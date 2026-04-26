Đi làm lại sau tuổi 35, tôi nhận ra 5 khoản chi có thể cắt ngay - mỗi tháng dư thêm vài triệu mà không phải sống kham khổ

1. Đồ ăn - đồ uống tiện tay mua mỗi ngày

Một ly cà phê buổi sáng, thêm trà sữa buổi chiều, đôi khi là bánh ngọt “tự thưởng”. Những khoản nhỏ này thường không được ghi vào sổ chi tiêu nhưng cộng lại có thể lên tới 1–2 triệu đồng/tháng.

Khi đi làm lại sau 35 tuổi, nhiều người nhận ra nhu cầu “tự thưởng” không còn quan trọng bằng cảm giác tài chính ổn định. Chỉ cần mang theo bình nước hoặc chuẩn bị cà phê tại nhà, chi phí có thể giảm tới 60–70%.

Ước tính tiết kiệm: 800.000 – 1.500.000 đồng/tháng

2. Quần áo mua theo cảm xúc

Sau một thời gian nghỉ việc, nhiều người có xu hướng mua sắm để “làm mới bản thân”. Nhưng thực tế, tủ đồ đi làm chỉ xoay quanh 10–15 món cơ bản.

Nguyên tắc đơn giản: nếu món đồ không thể phối với ít nhất 3 món khác trong tủ, khả năng cao sẽ bị bỏ quên sau vài lần mặc.

Ước tính tiết kiệm: 500.000 – 1.000.000 đồng/tháng

3. Đăng ký dịch vụ nhưng ít sử dụng

Các ứng dụng xem phim, nghe nhạc, học online, tập luyện… thường được đăng ký tự động và ít khi kiểm tra lại. Khi bận rộn quay lại công việc, nhiều người gần như không dùng đến nhưng vẫn bị trừ tiền hàng tháng.

Một buổi rà soát đơn giản có thể giúp cắt bớt 2–3 khoản không thực sự cần thiết.

Ước tính tiết kiệm: 200.000 – 500.000 đồng/tháng

4. Mua đồ tiện lợi thay vì chuẩn bị trước

Đồ ăn sẵn, đồ gia dụng mua gấp hoặc mua online vì thiếu kế hoạch thường có giá cao hơn 20–30%. Việc quay lại làm việc khiến quỹ thời gian eo hẹp, nhưng chính vì thế mà kế hoạch mua sắm càng trở nên quan trọng.

Chỉ cần lập danh sách mua hàng 2 lần/tuần, nhiều gia đình giảm được đáng kể chi phí phát sinh.

Ước tính tiết kiệm: 500.000 – 800.000 đồng/tháng

5. Những khoản “chi cho vui” nhưng không mang lại giá trị lâu dài

Một số khoản chi từng mang tính giải tỏa cảm xúc trong giai đoạn áp lực – như mua đồ trang trí nhỏ, đồ giảm giá, phụ kiện không cần thiết – có thể khiến tổng chi tăng đáng kể mà không tạo ra lợi ích rõ ràng.

Sau tuổi 35, nhiều người ưu tiên sự ổn định hơn là cảm giác mua sắm ngắn hạn.

Ước tính tiết kiệm: 500.000 – 1.000.000 đồng/tháng

Sau tuổi 35, ưu tiên không còn là tiêu nhiều mà là tiêu đúng

Việc quay lại công việc ở độ tuổi trưởng thành khiến nhiều người nhìn rõ hơn mối liên hệ giữa thu nhập – chi tiêu – cảm giác an toàn tài chính. Không cần cắt giảm cực đoan, chỉ cần điều chỉnh những khoản chi không còn phù hợp với giai đoạn hiện tại.

Một thay đổi nhỏ trong cách tiêu tiền có thể giúp mỗi tháng dư ra vài triệu đồng – đủ để xây dựng quỹ dự phòng, quỹ học tập hoặc đơn giản là giúp bản thân cảm thấy yên tâm hơn trước những biến động bất ngờ.