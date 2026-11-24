Ở tuổi 24, khi nhiều người vẫn đang loay hoay cân đối tiền lương với các khoản chi tiêu hàng tháng, Xiu Xiu - Cô gái hiện đang sinh sống và làm việc tại Tô Châu (Trung Quốc), đã tích lũy được 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng) sau 3 năm đi làm. Đáng nói, thu nhập của Xiu Xiu không quá cao, chỉ khoảng 6.000 NDT/tháng (khoảng 22,2 triệu đồng).

Chia sẻ về cách tiết kiệm của bản thân, Xiu Xiu khẳng định cô không có bí quyết gì cao siêu hay khó hiểu, tất cả những gì cô làm chỉ đơn giản là sống ở mức tối thiểu, đồng thời tránh xa các phương án đầu tư mà bản thân không hiểu rõ.

“Mỗi tháng tôi chỉ chi tiêu khoảng 1.000 NDT (khoảng 3,7 triệu đồng), tôi cũng không cố tìm cách đầu tư sinh lời vì sợ thua lỗ. Thay vào đó tôi luôn cố gắng làm nhiều công việc cùng lúc, kể cả là đi giao hàng hay làm phục vụ bàn, miễn là có thời gian. Tôi cho rằng cố gắng tăng thu nhập và thắt chặt chi tiêu là cách nhanh và an toàn nhất để tiết kiệm tiền” - Xiu Xiu viết trên Xiaohongshu.

Ảnh minh họa

Khoản chi lớn nhất mà Xiu Xiu luôn cố gắng tìm cách giảm là tiền thuê nhà. Thay vì thuê một căn phòng riêng để sinh sống, cô quyết định thuê chung phòng với người bạn thân. Đặc biệt, hai người còn ngủ chung một chiếc giường để giảm tối đa chi phí nhà ở. Căn nhà có khu vực bếp dùng chung, nhờ vậy cô có thể tự chuẩn bị đồ ăn thay vì phải thường xuyên mua bên ngoài.

Theo chia sẻ, mỗi ngày Xiu Xiu chỉ tốn khoảng 10-20 NDT (khoảng 37.000-74.000 đồng) cho việc nấu nướng. Cô gần như không ăn hàng nếu không thực sự cần thiết, đồng thời hạn chế đặt đồ ăn giao tận nhà. Việc tự mua nguyên liệu và nấu ăn không chỉ giúp kiểm soát ngân sách mà còn khiến khoản chi cho thực phẩm hàng tháng giảm đáng kể.

Một điểm đáng chú ý khác mà Xiu Xiu nhấn mạnh là cô gần như không mua quần áo mới và mỹ phẩm. Ban đầu, Xiu Xiu đưa ra quyết định này đơn giản vì muốn giảm chi tiêu. Tuy nhiên, sau một thời gian, cô nhận ra bản thân thực chất không quá yêu thích việc làm đẹp hay mua sắm như từng nghĩ. Trước đây, cô mua nhiều món đồ chủ yếu vì muốn chạy theo xu hướng hoặc cho rằng bản thân phải ăn mặc, trang điểm chỉn chu giống những người xung quanh.

Khi nhìn lại số tiền đã bỏ ra, Xiu Xiu nhận thấy không ít khoản chi hoàn toàn không cần thiết. Cô kể rằng vào thời điểm tốt nghiệp, mình đã phải vứt bỏ 3-5 thùng quần áo vì có những món gần như chưa từng được mặc. Số lượng đồ đạc ấy khiến cô bắt đầu tự hỏi liệu bản thân có thực sự cần nhiều quần áo đến vậy hay không.

Trước khi hình thành thói quen tiết kiệm hiện tại, Xiu Xiu từng có cách tiêu tiền hoàn toàn trái ngược. Có thời điểm, tiền sinh hoạt phí mỗi tháng của cô chỉ khoảng 1.500 NDT (khoảng 5,55 triệu đồng), nhưng riêng khoản mua mỹ phẩm cao cấp đã ngốn gần 5.000 NDT (khoảng 19,3 triệu đồng).

Nhìn lại chính mình, Xiu Xiu cho rằng bản thân trong quá khứ và bản thân ở hiện tại giống như 2 thái cực hoàn toàn đối nghịch nhau. Cô thừa nhận việc chi tiêu quá tay trước kia không phải lựa chọn lành mạnh, nhưng cũng không cho rằng cứ tiết kiệm bằng mọi giá mới là đúng. Điều khiến cô hài lòng hơn ở hiện tại là đã hiểu rõ mình thực sự cần gì, thay vì mua sắm chỉ để đáp ứng kỳ vọng của người khác.

Ảnh minh họa

Thực tế, cách sống của Xiu Xiu có những điểm khá khắc nghiệt nếu đặt cạnh thói quen sinh hoạt của nhiều người trẻ. Việc ở ghép, ngủ chung giường, tự nấu ăn mỗi ngày và gần như không mua quần áo hay mỹ phẩm mới đòi hỏi sự thay đổi lớn trong sinh hoạt. Không phải ai cũng có thể hoặc muốn áp dụng toàn bộ những lựa chọn này, nhất là khi nhu cầu về không gian riêng tư và chất lượng cuộc sống ở mỗi người khác nhau.

Dù vậy, câu chuyện của cô cho thấy khả năng tiết kiệm đôi khi không chỉ phụ thuộc vào mức lương mà còn nằm ở cách mỗi người nhìn nhận nhu cầu tiêu dùng của mình. Xiu Xiu không bắt đầu bằng việc đặt mục tiêu phải kiếm thật nhiều tiền, mà từ việc nhận ra những khoản chi từng khiến ngân sách của mình hao hụt nhưng không thực sự mang lại niềm vui.

Với cô gái 24 tuổi này, hơn 200.000 NDT (740 triệu đồng) tích lũy được không chỉ là kết quả của 3 năm đi làm mà còn là thành quả từ những thay đổi trong cách sống và chi tiêu từ thời sinh viên. Những lựa chọn có phần khác thường ấy có thể không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng cũng là một ví dụ cho thấy khi xác định rõ điều gì thực sự quan trọng, mỗi người có thể tìm ra cách tích lũy phù hợp với hoàn cảnh của mình.

(Nguồn: Sina Finance)