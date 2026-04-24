Đi họp lớp, tôi tranh thanh toán hoá đơn 162 triệu đồng: Về nhà nhìn 1 hành động của lớp trưởng mà chết sững

Cách đây không lâu, tôi tham dự buổi họp mặt bạn bè cùng trường sau mười năm tốt nghiệp. Tôi đã mong đó sẽ là dịp để cùng các bạn trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm cũ. Nhưng ngay từ khi đặt chân đến, tôi đã nhận về một bài học không mấy dễ chịu.

Buổi gặp mặt được tổ chức tại một khách sạn sang trọng giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc). Vừa bước vào, tôi thấy lớp trưởng tất bật chào hỏi, nhưng chỉ dành sự niềm nở cho những người thành đạt, giàu có. Còn chúng tôi, những người được coi là “bình thường”, không có mấy thành tích nổi bật từ khi đi học thì gần như không lọt vào tầm mắt của anh ta. Cuối cùng, anh ta sắp xếp tôi cùng vài người khác ngồi ở một bàn tận góc xa, rồi buông một câu hờ hững: “Mấy cậu ngồi tạm ở đây trước nhé, không sao đâu.”

Câu nói ấy khiến ai nấy đều chạnh lòng, nhưng vì tình bạn cũ, không ai muốn làm lớn chuyện. Suốt buổi gặp mặt, bàn của chúng tôi gần như bị lãng quên. Khi lớp trưởng phát biểu, anh ta cũng cố tình tránh nhìn về phía chúng tôi. Mọi sự chú ý đều dồn vào những người đang thành công. Chúng tôi ngồi đó, lặng lẽ như những kẻ vô hình, mang theo cảm giác khó xử kéo dài suốt cả buổi tối.

Đến khi bữa tiệc kết thúc, nhân viên mang hóa đơn ra. Không khí lập tức trở nên rối ren. Tổng chi phí lên tới 42.000 tệ (~162 triệu đồng), trong đó nhiều món ăn đắt tiền đã chiếm phần lớn. Lớp trưởng đề nghị chia đều hoá đơn, nhưng nhiều người phản đối gay gắt. Tranh cãi nổ ra, khiến khung cảnh của buổi họp lớp trở nên hỗn loạn.

Cả lớp nổ bùng tranh cãi vì hoá đơn đắt đỏ. Ảnh minh hoạ

Giữa lúc đó, tôi không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gọi một cuộc điện thoại. Vài phút sau, quản lý khách sạn vội vàng bước đến, đứng cạnh tôi với thái độ hết sức kính trọng. Tôi bình thản nói: "Hoá đơn đã được tôi thanh toán. Bữa này coi như tôi mời các bạn"

Câu nói vừa dứt, cả căn phòng bỗng im phăng phắc. Lớp trưởng - người khi nãy còn tỏ ra kiêu ngạo lập tức mặt biến sắc. Trước đó, tôi chỉ nói mình là một nhân viên văn phòng bình thường. Không ai biết rằng tôi là một trong những cổ đông của khách sạn này, nắm giữ 40% cổ phần. Tôi vốn sống kín đáo, nên chưa từng đề cập thông tin này với bất kỳ bạn học nào.

Sau bữa tiệc, tôi kinh ngạc khi chứng kiến lớp trưởng liên tục gọi điện, nhắn tin với thái độ hoàn toàn khác cho tôi. Nhưng tôi đều chọn cách im lặng trước những lời xin lỗi của anh ta.

Trải nghiệm ấy để lại trong tôi một bài học đáng nhớ: Đừng bao giờ quá coi trọng vật chất, cũng đừng vội đánh giá người khác qua vẻ ngoài hay nghề nghiệp. Những người bạn xem là bình thường có thể mang trong mình giá trị mà bạn không ngờ tới. Khiêm tốn không phải là yếu đuối, và giàu có cũng không phải lý do để phô trương. Sự tôn trọng, suy cho cùng luôn là nền tảng tối thiểu của mọi phép lịch sự.