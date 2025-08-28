Trước hết, ngủ với trạng thái “bụng không quá no” có thể giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn. Khi dạ dày không phải tiếp nhận thêm một lượng lớn thức ăn vào ban đêm, quá trình hấp thụ dưỡng chất sẽ giảm đi. Lúc này, cơ thể sẽ buộc phải sử dụng nguồn glycogen dự trữ và phân giải mỡ thừa để tạo năng lượng, nhờ vậy hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Thứ hai, việc đi ngủ khi còn hơi đói giúp giảm gánh nặng cho dạ dày và ruột. Ban đêm, nhu động ruột hoạt động chậm lại, nếu ăn quá nhiều trước khi ngủ sẽ khiến dạ dày phải làm việc liên tục, dễ gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu, thậm chí trào ngược dạ dày.

Thứ ba, cảm giác đói nhẹ trước khi ngủ còn có lợi cho quá trình đào thải độc tố trong đường ruột. Khi lượng thức ăn ít, cơ thể sẽ giảm hấp thu những chất không cần thiết, tạo điều kiện để ruột được “làm sạch” trong đêm.

Ngoài ra, việc ngủ khi bụng không quá no cũng giúp niêm mạc tiêu hóa được tái tạo và phục hồi tốt hơn. Niêm mạc đường tiêu hóa vốn đóng vai trò bảo vệ các cơ quan khỏi tác động ăn mòn của dịch tiêu hóa. Nếu ăn nhiều vào buổi tối, dịch tiêu hóa sẽ tiết ra liên tục và ứ đọng, khiến niêm mạc dễ bị tổn thương. Ngược lại, khi bụng còn hơi đói, dịch tiêu hóa tiết ít hơn, niêm mạc có điều kiện tái tạo, phục hồi.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo không nên hiểu sai lợi ích này để nhịn ăn trước khi ngủ. Việc cố tình bỏ bữa tối để giảm cân có thể phản tác dụng, gây mất cân bằng dinh dưỡng. Đặc biệt, người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường tuyệt đối không nên bỏ ăn buổi tối, bởi điều này dễ khiến đường huyết tụt quá thấp trong lúc ngủ, dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Nói cách khác, đi ngủ khi còn hơi đói có thể tốt cho sức khỏe nếu được thực hiện đúng cách, nhưng cần dựa trên tình trạng cơ thể và bệnh lý nền. Nguyên tắc quan trọng là ăn tối vừa đủ, tránh để bụng quá no, nhưng cũng không được để cơ thể rơi vào trạng thái đói cồn cào.

Nguồn và ảnh: QQ