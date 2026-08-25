Đẹp giàu như Địch Lệ Nhiệt Ba còn bị mẹ bạn trai dội cho gáo nước lạnh

Gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba và thiếu gia Cbiz Trần Phi Vũ liên tục dính tin hẹn hò, phim giả tình thật. Đáng nói, nữ minh tinh Trần Hồng - mẹ Trần Phi Vũ - được cho là phản đối mối quan hệ này kịch liệt. Trong diễn biến mới nhất, Trần Hồng vừa có động thái lạ dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba, khiến dân tình càng thêm hoang mang về mối quan hệ giữa 2 nữ nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại.

Cụ thể, nữ minh tinh họ Trần vừa bất ngờ nhấn theo dõi trang cá nhân của Địch Lệ Nhiệt Ba, thế nhưng lại hủy follow đối phương chỉ sau vài phút. Trước đó, paparazzi đình đám Bách Hiểu Sinh cho biết Trần Hồng rất không ưng Nhiệt Ba và đã liên tục cấm cản, ép buộc con trai sớm chia tay, chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Cộng thêm động thái dứt khoát hủy follow mới đây đã khiến cho nhiều khán giả càng thêm tin rằng mẹ Trần Phi Vũ quả thực không hài lòng với mỹ nhân Tân Cương và đang ra sức phản đối mối tình của cặp đôi trẻ.

Paparazzi kiêm blogger nổi tiếng Lưu Đại Chùy cho biết thêm Địch Lệ Nhiệt Ba - Trần Phi Vũ chuẩn bị đưa nhau về ra mắt bố mẹ 2 bên. Tuy nhiên, với tình trạng mối quan hệ được cho là “như nước với lửa” giữa Trần Hồng và mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa vào lúc này, nhiều khán giả dự đoán buổi gặp gỡ nhiều khả năng sẽ không thể diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Thậm chí, 1 số ý kiến tỏ ra bi quan khi đưa ra nhận định, Địch Lệ Nhiệt Ba - Trần Phi Vũ có thể sẽ bị mẹ đàng trai giáo huấn cho 1 trận trong buổi ra mắt phụ huynh sắp tới.

Mẹ Trần Phi Vũ nhấn follow Địch Lệ Nhiệt Ba rồi lại hủy theo dõi đối phương trong phút mốt. Ảnh: 163

Động thái mới đây của Trần Hồng tiếp tục cho thấy nữ diễn viên không ưng Địch Lệ Nhiệt Ba. Ảnh: 163

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đóng chính trong phim cổ trang Bạch Nhật Đề Đăng, lên sóng vào đầu năm 2026. Mối quan hệ giữa 2 ngôi sao chỉ thực sự bắt đầu gây chú ý cách đây khoảng 2 tháng sau khi họ lộ loạt bằng chứng yêu đương. Đầu tiên, truyền thông xứ Trung đã soi ra việc 2 nghệ sĩ dùng vòng đôi và nhiều lần “đụng hàng” trang phục hoặc phụ kiện. Không chỉ vậy, “thánh soi” còn phát hiện 1 tài khoản thường xuyên mua đồ cùng mẫu với mỹ nhân Tân Cương trên nền tảng mua sắm Dewu/Poizon. Trùng hợp là trong lịch sử mua sắm của tài khoản này có rất nhiều đồ Trần Phi Vũ từng diện qua. Từ đây, mỹ nam họ Trần được cho là chủ nhân của tài khoản nói trên. Đáng chú ý, sau khi nghi vấn hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ lên thẳng top 1 hotsearch Weibo thì tài khoản này đã “biến mất” không dấu vết, khiến dân mạng càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ “phim giả tình thật” giữa 2 ngôi sao. Chưa dừng lại ở đó, 2 nghệ sĩ còn có lịch trình trùng lặp nhiều lần tại Tokyo, Dubai,...

1 nguồn tin cho biết mỹ nam họ Trần hiện yêu say đắm đàn chị hơn 8 tuổi. Để được ở gần mỹ nhân trong mộng, Trần Phi Vũ đã dọn từ Bắc Kinh đến Thượng Hải sinh sống. Khi người đẹp Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bị ekip bỏ rơi và mắc kẹt ở Dubai giữa lúc chiến sự căng thẳng ở Trung Đông vào tháng 3 vừa qua, Trần Phi Vũ đã liên tục online theo dõi tin tức về tình hình của cô với tâm thế “đứng ngồi không yên”.

Trong quá trình quảng bá phim Bạch Nhật Đề Đăng cùng nhau, Trần Phi Vũ nhiều lần đứng sát rạt mỹ nhân Tân Cương. Trên 1 chương trình truyền hình, mỹ nam 2K này gây náo loạn MXH Trung Quốc khi công khai tỏ tình Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo đó, sau màn nhảy Señorita, Địch Lệ Nhiệt Ba đã ngượng ngùng hỏi: “Nghe nói em thích chị?”, ngay lập tức Trần Phi Vũ không ngần ngại đáp lại: “Không phải là nghe nói mà đúng là em thích chị!”.

