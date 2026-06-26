Đi dọc Việt Nam, thưởng thức mâm bún đặc sắc chỉ với vài thao tác

Đôi khi, sau một ngày bận rộn, điều khiến nhiều người đau đầu lại là câu hỏi quen thuộc: "Hôm nay ăn gì?". Muốn đổi vị nhưng ngại ra đường, muốn ăn nhanh nhưng vẫn đủ hấp dẫn để bữa ăn không trở nên nhàm chán.

Thay vì mất thời gian di chuyển để khám phá ẩm thực ở nhiều nơi, tại sao không thực hiện một chuyến food tour ngay tại nhà? Chỉ với vài thao tác trên ShopeeFood, những món bún với các hương vị đặc trưng khác nhau đã lần lượt xuất hiện trước cửa, sẵn sàng chiều chuộng chiếc bụng đói của bạn.

Bún cá chấm

Điểm dừng chân đầu tiên là món bún cá chấm - món bún đặc trưng của Hà Nội cùng trải nghiệm tại Bún cá Hạnh Béo với một phần bún cá thập cẩm đặc biệt. Ngay từ lúc mở hộp đồ ăn, quán đã tạo được thiện cảm nhờ cách đóng gói chỉn chu. Các thành phần được tách riêng cẩn thận, từ bún, nước dùng, rau sống cho đến phần cá chiên và nước chấm.

Điểm gây chú ý nhất là phần cá chiên, vẫn giữ được độ giòn nhất định, không bị thấm dầu. Bên trong là phần thịt cá mềm, ẩm và giữ được vị ngọt tự nhiên. Nếu phần cá tạo ấn tượng về kết cấu thì nước dùng lại là yếu tố giúp món ăn này ghi điểm về hương vị. Ngụm nước dùng đầu tiên mang đến cảm giác chua thanh từ giấm bỗng, sau đó mới dần xuất hiện vị ngọt hậu từ xương cá được ninh kỹ.

Phần nước chấm đi kèm cũng là một điểm cộng. Vị chua, cay, mặn, ngọt được cân bằng giúp phần cá nổi bật hơn. Khi gắp một miếng cá vàng ruộm, chấm ngập trong phần nước chấm sánh nhẹ rồi ăn cùng bún và rau, mới hiểu vì sao nhiều người mê bún cá chấm đến vậy.

Bún bò Huế

Sau khi khám phá bún cá chấm, hành trình tiếp tục với một món bún không thể thiếu trong thực đơn của nhiều người: bún bò Huế. Điểm dừng chân lần này là Góc Huế. Đây cũng chính là quán vừa xuất hiện trong tập mới nhất của series "Ăn Đi Đã" của ShopeeFood, nơi nghệ sĩ Jun Phạm đã có dịp thưởng thức và dành nhiều lời khen cho món bún bò tại đây.

Ngay từ khi mở hộp, điểm thu hút là khẩu phần đầy đặn. Khoanh giò heo gần như chiếm trọn tâm điểm với kích thước lớn, phần nạc dày và chắc thịt. Bên cạnh đó là hàng loạt topping quen thuộc như bắp bò, gân bò, chả cua và huyết. Rau ăn kèm cũng được chuẩn bị khá hào phóng với hoa chuối bào, giá đỗ và rau muống chẻ còn tươi giòn.

Với một tô bún bò Huế, yếu tố quyết định vẫn luôn là phần nước dùng. Ấn tượng đầu tiên là mùi mắm ruốc đặc trưng hiện lên khá rõ, hòa quyện cùng hương thơm của nước hầm xương tạo nên tổng thể đậm đà đặc trưng.

Sau khi vắt thêm một miếng chanh và cho vào một ít sa tế, tô bún gần như đạt đến độ cân bằng hoàn chỉnh. Về phần topping, chả cua thơm mùi tiêu và vị ngọt thịt rõ rệt, khoanh giò heo có tỷ lệ nạc nhiều nên ăn rất đã miệng mà không gây ngấy. Gân bò được hầm mềm vừa đủ để giữ độ dẻo, còn phần huyết thì mềm mướt, không bị bở. Tất cả kết hợp với sợi bún to đặc trưng tạo nên một tổng thể đậm đà và tròn vị.

Khép lại bữa ăn là phần chè long nhãn bọc hạt sen tiến vua ngọt thanh vừa phải, phần hạt sen được nấu tới độ, kết hợp với lớp nhãn bao bọc bên ngoài.

Bún mắm Kết thúc hành trình là lựa chọn bún mắm tại quán Cô Bông để khám phá tinh thần ẩm thực Nam Bộ. Trong cùng một tô bún xuất hiện đủ loại topping như tôm, mực, cá lóc, heo quay và cà tím. Dẫu vậy, thứ khiến thực khách tò mò nhất vẫn là nước dùng. Bởi với không ít thực khách, bún mắm là món ăn vừa hấp dẫn vừa có chút "thử thách".

Tại quán Cô Bông, bún mắm được nấu theo phong cách khá dễ ăn. Thay vì cảm giác nồng gắt, hương mắm xuất hiện nhẹ nhàng hơn, hòa cùng mùi sả thơm và vị ngọt tự nhiên của nước dùng. Nhờ đó, ngay cả những người chưa từng ăn bún mắm cũng có thể dễ dàng làm quen.

Đi cùng phần nước dùng là rau ăn kèm cực kỳ đa dạng với bông súng, bắp chuối, rau muống bào, rau đắng và kèo nèo. Đặc biệt, khi chấm phần hải sản và heo quay vào chén mắm me đi kèm, vị chua ngọt của mắm me giúp làm dịu độ béo của heo quay, đồng thời làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của tôm và mực. Mọi thành phần tưởng chừng rất khác nhau nhưng khi kết hợp lại tạo nên một tổng thể hài hòa.

Nếu muốn tiếp tục hành trình khám phá những hương vị đặc sắc mà không cần di chuyển trực tiếp đến quán, bạn có thể đặt ngay trên ứng dụng ShopeeFood. Ngoài bún cá chấm, bún bò và bún mắm, nền tảng còn mang đến nhiều lựa chọn phong phú khác trong bộ sưu tập Quán Bún Vị Đúng Đỉnh giúp bạn dễ dàng khám phá thêm nhiều hương vị đáng thử.

Để khám phá thêm nhiều địa điểm ăn uống, những gợi ý món ngon "vị đúng đỉnh" khác, đừng bỏ lỡ series Ăn Đi Đã trên kênh YouTube của Jun Phạm, phát sóng vào 20h ngày 16 hàng tháng. Qua các tập trong series, Jun Phạm cùng ShopeeFood sẽ đưa người xem đến với nhiều món ngon được yêu thích, các địa điểm ẩm thực hấp dẫn cùng những câu chuyện thú vị phía sau mỗi món ăn.