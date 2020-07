Đi tân gia nhà bạn về, vợ tỏ thái độ cau có rồi thốt ra một câu khiến tôi chết lặng và chán ngán vô cùng

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com



Xin chào Hướng Dương,

Tôi và vợ là bạn thân với nhau suốt 4 năm rồi mới yêu và cưới. Với khoảng thời gian bên nhau lâu như vậy, tôi những tưởng đã quá hiểu vợ mình rồi. Nhưng sự thật thì tôi không hề hiểu gì về cô ấy cả.

Vợ tôi thường xuyên thích chê bai, so sánh chồng với người khác. Tôi thừa nhận là mình thủ phận, không hề thích bon chen ngoài xã hội chỉ vì tiền. Tôi làm cố định ở một công ty nhỏ, lương hàng tháng tầm 7 triệu. Vợ tôi lại khác. Cô ấy năng nổ, hoạt bát, lại có chí tiến thủ nên thường xuyên nhảy việc. Cứ công ty nào có chế độ đãi ngộ tốt, lương cao là cô ấy nhảy việc sang. Hiện tại, cô ấy đang làm trưởng phòng một công ty lớn, lương tháng rất cao. Bù lại, cô ấy không có thời gian dành cho gia đình.

Vì lương thấp nên hàng tháng tôi chỉ phụ tiền bỉm sữa cho con với vợ. Mọi chi tiêu còn lại vợ tôi đều gánh vác. Cô ấy thậm chí chi tiêu còn hoang phí hơn cả tôi, đặc biệt các khoản son phấn, váy vóc. Tôi góp ý nhiều lần vẫn không được nên cũng mặc kệ.

Mới đây, vợ tôi đi tân gia ở nhà một người bạn thân về. Mới vào nhà, cô ấy đã tỏ thái độ khó chịu rồi gắt gỏng một câu: "Chồng người ta thì sang trọng, giàu có, xây nhà to cửa rộng. Còn chồng mình thì suốt ngày bếp núc con cái, nhìn thấy đã chán tận cổ". Tôi nghe mà chết lặng, không ngờ vợ lại chê bai chồng một cách tệ hại như vậy.

Vì câu nói đó mà tôi chán nản, thậm chí muốn dạy lại vợ nhưng lại không biết cách nào. Tôi phải làm sao để lấy lại sự tôn trọng từ vợ đây? Cô ấy cứ coi thường chồng thế này thì gia đình tôi không sớm thì muộn cũng tan vỡ mất. (nguyenngoc...@gmail.com)

Hướng Dương tư vấn

Bạn thân mến,

Hướng Dương thấy bạn là người đàn ông của gia đình, biết cách vun vén cho gia đình và chấp nhận lùi về hậu phương để làm chỗ dựa vững chắc cho vợ. Nhưng vợ bạn lại không thích một người chồng an phận thủ thường như thế. Điều này có lẽ vì cô ấy thường xuyên tiếp xúc với những người đàn ông thành công trong xã hội và từ đó nảy sinh tư tưởng so sánh chồng mình với họ. Càng so sánh, cô ấy càng phát hiện nhiều điểm khác nhau, chênh lệch quá lớn rồi lại nảy sinh sự chán ghét, thiếu tôn trọng chồng.

Muốn nhận lại sự tôn trọng từ vợ, Hướng Dương nghĩ bạn nên khẳng định bản thân. Bạn hãy suy nghĩ đến việc gửi con, tìm kiếm công ty khác lớn hơn, phát triển năng lực bản thân và khẳng định vị trí đứng trong xã hội. Thay đổi môi trường làm việc cũng là một cách hay để bạn nhìn nhận lại khả năng thật sự của mình, để học hỏi, nâng cao và hoàn thiện mình.

Một khi bạn chấp nhận thử thách, vợ bạn sẽ thay đổi cách nhìn về chồng mình thôi. Khi đó, công việc nhà, việc chăm sóc con sẽ được chia đôi, cô ấy và bạn đều phải có trách nhiệm. Trong gia đình, hai vợ chồng đều phải có ý thức, sự tôn trọng và chia sẻ với nhau thì mới hạnh phúc được.

Bạn cũng cần góp ý với vợ (hoặc có thể nhờ cả những người thân quen, gia đình hai bên cùng góp ý, khuyên nhủ) về việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Hãy nói với cô ấy, tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh, đừng để con lớn lên mà thiếu vắng tình thương, bàn tay nâng niu, chăm sóc của mẹ. Khi đó, con sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn dù cha mẹ vẫn chung sống với nhau.

Mong rằng những gì Hướng Dương nói có thể giúp ích cho bạn. Thân gửi.

Hướng Dương.