Nghe dân mạng kể 1001 tình huống cười ra nước mắt mỗi khi gặp khách hàng "bá đạo", đòi uống đá xay nhưng không bỏ đá và nhiều điều chỉ biết than trời!

Chẳng có công việc nào có thể so sánh với công việc nào, cũng chẳng có niềm vui nào giống với niềm vui nào. Thế nhưng, trong mọi công việc thì có lẽ những ai đi làm dịch vụ phải là những người có "thần kinh thép". Bởi "khách hàng là Thượng đế", nhưng không phải vị Thượng đế nào cũng giống Thượng đế nào.



Chẳng thế mà mới đây, một bài viết đăng tải lên mạng xã hội đã khiến dân mạng xôn xao bàn tán, chia sẻ rần rần về những "góc khuất" của người làm nghề dịch vụ mà không phải ai cũng biết.

"Đi làm phục vụ và những lần "ngã cây" nhất bạn thường gặp:

Tui làm quán nướng, khách yêu cầu nướng đồ không có khói, có khói là hôi quần áo khách.



--------------

- Cho chị ly cam rốt nhưng không lấy cà rốt.

- Dạ vậy mình gọi 1 cam vắt ạ.

- Không phải em, em không hiểu à, là ép cam rốt nhưng không lấy cà rốt.

--------------

Mình bán bất động sản, khách hỏi: "Chị muốn mua căn hộ ở Hoàn Kiếm, 70m2 nhận nhà ở ngay giá tầm tỷ mốt, tỷ hai".

--------------

Bán thức ăn cho thú cưng. Khách vào lựa lên lựa xuống rồi quay ra hỏi: "Loại nào ngon em? Loại này ngon không?".

--------------

- Quán có espresso không em?

- Espresso là gì hả anh?

- Phục vụ mà không biết espresso là gì à? Thế có culi hay moka không?

- Tại em mới vào làm nên chưa rõ hết, anh chờ em hỏi pha chế chút nhé.

- ...

- Dạ, anh ơi, quán em có hết anh ạ. Thế anh uống espresso, culi hay moka ạ?

- Thôi, lấy anh nước dừa".

--------------

- Ly cà phê 23k. Khách đưa 25k xong rồi đi. Hôm sau quay lại cũng uống ly cà phê đó, đưa 21k xong nói hôm qua anh còn dư 2k quên lấy về đó, cộng vào luôn cho anh đi.

--------------

Em bán cafe take away (mang đi) mà nhiều lúc tiền cọc có 100k. Sáng sớm khách mua có 1 ly cà phê sữa 14k rút tờ 500k, mặt em xanh hơn tờ tiền luôn ạ.

--------------

Bán bia vậy có uống được bia không em/bán bia mà sao (mời) không uống?

Ủa vậy bán hòm phải nằm trong hòm mới bán được hả anh?

--------------

Bán điện thoại di động: "Tư vấn chị máy nào cỡ 2 triệu mà chụp đẹp như Iphone, pin trâu, cài được nhiều app, chơi game mượt không lag em nhé".

--------------

"Em ơi sao ly đá xay này của chị không thấy đá ở đâu hết vậy em?"

--------------

- "Thịt còn hồng đỏ, còn sống em ơi, thịt sống sao ăn được, chín hết mới ăn được chứ em ơi, thịt bò sao mềm vậy em ơi, phải dai mới là thịt bò chứ em, sao thịt lạt vậy em ơi không nêm gia vị à, sao không có nước chấm em ơi?

--------------

Hồi đấy phục vụ cafe trên hồ đang hỏi khách Tây muốn uống nóng hay lạnh thì ông ý bảo "maybe hot maybe cold, i think hot but i still want some ice in it"... (tạm dịch: Có thể là nóng cũng có thể là lạnh, tôi nghĩ là nóng đó nhưng tôi vẫn muốn có vài viên đá ở bên trong).

--------------

"Lấy chị một việt quất đá xay không đá nha em. Chị bị viêm họng".

--------------

"Em ơi, có lens nào nhìn Tây nhưng vẫn tự nhiên không em?"

--------------

Nhiều người order xong, mình đã đọc đi đọc lại khách ok lia lịa hết rồi. Xong đến lúc mang đồ ra vẫn hỏi: "Sao em, chị có gọi cái này đâu?".

--------------

- Ở đây có bán đầm cho người lớn tuổi không em?

- Dạ có chị.

- Ừ thế lựa chị cái nào trẻ trẻ ý.

--------------

Làm cho cô 1 sinh tố bơ nguyên chất không bỏ đá, không sữa béo, không bỏ đường luôn nha. Một lát sau khi mang ra bả lại kêu lại hỏi: "Sao nó nhạt thếch vậy?".

--------------

Cho chị phần Sashimi tổng hợp mà em làm chín kĩ giúp chị".

Ảnh minh hoạ

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng này đã thu hút hàng chục nghìn lượt like, share cùng hàng trăm bình luận "đồng cảm" đến từ người dùng mạng. Ai cũng cảm thấy "cạn lời" với những yêu cầu nghe có lý mà lại cực kì vô lý của 1 số Thượng đế khi cần phục vụ.

Quả thật, nhiều người ngoài cứ tưởng đơn giản nhưng công việc của nhân viên phục vụ thực chất chẳng hề dễ dàng chút nào. Nếu không có sự kiên trì, yêu thích công việc, chịu được áp lực cao… thì chẳng mấy ai "đứng vững" sau những khó khăn, thậm chí được xem là "ngang trái" mà người làm phục vụ phải chấp nhận.

Dẫu biết "khách hàng là thượng đế" nhưng đừng vì thế mà ai đó cho mình cái quyền yêu cầu ra sao người ta cũng phải chấp nhận. Và đặc biệt, lúc gọi đồ nên suy tính và lựa chọn cho kĩ, kẻo "rối não" cho cả đôi bên. Suy cho cùng vẫn là nên đặt mình vào tâm thế người khác để hiểu và san sẻ cho nhau.

Cũng như vậy, một nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, biết nhẫn nại, lắng nghe và kiểm soát cảm xúc trong mọi tình huống, sẽ chẳng khó khăn gì để làm hài lòng khách đến, vừa lòng khách đi đúng không nào!



Vậy mới thấy, nếu không có diai làm trong ngành mới hiểu những khó khăn và những nỗi niềm của "nghề làm dâu trăm họ" này.