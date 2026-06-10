Vòng casting The Face Vietnam 2026 vừa qua thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc. Không ít những cái tên được dân tình dành nhiều lời khen ngợi bởi sở hữu diện mạo xinh đẹp, vóc dáng nuột nà. Bên cạnh đó, việc xuất hiện qua ống kính camera thường nhưng visual vẫn sáng bừng bừng của dàn thí sinh khiến netizen liên tục trầm trồ.

Và Triệu Thúy Hằng - cô gái dân tộc Dao sinh năm 2004 là một trong số đó!

Triệu Thúy Hằng thu hút sự chú ý với visual sáng bừng

Cô nàng nhanh chóng được dân tình "săn lùng" danh tính

Xuất hiện trong những đoạn clip được ghi lại trong vòng casting, Triệu Thúy Hằng nhanh chóng trở thành cái tên được dân mạng “săn lùng”. Cô nàng gây ấn tượng với visual trong trẻo, mộc mạc nhưng vẫn cuốn hút. Nhiều nhận xét cho rằng, Thúy Hằng sở hữu vẻ ngoài nổi bật, có nét giống với diễn viên Phương Anh Đào nhưng cũng có nhiều nét tương đồng với người mẫu, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh.

Không những thế, tỷ lệ body của Triệu Thúy Hằng cũng khiến nhiều chị em ghen tị. Bởi dù chưa cao tới 1m70 nhưng cô lại có đôi chân dài, vòng eo thon nên có thể dễ dàng cân mọi “outfit”. Ngoài ra, việc xuất hiện tự tin bất chấp camera thường của cô nàng cũng là điểm cộng khiến netizen ấn tượng.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Nét bạn này xinh quá luôn, thi người mẫu rồi thi hoa hậu cũng được”.

- “Mê cái vẻ đẹp kiểu tự nhiên, giản dị như này”.

- “Trông Phương Anh Đào mà cũng có nét Vũ Thúy Quỳnh, ấn tượng ghê”.

- “Bạn này visual đẹp nha, xinh quá”.

- “Phải công nhận bạn này có vẻ đẹp không lẫn đi đâu, không bị đại trà”.

Nhan sắc của cô gái dân tộc Dao được bình luận rôm rả

Được biết, Triệu Thúy Hằng sinh năm 2004, quê ở Thái Nguyên, là sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Cô gái người dân tộc Dao sở hữu bảng thành tích ấn tượng khi giành Á khôi 2 Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025, lọt Top 11 Sinh viên Thanh lịch 2024 và đạt giải MC Phong cách tại Học viện Phụ nữ Việt Nam…

Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, Triệu Thúy Hằng còn sở hữu gu thời trang ngày càng trưởng thành và cá tính. Mỗi lần xuất hiện, Hằng đều biết chọn điểm nhấn vừa đủ để tôn lên nét riêng, không lẫn với bất kỳ ai.

Trên mạng xã hội, mỹ nhân Thái Nguyên thường chia sẻ những bộ ảnh đời thường với phong cách trẻ trung, gần gũi. Dù diện trang phục giản dị, cô vẫn thu hút nhờ thần thái tươi tắn và cách tạo dáng tự nhiên. Hiện tại Triệu Thúy Hằng đang dành nhiều thời gian cho công việc làm người mẫu, KOL trên MXH.