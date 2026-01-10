Theo VnExpress, ngày 5/1, người đàn ông sống tại Catania (vùng Sicily, Italy) đã gửi đơn kiện, yêu cầu một nhà hàng địa phương bồi thường thiệt hại vì vi phạm quyền riêng tư.

Theo đơn khiếu nại, người chồng nói với vợ có buổi tiệc quan trọng với đối tác công việc. Tuy nhiên, thực tế ông đang dùng bữa tối thân mật cùng một người phụ nữ khác. Trong lúc hai người ăn uống, êkíp truyền thông của nhà hàng đã ghi hình không gian quán để làm video quảng bá trên TikTok mà không xin phép thực khách.

Đoạn video sau đó lên xu hướng, thu hút hàng triệu lượt xem. Người vợ vô tình nhìn thấy, nhận ra chồng mình và "đối tác" là một phụ nữ lạ mặt. Trước mặt vợ, người đàn ông đã thú nhận gian dối và xin được tha thứ. Nhưng người vợ không đồng ý. Cuộc hôn nhân kết thúc, người chồng bị yêu cầu dọn ra khỏi nhà.

Sau khi biết vợ phát hiện chuyện ngoại tình thông qua video quảng bá của nhà hàng, người đàn ông 42 tuổi đã tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm kiện chủ cơ sở kinh doanh. Anh cho rằng nhà hàng đã quay và phát tán hình ảnh cá nhân của mình mà không có sự đồng ý, từ đó gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống riêng tư và gia đình.

Đi ăn với nhân tình bị nhà hàng quay clip đăng TikTok, người đàn ông kiện đòi bồi thường. Ảnh minh họa.

Đại diện pháp lý cho người đàn ông là Codacons, một tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Italy. Tổ chức này cho rằng nhà hàng đã vi phạm rõ ràng các quy định liên quan đến quyền riêng tư khi tự ý ghi hình khách hàng và sử dụng hình ảnh đó cho mục đích quảng bá.

Ông Francesco Tanasi, người phát ngôn của Codacons, cho biết: “Việc một nhà hàng quay phim khách hàng mà không có sự đồng thuận rõ ràng, sau đó phát tán hình ảnh công khai, là điều không thể chấp nhận được. Những hành động như vậy có thể đẩy cá nhân vào những hệ quả không lường trước”.

Theo ông Tanasi, trong một số trường hợp, việc công bố hình ảnh tưởng chừng vô hại lại có thể gây ra tác động nghiêm trọng đến đời sống cá nhân và gia đình của người liên quan. Vụ việc lần này được xem là ví dụ điển hình cho những rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động quảng bá thiếu kiểm soát trên mạng xã hội.

Codacons cho biết đang yêu cầu bồi thường thiệt hại cho thân chủ của mình, đồng thời cân nhắc khả năng gửi đơn khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của Italy. Nếu được tiếp nhận và xử lý, vụ kiện có thể tạo ra tiền lệ pháp lý đáng chú ý liên quan đến quyền riêng tư trong hoạt động marketing và truyền thông kỹ thuật số, theo Góc nhìn Pháp lý.

Vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội Italy. Một số cho rằng người đàn ông phải trả giá cho sự lừa dối trong hôn nhân. Ngược lại, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại trước việc hình ảnh cá nhân có thể bị sử dụng trái phép chỉ vì xuất hiện ở nơi công cộng, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quảng bá doanh nghiệp và quyền riêng tư của khách hàng trong thời đại số.