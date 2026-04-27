Đi biển dịp lễ: Một khoản chi nhiều người quên tính khiến ngân sách đội thêm cả triệu đồng

Nhưng thực tế, có một khoản rất nhỏ trên giấy tờ nhưng lại khiến ngân sách của không ít gia đình đội thêm từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng sau chuyến đi: chi phí di chuyển tại điểm đến và các khoản lặt vặt quanh bãi biển.

Chị Hoài Thu (35 tuổi, Hà Nội) vẫn nhớ chuyến đi Nha Trang dịp lễ năm ngoái của gia đình 4 người.

Trước chuyến đi, chị tính khá kỹ:

- Vé máy bay: 12 triệu đồng

- Khách sạn: 6 triệu đồng

- Ăn uống: 5 triệu đồng

- Vé vui chơi: 4 triệu đồng

Tổng dự kiến khoảng 27 triệu đồng.

Nhưng sau khi về nhà, tổng thực chi gần chạm mốc 31 triệu đồng.

Khoản chênh lệch gần 4 triệu đồng lại đến từ những thứ chị gần như không tính trước.

Taxi ngắn quãng nhưng cộng dồn rất nhanh

Khách sạn cách biển không xa nhưng:

- Đi ăn tối gọi taxi

- Đi chợ đêm gọi taxi

- Di chuyển ra bến tàu gọi taxi

- Trời nắng quá lại tiếp tục gọi taxi

Mỗi chuyến chỉ khoảng: 70.000 – 200.000 đồng

4 ngày cộng lại: 1,4 triệu đồng

“Lúc trả từng cuốc thấy không đáng bao nhiêu nhưng cộng lại tôi giật mình”, chị kể.

Thuê ghế, tắm tráng, gửi xe

Tại nhiều bãi biển du lịch, các khoản này rất dễ bị bỏ qua:

- Thuê ghế nằm

- Thuê dù

- Tắm nước ngọt

- Gửi xe

- Thuê khăn

Chi phí: 500.000 – 1 triệu đồng nếu đi theo gia đình.

Đồ ăn vặt và nước uống

Đi biển thường khiến nhu cầu mua đồ uống tăng cao:

- Nước suối

- Nước dừa

- Kem

- Đồ ăn nhẹ cho trẻ

Gia đình chị Thu tiêu khoảng: 900.000 đồng cho khoản này.

Thuê đồ chụp ảnh/check-in

Rất nhiều du khách phát sinh thêm:

- Thuê váy maxi

- Thuê flycam

- Thuê photographer

- Thuê SUP/chèo kayak chụp ảnh

Khoản này có thể dao động: 500.000 – 2 triệu đồng

Bảng các khoản phát sinh dễ bị quên khi đi biển

Khoản chi Mức phát sinh Taxi/ngắn quãng 1.000.000 – 1.500.000 đồng Ghế nằm/tắm tráng/gửi xe 500.000 – 1.000.000 đồng Nước uống/ăn vặt 500.000 – 1.000.000 đồng Thuê đồ chụp ảnh 500.000 – 2.000.000 đồng Mua đồ cho trẻ/emergency 500.000 – 1.000.000 đồng

Tổng phát sinh dễ bị quên: 3 – 6 triệu đồng

Cách chị Thu kiểm soát ở chuyến đi năm nay

Năm nay đi Phú Quốc, chị áp dụng quy tắc riêng:

Quỹ cố định

vé + khách sạn

Quỹ ăn uống

chi theo ngày

Quỹ phát sinh riêng

3 triệu đồng

Nếu dùng hết quỹ phát sinh, cả nhà sẽ cắt giảm mua sắm. Nhờ vậy, tổng chi phí không vượt ngân sách như năm trước.

Đi biển dịp lễ vốn không rẻ.

Nhưng điều khiến nhiều người đau đầu nhất thường không nằm ở vé máy bay hay khách sạn.

Mà là những khoản “rất nhỏ thôi” xuất hiện liên tục đủ khiến ví tiền sóng yên biển lặng trước chuyến đi, nhưng thành… bão lớn sau khi trở về.