Đến "vùng đất hạnh phúc" ABBank, loạt khách hàng mang vàng, iPhone 17 Pro Max về nhà...

Không chỉ là không gian trải nghiệm và check-in rực rỡ, "Vùng đất Hạnh Phúc" ABBank thực sự trở thành một lễ hội cuối tuần đúng nghĩa – nơi tiếng cười vang lên không ngớt và quà tặng được trao "mỏi tay", gồm cả vàng 9999 và iPhone 17 Pro Max.

Khoảnh khắc vỡ òa khi những vị khách may mắn đầu tiên trúng phân vàng 9999 trong khung giờ Happy Hour. "Đi chơi cuối tuần mà không ngờ mang vàng về thật!" – nụ cười rạng rỡ ấy có lẽ là minh chứng rõ nhất cho sức nóng của "Vùng đất Hạnh Phúc".

Không chỉ có quà tặng vàng! Những chiếc iPhone 17 Pro Max đầu tiên chính thức tìm được chủ nhân giữa tiếng reo hò của đám đông. Không khí tại "Vùng đất Hạnh Phúc" như bùng nổ khi MC xướng tên người trúng thưởng – một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất mỗi ngày.

Sức hấp dẫn của "Vùng đất Hạnh Phúc" không dừng lại ở những phần quà giá trị. Điều khiến nhiều người thích thú còn là hành trình trải nghiệm được thiết kế như một "chuyến phiêu lưu cảm xúc", từ khu "Lưu dấu hạnh phúc" tới "Mang hạnh phúc về nhà" ngập tràn niềm vui…

Những trải nghiệm bình dị càng trở nên ý nghĩa hơn khi người tham dự có cơ hội sẻ chia cùng cộng đồng. Ngay khi bạn "nếm" vị hạnh phúc với những ly trà sữa 10k, số tiền tương ứng sẽ được ủng hộ vào Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam.

Bằng những trải nghiệm tuyệt vời, "Vùng đất Hạnh Phúc" tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) và Công viên Bờ sông Sài Gòn luôn kín người tham gia. Từ sáng đến tối, dòng người đổ về các khu trải nghiệm không ngớt, tạo nên một không gian lễ hội rực rỡ sắc màu và tràn đầy năng lượng.

"Vùng đất Hạnh Phúc" ABBank thực sự trở thành điểm đến cho mọi người, đặc biệt là các gia đình nhỏ - khi niềm vui và xúc cảm của mỗi người ghé thăm đều được tỉ mỉ, tận tâm chăm chút.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là hai khung giờ vàng 15h00 – 15h30 và 20h30 – 21h00 mỗi ngày. Khi đồng hồ điểm giờ, cả không gian như vỡ òa trong tiếng cổ vũ, cảm xúc hồi hộp và phấn khích dâng đầy. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, 4 chiếc iPhone 17 Pro Max cùng 12 phân vàng 9999 tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn đã tìm được chủ nhân.

Nếu Hà Nội và TP.HCM đã kịp ghi dấu những nụ cười đầu tiên, thì Đà Nẵng sẽ là điểm đến tiếp theo của của hành trình mang hạnh phúc lan tỏa khắp ba miền.

Đừng quên ghé thăm "Vùng đất Hạnh Phúc" tại Công viên APEC (Đà Nẵng) trong hai ngày 7 - 8/3 tới đây, bạn sẽ tận hưởng trọn vẹn một cuối tuần bùng nổ với quà tặng và những trải nghiệm khó quên. Cơ hội sở hữu 2 chiếc iPhone 17 Pro Max cuối cùng và 6 phân vàng 9999 đang chờ đón.