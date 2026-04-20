Với mức lương 9 triệu, từng có khoản thời gian tôi sống “thoi thóp” đúng nghĩa. Tiền nhà, tiền ăn, tiền điện nước, xăng xe… tháng nào cũng hết tiền trước khi đến kỳ lương mới. Có những hôm cuối tháng, tôi phải ngồi tính xem còn đủ tiền ăn thêm mấy bữa nữa. Nhưng cũng chính từ giai đoạn đó, tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc về chuyện phải có một khoản tiền phòng thân. Không phải để đầu tư lớn lao gì, mà đơn giản là để đỡ hoang mang khi có chuyện bất ngờ xảy ra.

100 triệu đầu tiên tôi có không phải là “may mắn”, mà là kết quả của những thay đổi nhỏ, đều đặn và khá thực tế.

1. Trả tiền cho bản thân trước, dù ít vẫn phải giữ

Trước đây tôi có thói quen tiêu xong rồi mới xem còn bao nhiêu để tiết kiệm. Kết quả là gần như không còn gì. Sau này tôi đổi cách: vừa nhận lương là tách ngay một khoản ra, có thể chỉ là 1 triệu, thậm chí 500 nghìn trong những tháng khó khăn. Nghe thì ít, nhưng điều quan trọng là tạo thói quen.

Khoản này tôi coi như “không tồn tại” trong chi tiêu hàng tháng. Tôi chuyển sang một tài khoản riêng, không dùng thẻ, không cài app thanh toán để tránh tiện tay rút ra. Ban đầu hơi khó chịu vì cảm giác bị “thiếu tiền”, nhưng sau vài tháng, tôi quen dần với việc sống trong phần tiền còn lại. Và chính khoản nhỏ đều đặn đó là viên gạch đầu tiên cho 100 triệu sau này.

2. Tiêu 5 nghìn cũng phải ghi lại

Tôi từng nghĩ ghi chép chi tiêu là việc rườm rà, nhưng thử làm một tháng thì thấy nó đáng giá hơn tưởng tượng. Điều bất ngờ là tôi nhận ra mình tiêu khá nhiều cho những thứ “không nhớ nổi”. 5 nghìn mua hành, 10 nghìn mua tỏi, vài lần đặt đồ ăn vì lười nấu, những món mua theo cảm xúc… cộng lại thành một khoản không hề nhỏ.

Khi nhìn rõ dòng tiền của bản thân, tôi tìm ra được cách cắt giảm chi tiêu hợp lý hơn. Ví dụ thay vì 4 lần gọi đồ ăn trong tháng, thì giờ giảm còn 1-2 lần thôi.

3. Tối ưu chi phí cố định thay vì siết từng bữa ăn

Có một sai lầm tôi từng mắc là cố tiết kiệm từ những khoản nhỏ nhất, như ăn ít đi, hạn chế mua đồ cần thiết. Nhưng điều đó khiến cuộc sống khá ngột ngạt mà hiệu quả không cao.

Sau này tôi chuyển sang tối ưu các khoản lớn hơn. Tôi tìm phòng trọ giá hợp lý hơn, hoặc ở ghép một thời gian để giảm tiền nhà. Tôi chọn gói internet, điện thoại phù hợp thay vì dùng theo thói quen. Tôi tập nấu ăn nhiều hơn không phải để “khổ”, mà để chủ động chi phí.

Những thay đổi này giúp tôi giảm được một khoản cố định mỗi tháng, có thể là 1-2 triệu. Và quan trọng là không phải nghĩ quá nhiều mỗi ngày, vì mình đã tối ưu từ gốc.

4. Tăng thu nhập và tiết kiệm toàn bộ phần tiền này

Với mức lương 9 triệu, chỉ tiết kiệm thôi thì sẽ rất chậm. Tôi nhận ra mình cần thêm nguồn thu, dù nhỏ. Không phải lúc nào cũng có việc, nhưng trung bình mỗi tháng tôi có thêm 1-2 triệu. Điều quan trọng là tôi không “tiêu thêm” số tiền này, mà đưa thẳng vào khoản tiết kiệm.

Khoản thu nhập phụ không cần quá lớn, chỉ cần đều đặn. Nó giống như tăng tốc nhẹ cho hành trình tích lũy, giúp tôi thấy mục tiêu 100 triệu không còn quá xa.

5. Đặt mục tiêu rõ ràng và chia nhỏ để đỡ nản

Nếu chỉ nghĩ “phải tiết kiệm 100 triệu”, tôi sẽ rất dễ nản vì con số quá lớn so với mức lương. Vì vậy tôi chia nhỏ mục tiêu: 10 triệu đầu tiên, rồi 20 triệu, 50 triệu, và cuối cùng là 100 triệu.

Mỗi lần chạm một mốc, tôi cho phép mình thưởng nhỏ, như một bữa ăn ngon hơn bình thường hoặc mua món đồ mình thích. Điều này giúp hành trình bớt khô khan và tạo động lực để đi tiếp. Tôi cũng đặt ra mốc thời gian tương đối, ví dụ mỗi năm tiết kiệm được khoảng 30-40 triệu. Khi có con số cụ thể, tôi biết mình đang đi đúng hướng hay cần điều chỉnh.

6. Không so sánh bản thân với người khác

Có một giai đoạn tôi bị cuốn theo việc so sánh: thấy người khác đi du lịch nhiều, mua đồ đẹp, ăn uống thoải mái, tôi cũng muốn như vậy. Nhưng với thu nhập của mình, nếu cố chạy theo, tôi sẽ không bao giờ có khoản dự phòng.

Tôi học cách chấp nhận nhịp sống của mình. Vẫn có thể đi chơi, vẫn có thể tự thưởng, nhưng trong giới hạn hợp lý. Tôi không cắt hết niềm vui, chỉ là chọn lọc hơn. Khi không còn áp lực “phải bằng người khác”, việc tiết kiệm trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

100 triệu đầu tiên đến với tôi sau gần 3 năm. Không nhanh, nhưng cũng không phải là quá dài nếu nhìn lại. Quan trọng hơn, tôi học được cách quản lý tiền và hiểu rõ thói quen chi tiêu của mình.

Nếu bạn cũng đang ở mức lương 9 triệu và thấy khó tích lũy, có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ như tôi đã làm. Không cần hoàn hảo ngay từ đầu, chỉ cần đều đặn và đủ kiên nhẫn. Tiền không tự nhiên mà có, nhưng một kế hoạch hợp lý sẽ giúp nó dần hình thành theo cách rất thực tế.