"Đi Đó Đi Đây" tái xuất hoành tráng tại Hồng Kông với nhiều gương mặt mới và những câu chuyện đầy sôi động

Chương trình "Đi Đó Đi Đây" mùa 2 tại Hồng Kông sẽ chính thức lên sóng để đưa khán giả đến với những trải nghiệm mới lạ và hấp dẫn của xứ Hương Cảng. Không chỉ tham quan các địa danh nổi tiếng, dàn cast còn được trải nghiệm những hoạt động hấp dẫn và nét văn hóa đặc trưng của con người và thành phố này.

Minh Dự, Ngọc Châu, Hữu Đằng và Võ Tấn Phát ở cảng Victoria.

"Đi Đó Đi Đây" là chương trình truyền hình thực tế do Madison Media Group (MMG) sản xuất, phát sóng trên HTV và các nền tảng mạng xã hội. Dẫn dắt bởi hai host Võ Tấn Phát và Minh Dự, chương trình mang đến những chuyến hành trình thú vị qua những khám phá chân thật về ẩm thực, cảnh đẹp và văn hóa độc đáo. Với thành công của mùa 1 ở Hồng Kông là rating bình quân đạt 5,2% trên HTV7, "Đi Đó Đó Đi Đây" hứa hẹn bùng nổ hơn với nhiều nội dung ở xứ Hương Cảng trong mùa 2 năm nay.

Lần trở lại này của "Đi Đó Đi Đây" sẽ có thêm sự góp mặt của các khách mời đặc biệt gồm diễn viên Hữu Đằng và hoa hậu Ngọc Châu. Bốn nghệ sĩ sẽ đưa khán giả "du ngoạn" Hồng Kông qua màn ảnh nhỏ với 4 tập phát sóng của chương trình. Ở mỗi tập phát sóng, "Đi Đó Đi Đây" đều có những nội dung đặc trưng để khán giả có thể cảm nhận một Hồng Kông vừa mới mẻ, vừa quen thuộc qua lăng kính của điện ảnh và nghệ thuật.

Đặc biệt, ở mùa 2 các nghệ sĩ sẽ được khám phá những địa điểm hoàn toàn mới của xứ Hương Cảng. Từ các bảo tàng nổi tiếng như bảo tàng Di sản Hồng Kông, M+, những nhà hàng mang đậm hương vị Hồng Kông đến khung cảnh choáng ngợp của đảo Lạn Đầu (Lantau) từ góc nhìn trên chiếc cáp treo Ngong Ping 360, tất cả đều sẽ được thể hiện trọn vẹn trong chương trình. Theo chân dàn cast, khán giả sẽ cảm nhận từng hơi thở đời thường trong cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây, từ đó hiểu thêm về nét đẹp của thành phố.

Một điểm nhấn đáng mong chờ của chương trình mùa này là chuyến đi quay ngược thời gian và bước vào khung cảnh Hồng Kông xưa trong triển lãm bộ phim nổi tiếng "Cửu Long Thành Trại: Vây Thành", cũng như đưa khán giả quay về quá khứ với những bài hát Hồng Kông từng làm mưa làm gió. Mùa mới này cũng khai thác nhiều chủ đề độc đáo theo phong cách hài hước và sinh động, hứa hẹn một hành trình thú vị cho người xem.

Dàn cast chương trình trước tượng Đại Phật Thiên Đàn.

Bà Liew Chian Jia, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của Tổng cục Du lịch Hồng Kông , chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi một lần nữa được hợp tác cùng "Đi Đó Đi Đây" để mang đến một Hồng Kông đầy mới mẻ cho khán giả Việt. Chương trình là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh đa dạng của xứ Cảng Thơm, từ đó giúp khán giả hiểu thêm sự phong phú văn hóa, di sản và ẩm thực đặc sắc nơi đây. Chúng tôi tin rằng chương trình sẽ truyền cảm hứng cho khán giả Việt đến khám phá Hồng Kông và hiểu thêm về thành phố này".

Đại diện Madison Media Group cũng cho biết rất kỳ vọng vào sự hợp tác với Tổng cục Du lịch Hồng Kông, và tin rằng chương trình mùa mới này sẽ xứng đáng với sự chờ đợi của khán giả bằng các nội dung hấp dẫn ở Hồng Kông. Đây cũng là lần đầu tiên bốn nghệ sĩ cùng xuất hiện trong "Đi Đó Đi Đây", mang đến những tương tác thú vị và mới mẻ cho người xem.

Bốn tập đặc biệt của "Đi Đó Đi Đây" mùa 2, phát sóng vào các tối thứ 5 hằng tuần lúc 20g20 trên HTV7 và 21g20 trên YouTube Madison Media Group, vào ngày 1, 8, 15 và 22/1/2026. Hãy sẵn sàng tận hưởng 80 phút khám phá Hồng Kông sôi động và chuẩn bị hành trang cho chuyến du lịch tại xứ Cảng Thơm!