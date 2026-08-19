Chỉ còn ít ngày nữa học sinh trên cả nước sẽ bước vào năm học 2026-2027, nhu cầu tìm mua sách giáo khoa đang tăng cao. Trong bối cảnh này, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về địa chỉ mua sách giáo khoa năm học 2026-2027, đồng thời cho biết Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã công bố hệ thống các cửa hàng cung ứng sách và các kênh bán sách trực tuyến để phụ huynh, học sinh thuận tiện tra cứu.

Theo thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ, việc công bố danh sách các điểm bán nhằm giúp phụ huynh, học sinh chủ động lựa chọn địa chỉ và hình thức mua sách phù hợp, phục vụ việc chuẩn bị cho năm học mới.

Từ năm học 2026-2027, học sinh trên cả nước bắt đầu sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được giao tổ chức phát hành, cung ứng sách đến các địa phương.

Trước đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã công bố danh sách các cửa hàng cung ứng sách giáo khoa thuộc hệ thống trên cả nước, cùng các kênh bán sách giáo khoa trực tuyến. Phụ huynh, học sinh có thể tra cứu danh sách dưới đây để lựa chọn điểm mua thuận tiện.

Danh sách cửa hàng bán sách giáo khoa năm học 2026-2027 trên cả nước do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố:

Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bên cạnh hình thức mua trực tiếp tại các cửa hàng trong hệ thống, phụ huynh và học sinh cũng có thể lựa chọn các kênh bán sách giáo khoa trực tuyến do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố. Việc kiểm tra trước thông tin về điểm bán và hình thức mua sẽ giúp người dân chủ động hơn, nhất là trong thời điểm cận khai giảng khi nhu cầu sách giáo khoa tăng cao.

Khi mua sách, phụ huynh nên đối chiếu kỹ tên sách, lớp học và danh mục sách cần sử dụng để tránh mua thiếu hoặc nhầm sách. Trong trường hợp chưa rõ danh mục cần chuẩn bị, phụ huynh có thể đối chiếu với thông báo của nhà trường hoặc tham khảo thông tin từ các kênh chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo