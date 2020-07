Đi ăn buffet 338k về bị ngộ độc nhập viện, chàng trai Hà Nội bức xúc tố nhà hàng "nửa tháng vẫn chưa giải quyết"

Đi ăn nhà hàng được "khuyến mãi" hóa đơn viện phí?

Mặc dù đã từng nghe rất nhiều màn "bóc phốt" của dân tình khi đi ăn hàng quán, nhưng anh T. (Hà Nội) chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình trở thành nhân vật chính gặp trải nghiệm nhớ đời sau một bữa buffet. Sự cố mà anh T. gặp phải xảy ra từ cách đây hơn nửa tháng, nhưng do chưa được xử lý thỏa đáng nên anh quyết định đăng bài công khai lên trang cá nhân để chia sẻ với mọi người.

Toàn bộ sự việc được anh T. kể lại như sau:

"Góc ngộ độc - Buffet C. Cầu Giấy.

Đã 2 tuần từ ngày em chết đi sống lại vì ngộ độc thực phẩm do ăn buffet tại C. Em đã chủ động gọi điện cho phía nhà hàng để chờ phương án giải quyết thỏa đáng nhưng đúng là con kiến đi kiện củ khoai mọi người ạ. Nên nay em cũng coi như là vừa mất 338k tiền buffet rồi còn "được" mất thêm 1.800.000 tiền đi cấp cứu, thuốc thang.

1 bữa ăn hơn 2 triệu quá chát chúa còn ảnh hưởng sức khỏe.

Trưa 12/6/2020 công ty em tổ chức ăn buffet tại C. (48 người). Em ăn uống cũng nhiều nên nhà hàng có gì em ăn hết: cá hồi sashimi, hàu sống, tôm cùng các loại đồ nướng lẩu...

Chiều 12/6, công ty em có 5 người bị đau bụng tiêu chảy, 1 người đến tối thì bị nhưng em là trường hợp bị nặng nhất.

Anh T. nhập viện cấp cứu đêm 13/6 vì đau bụng (Ảnh: NVCC)

Tối 12/6, bụng vẫn cảm giác khó chịu nên em không ăn gì thêm, chỉ uống nước lọc. 3h sáng 13/6 bắt đầu đau bụng dữ dội, sau khi đi toilet xong đã ngã ngay trước cửa phòng và phải đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.

Sau 2 ngày thuốc thang, truyền nước, em cũng tỉnh táo trở lại. Em nhắn tin qua page Facebook thì nhận được điện thoại từ quản lí của C.. Sau 2 cuộc điện thoại, toàn bộ nội dung như sau:

- Phía nhà hàng không tìm được nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm: Cái này thì ăn vào bụng rồi nên chắc cũng chả có bằng chứng để đối chất.

- Nếu bị ngộ độc thực phẩm do nhà hàng thì số người bị phải trên diện rộng và rộng như nào thì không nói: Bên em có 6 người bị tiêu chảy, 1 người đi cấp cứu nên chắc cũng là diện hẹp, không phải do nhà hàng. Thấy bảo là gọi cho các khách đặt bàn thì không ai bị cả. Chắc do 7 đứa bọn em đen.

Hóa đơn ăn buffet do anh T. chụp lại (Ảnh: NVCC)

- Quản lí nhà hàng nói đã ăn thử đồ trong nhà hàng vào 1 ngày khác và thấy không bị sao cả: Khá là thuyết phục và đi vào lòng đất.

- Khi nhắc đến yêu cầu bồi thường tiền thuốc thang, cấp cứu (em có đầy đủ giấy khám, đơn thuốc đóng dấu của viện Xanh Pôn) thì quản lí nói sẽ báo cáo với ban Giám đốc rồi mất hút không liên lạc lại nữa.

Đến hôm nay thì em cũng coi như là của đi thay người rồi. Nhưng thiết nghĩ vẫn cần phải đưa lên group để mọi người suy xét trước khi đến đây ăn. Vì rất có thể ngoài em ra, các anh các chị hay người thân của mọi người đều có thể trở thành nạn nhân. Và với 1 nhà hàng có cách xử lí kiểu phủi tay, không có trách nhiệm như này thì có chuyện gì xảy ra đi nữa, người thiệt cũng chỉ là khách hàng, vì ăn vào bụng rồi thì lấy gì đối chất.

Cảm ơn anh chị em đã đọc, mong rằng mọi người sẽ luôn có những quyết định đúng đắn, trải nghiệm vui vẻ và ngon miệng với những nhà hàng buffet khác chứ không thừa sống thiếu chết như em".

Ngay sau khi đăng tải trên MXH, bài viết của anh T. đã thu hút sự chú ý bàn tán của đông đảo cư dân mạng, bởi C. là một nhà hàng lớn được nhiều người biết đến và không ít người từng đến ăn tại đây. Có vô số ý kiến nêu quan điểm trái chiều gây tranh cãi, song vẫn chưa thể nhận định rõ ai đúng ai sai. Hầu hết mọi người đều tỏ ra hoang mang khi nghĩ đến chuyện tiếp tục đi ăn buffet, sợ bản thân sẽ gặp sự cố như anh T.

2 bên nói gì sau khi sự việc trở nên ồn ào trên MXH?

Liên hệ trực tiếp với anh T. - chủ nhân bài đăng đang gây "bão" ở trên, anh cho biết đến hiện tại anh vẫn bức xúc, mong chờ câu trả lời thỏa đáng từ phía nhà hàng.

"Mình đã liên hệ với bên nhà hàng để phản ánh, có ghi âm hết các cuộc nói chuyện qua điện thoại, nhưng nhà hàng chỉ quanh cho không nhận trách nhiệm. Các đồng nghiệp của mình thì hầu như đều kêu đau bụng nhưng ngày hôm đấy họ chỉ nghĩ là do bụng yếu thôi, đến khi mình hỏi thì các bạn ấy mới nói là bị đau bụng tiêu chảy. Họ cũng nghĩ là không có gì chứng minh nên có nói cũng chả ai tin, như mình phải đi cấp cứu có giấy trắng mực đen của bác sĩ nên mình mới muốn làm rõ mọi việc".

Giấy tờ chứng minh bị ngộ độc phải nhập viện trong đêm của anh T. (Ảnh: NVCC)

Anh T. cho biết thêm, khi đăng bài lên anh đã xác định sẽ có những bình luận trái chiều, nhưng anh không muốn tranh cãi vì chẳng giải quyết được vấn đề gì. Anh khẳng định mình chỉ muốn nói sự thật, ai muốn hiểu sao anh cũng chấp nhận.

Tiếp tục liên hệ với nhà hàng C. để tìm hiểu sự việc theo 2 chiều khách quan, đại diện nhà hàng cho biết họ đã trao đổi nhiều lần với anh T. nhưng 2 bên chưa thống nhất được buổi gặp trực tiếp, nên chưa thể thông tin chi tiết cho những ai quan tâm đến sự cố này, cũng như chưa có kết luận chính xác về trường hợp của anh T.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến để cập nhật cho độc giả.