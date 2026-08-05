Đi sắm đèn học cho năm học mới: Chọn sai dễ hại mắt cận thị, nhớ kỹ 4 thông số này trước khi chốt đơn

Trong danh sách đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới, đèn học là thiết bị gắn liền với góc học tập hàng ngày của các bạn học sinh và sinh viên. Tuy nhiên, không ít phụ huynh và bạn trẻ khi đi sắm đồ thường chỉ chú ý đến thiết kế bên ngoài, màu sắc hợp bàn học hay giá thành rẻ mà bỏ qua các chỉ số kỹ thuật ánh sáng bên trong.

Việc sử dụng một chiếc đèn học kém chất lượng, ánh sáng nhấp nháy liên tục hoặc độ sáng không phù hợp là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng suy giảm thị lực, mỏi mắt, nhức đầu và làm tăng độ cận thị nhanh chóng. Để đảm bảo góc học tập luôn an toàn cho mắt trong năm học mới, nhất định phải kiểm tra kỹ 4 thông số cốt lõi dưới đây trước khi chốt đơn.

Chỉ số hoàn màu CRI > 80 Ra để màu sắc trung thực

Chỉ số hoàn màu (CRI - Color Rendering Index) là thông số phản ánh độ trung thực của màu sắc vật thể khi được ánh sáng của đèn chiếu vào, so với khi nhìn dưới ánh sáng tự nhiên của mặt trời. Đối với góc học tập, một chiếc đèn có chỉ số CRI quá thấp sẽ khiến màu sắc của trang sách, hình ảnh bị biến dạng, mờ nhạt hoặc sai lệch tông màu. Điều này bắt buộc hệ thần kinh thị giác và điều tiết của mắt phải làm việc liên tục ở cường độ cao để nhận diện hình ảnh, dẫn đến tình trạng nhanh mỏi mắt và mệt mỏi thị giác.

Khi chọn mua đèn học cho năm học mới, người dùng bắt buộc phải tìm thông số CRI được in trên bao bì hoặc tem kỹ thuật của sản phẩm. Một chiếc đèn học đạt tiêu chuẩn bảo vệ mắt tối thiểu phải có chỉ số CRI từ 80 Ra trở lên, lý tưởng nhất là các dòng đèn tiệm cận mức 90 Ra. Ánh sáng từ các dòng đèn này giúp màu sắc trang sách hiển thị rõ nét, trung thực, giảm thiểu tối đa áp lực điều tiết cho đôi mắt khi phải ngồi học tập và làm bài trong nhiều giờ liền.

Nhiệt độ màu linh hoạt trong khoảng 3000K đến 5000K

Nhiệt độ màu (đo bằng đơn vị Kelvin - K) quyết định màu sắc của ánh sáng phát ra là vàng ấm, trắng trung tính hay trắng sáng. Chọn sai nhiệt độ màu sẽ tác động trực tiếp đến khả năng tập trung và sức khỏe thị lực. Ánh sáng quá xanh (trên 6500K) chứa hàm lượng năng lượng cao dễ gây chói mắt và ức chế sản sinh hormone giấc ngủ về đêm. Trong khi đó, ánh sáng quá vàng (dưới 2700K) tuy dịu mắt nhưng lại dễ gây cảm giác buồn ngủ, thiếu tỉnh táo khi học tập.

Dòng đèn học tiêu chuẩn năm 2026 nên ưu tiên loại có khả năng điều chỉnh linh hoạt các mức nhiệt độ màu hoặc giữ cố định ở dải quang phổ từ 3000K đến 5000K. Mức ánh sáng trắng ấm khoảng 4000K là dải ánh sáng lý tưởng nhất cho việc đọc sách và viết bài vì tạo cảm giác dễ chịu, giữ độ sáng rõ ràng mà không gây lóa mắt. Việc kiểm tra và lựa chọn dải nhiệt độ màu chuẩn sẽ giúp học sinh duy trì sự tập trung cao độ mà vẫn bảo vệ an toàn cho võng mạc.

Độ rọi đạt chuẩn từ 500 Lux đến 750 Lux trên mặt bàn

Độ rọi (đơn vị đo là Lux) phản ánh cường độ ánh sáng thực tế phân bố trên diện tích mặt bàn học. Việc học tập dưới một chiếc đèn có độ rọi quá yếu (dưới 300 Lux) sẽ khiến góc học tập bị âm u, học sinh phải cúi sát mặt xuống bàn để nhìn rõ chữ, lâu dần vừa gây cận thị vừa gây lệch cột sống cổ. Nguồn sáng quá mạnh vượt mức cho phép lại gây ra hiện tượng phản xạ lóa sáng từ mặt giấy trắng phản ngược vào mắt, gây nhức mỏi và gắt mắt nhanh chóng.

Tiêu chuẩn ánh sáng học đường quy định độ rọi tối thiểu trên mặt bàn học phải đạt từ 500 Lux đến 750 Lux. Khi chọn mua đèn, người dùng nên thử nghiệm bật đèn ở độ cao cách mặt bàn khoảng 40cm đến 50cm để kiểm tra độ phủ sáng. Ánh sáng phát ra phải phân bố đều khắp vùng không gian làm việc chứ không dồn cục vào một điểm nhỏ. Các dòng đèn tích hợp tính năng tăng giảm độ sáng (dimmer) nhiều cấp độ sẽ giúp học sinh dễ dàng điều chỉnh nguồn sáng phù hợp với từng thời điểm trong ngày và các hoạt động học tập khác nhau.

Công nghệ chống nhấp nháy Flicker-Free và đĩa tán quang chống lóa

Một trong những "tác nhân giấu mặt" nguy hiểm nhất gây suy giảm thị lực ở đèn học giá rẻ chính là hiện tượng nhấp nháy tần số thấp (flicker). Dù mắt thường đôi khi không thể cảm nhận được nhịp nháy này, nhưng đồng tử của mắt phải liên tục co co giãn giãn để thích nghi với sự biến thiên liên tục của nguồn sáng. Điều này dẫn đến hiện tượng đau nhức hốc mắt, mỏi cơ mắt và thậm chí gây đau đầu dai dẳng sau mỗi buổi học.

Để tránh tác hại này, người mua cần ưu tiên các dòng đèn sử dụng công nghệ dòng điện một chiều chống nhấp nháy (Flicker-Free). Bên cạnh đó, phần chao đèn hoặc mặt bóng đèn cần được trang bị lớp đĩa tán quang cao cấp hoặc tấm lọc chống lóa Micro-prismatic. Chi tiết này có tác dụng triệt tiêu các tia sáng chói gắt, phân tách nguồn sáng LED thành dải sáng mềm mại, đồng đều, giúp nguồn sáng đi xuống mặt bàn một cách dịu nhẹ nhất cho mắt.