứu trợ khẩn cấp chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong giai đoạn 2024-2026

Buổi học về tuổi dậy thì cho nữ sinh vùng biên

Nếu hỗ trợ khẩn cấp là chuyện của lúc hoạn nạn, thì phần việc Diana Unicharm dành nhiều tâm sức nhất lại là chuyện dài hơi, đó là giáo dục sức khỏe cho những bé gái đang bước vào tuổi lớn. Không ít bà mẹ, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi, vẫn ngại nói với con gái về kinh nguyệt, để rồi nhiều em đón lần "đến tháng" đầu tiên trong bỡ ngỡ, xấu hổ, thậm chí sợ hãi, ngay giữa giờ học.

Chương trình giáo dục sức khỏe tuổi dậy thì "Là Con Gái Thật Tuyệt" do nhãn hàng Diana khởi xướng, phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), được sinh ra để lấp khoảng trống đó, khi trang bị cho nữ sinh trung học cơ sở kiến thức về tuổi dậy thì, cách chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt, từ đó giúp các em tự tin hơn trên hành trình trưởng thành.

Nữ sinh tham gia chuyên đề giáo dục sức khỏe tuổi dậy thì "Là Con Gái Thật Tuyệt". Ảnh: Diana Unicharm

Năm học 2026-2027, chương trình mang chủ đề "Hành trình từ Đô thị tới Biên cương", đặt mục tiêu triển khai tại hơn 180 điểm trường thuộc 20 tỉnh, thành phố, hướng tới hơn 120.000 nữ sinh. Đáng chú ý, 100 trường nội trú, bán trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được ưu tiên triển khai, nơi các em gái sống xa gia đình, thiếu người để hỏi han những chuyện tế nhị của tuổi mới lớn. Song song với các buổi chuyên đề, "Góc nữ sinh" được đặt tại phòng y tế trường học, có sẵn băng vệ sinh Diana cho những trường hợp đột xuất, một chi tiết nhỏ nhưng đủ để một nữ sinh không phải cuống quýt xin về nhà giữa buổi.

"Góc nữ sinh" tại phòng y tế trường học có sẵn băng vệ sinh cho những trường hợp đột xuất. Ảnh: Diana Unicharm

Khi người lao động cùng chạy vì bà mẹ, em nhỏ khó khăn

Ở Diana Unicharm, việc thiện nguyện không chỉ đi ra từ ngân sách của doanh nghiệp mà còn từ chính những người lao động. Chương trình chạy bộ thường niên "Across Vietnam - One Diana Unicharm" thu hút hàng nghìn cán bộ, công nhân viên tham gia, mỗi người góp thêm một phần qua việc mua vật phẩm lưu niệm nội bộ. Toàn bộ số tiền gây quỹ được quy đổi thành những phần quà thiết thực, trao tận tay phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Ninh, địa phương đặt nhà máy sản xuất của công ty.

Những phần quà từ quỹ chương trình chạy bộ nội bộ được trao tới phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Ninh. Ảnh: Diana Unicharm

Bên cạnh đó, chương trình hiến máu nhân đạo thường niên của công ty đã huy động đông đảo cán bộ, nhân viên tham gia, đóng góp hàng trăm nghìn ml máu cho ngân hàng máu quốc gia, bổ sung nguồn máu cho công tác cấp cứu, điều trị trong những thời điểm lượng máu dự trữ cả nước khan hiếm.

Tã quần Bobby Antimos được trao tận tay các gia đình có con nhỏ. Ảnh: Diana Unicharm

Với Diana Unicharm, sự ghi nhận của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho giai đoạn 2024-2026 vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời duy trì và mở rộng các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là những chương trình hướng tới sức khỏe, sự tự tin của phụ nữ và trẻ em Việt Nam.