Đi tập thể dục, tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt trên kênh

Theo đó, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 7/6, trong lúc đi tập thể dục, một người dân ở tổ 3, ấp Cán Gáo, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã hốt hoảng khi phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh, còn dính dây rốn đang trôi dạt vào khu vực lấy nước vào vuông nuôi tôm của một hộ dân trên kênh Cán Gáo. Ngay sau đó, người dân đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Cháu bé được đưa lên bờ, chờ lực lượng công an đến khám nghiệm. Ảnh Văn Vũ.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện An Minh và Công an xã Đông Hưng B đã cử lực lượng lực lượng xuống hiện trường để vớt thi thể cháu bé, bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng Pháp y và Cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Kiên Giang đến khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.

Theo suy đoán của nhiều người, rất có khả năng cháu bé bị ai đó vứt bỏ sau khi sinh.