Cặp sao được cho là đeo vòng đôi. Ảnh: Sohu

Công chúng nghi ngờ Địch Lệ Nhiệt Ba - Trần Phi Vũ ngầm úp mở chuyện tình cảm qua việc sử dụng trang phục, phụ kiện có mẫu mã giống hệt nhau. Ảnh: Sina

Loạt ảnh nghi 2 nghệ sĩ dùng đồ đôi cũng khiến dân tình dậy sóng, xôn xao bàn tán. Ảnh: Weibo

Thế nhưng, paparazzi đình đám Bách Hiểu Sinh cho hay chuyện tình của Địch Lệ Nhiệt Ba - Trần Phi Vũ lại vấp phải sự phản đối từ phía gia đình đàng trai. Theo lời paparazzi này, 2 ngôi sao đã bí mật hẹn hò với nhau được hơn 1 năm rưỡi. Nhưng nữ minh tinh Trần Hồng - mẹ Trần Phi Vũ - đã tỏ ra vô cùng tức giận khi con trai bỏ nhà chạy theo Địch Lệ Nhiệt Ba. Trần Hồng không thích Nhiệt Ba và liên tục cấm cản, ép buộc con trai sớm chia tay, chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Dù vậy, Trần Phi Vũ vẫn phớt lờ và tiếp tục qua lại với đàn chị 9X. Thấy con không nghe lời mình, Trần Hồng đã khóa nhiều thẻ ngân hàng của Trần Phi Vũ. Do đó, suốt thời gian qua, Trần Phi Vũ không có nổi 1 món quà đắt tiền nào tặng bạn gái.

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Địch Lệ Nhiệt Ba lẫn Trần Phi Vũ vẫn chưa chính thức lên tiếng bác bỏ hay thừa nhận về tin hẹn hò đang bủa vây xung quanh họ suốt thời gian qua.

Nữ minh tinh Trần Hồng muốn con trai chia tay Địch Lệ Nhiệt Ba để chuyên tâm cho sự nghiệp. Ảnh: Sina

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là cái tên nổi trội nhất nhì dàn sao nữ thế hệ 9X của Cbiz hiện nay, ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn đến từng milimet và khí chất minh tinh hơn người. Cô được coi là “nữ hoàng thảm đỏ” thế hệ mới của giới giải trí Hoa ngữ với vô số khoảnh khắc đẹp đến “phong thần”, được giới mộ điệu hết mực săn đón. Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã vào top 10 nữ diễn viên đẹp nhất hành tinh năm 2026, do người dùng bình chọn trên chuyên trang điện ảnh lớn nhất thế giới IMDb. Cô đứng vị trí thứ 9 trong danh sách. Theo các nguồn tin truyền thông, giá trị tài sản của cô được ước tính lên tới khoảng 700 tỷ đồng (tương đương hơn 200 triệu Nhân dân tệ trở lên và tiếp tục tăng theo thời gian).

Về đời tư, Địch Lệ Nhiệt Ba từng vướng nghi vấn hẹn hò, thậm chí sinh con cho Hoàng Cảnh Du sau khi hợp tác chung ở bộ phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Tuy nhiên, vào ngày 14/1/2025, blogger Lưu Đại Chùy cho biết Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đã tan vỡ. 1 tháng sau, 1 tài khoản MXH tung clip nam thần Thượng Ẩn đi nghỉ dưỡng ở đảo Phú Quốc cùng 1 cô gái lạ.

Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân Tân Cương đẹp bậc nhất showbiz Trung Quốc. Ảnh: Xiaohongshu

Trong khi đó, Trần Phi Vũ sinh năm 2000, lớn lên trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha anh là đạo diễn quyền lực Trần Khải Ca, từng đoạt giải thưởng Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes với tác phẩm Bá Vương biệt Cơ. Ông nội Trần Phi Vũ là đạo diễn, giảng viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - Trần Hoài Ngai, bà nội là biên kịch Lưu Yến Trì.

Mẹ Trần Phi Vũ là mỹ nhân cổ trang nổi danh 1 thời Trần Hồng. Ở những năm cuối 70, đầu 80, nhan sắc của Trần Hồng được ca tụng là “mẫu hình đẹp nhất trong giới nghệ sĩ”, “báu vật màn ảnh”. Thậm chí, Trần Hồng còn là nghệ sĩ nữ hiếm hoi ký được hợp đồng với 1 công ty giải trí Hàn Quốc. Theo thống kê của Forbes, tổng tài sản của Trần Khải Ca - Trần Hồng vào năm 2010 là 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng).

Về đời tư, ngôi sao gen Z từng dính bê bối bị bạn gái cũ hot girl Diệc Lâm tung ảnh nóng tống tiền vào năm 2023. Vụ việc khiến Trần Phi Vũ sụp đổ hình tượng, rơi khỏi nhóm nam thần tiềm năng có thể vươn mình thành sao hạng A của Cbiz. Nhưng nhờ gia thế khủng, anh vẫn có thể tiếp tục trở lại hoạt động ở showbiz hậu scandal động trời.