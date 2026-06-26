Đến tuổi xế chiều, bà mẹ 84 tuổi mới thấm: Con trai và con gái bất hiếu có những nguyên nhân rất khác nhau

Nhiều người vẫn tin rằng "đông con nhiều phúc". Họ cho rằng có nhiều con thì gánh nặng chăm sóc cha mẹ lúc về già sẽ được san sẻ, anh chị em cũng có thể nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau.

Thế nhưng, thực tế cho thấy không ít gia đình nhiều con lại xảy ra mâu thuẫn kéo dài. Có những bậc cha mẹ cả đời vất vả nuôi con khôn lớn, nhưng đến khi tuổi già lại không có ai chịu đứng ra phụng dưỡng.

Đến lúc về già mới hiểu: Con trai bất hiếu và con gái bất hiếu vì những lý do hoàn toàn khác nhau

Bà Lý (Trung Quốc) năm nay đã 84 tuổi. Thời còn trẻ, bà sinh và nuôi dưỡng 5 người con, gồm 3 con gái và 2 con trai. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn của nhiều năm trước, việc nuôi cùng lúc 5 đứa con là vô cùng vất vả. Thế nhưng sau khi cực nhọc cả đời để các con trưởng thành, đến lúc tuổi già, bà lại rơi vào tình cảnh đau lòng.

Các con cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, chẳng ai muốn đón mẹ về sống cùng. Trong mắt họ, người mẹ già giống như "quả bóng", bị chuyền từ người này sang người khác, không ai muốn nhận lấy "gánh nặng" ấy.

Ảnh minh hoạ

Ba người con gái nói:

Họ cho rằng sau khi lấy chồng, bản thân không được chia bất kỳ phần tài sản nào của gia đình. Từ nhỏ, các chị đã phải phụ giúp cha mẹ chăm sóc hai em trai. Quần áo, đồ dùng của mình lúc nào cũng là loại cũ và kém nhất. Vì vậy, khi đến chuyện phụng dưỡng cha mẹ, họ cho rằng mình không thể gánh phần trách nhiệm lớn nhất.

Có thể thấy, điều khiến các con gái day dứt không hẳn là chuyện tiền bạc, mà là cảm giác cha mẹ chưa từng đối xử công bằng với mình. Đối với con gái, sự quan tâm và tình yêu thương của cha mẹ đôi khi còn quan trọng hơn vật chất. Thực tế, dù không được chia tài sản, họ vẫn thường xuyên về thăm mẹ. Thế nhưng, sự thiên vị mà cha mẹ dành cho các em trai suốt nhiều năm vẫn là một nút thắt trong lòng, khiến họ rất khó thực sự buông bỏ.

Người con trai cả nói:

Anh kết hôn từ sớm. Những năm đầu lập nghiệp vô cùng nghèo khó, chỉ có vợ đồng cam cộng khổ với mình. Khi đó, cha mẹ hầu như không giúp đỡ gì. Ngược lại, khi em trai lập gia đình, cha mẹ lại bỏ tiền, bỏ công xây nhà cho em. Theo anh, rõ ràng em trai là người được cha mẹ cưng chiều hơn, nên trách nhiệm chăm sóc cha mẹ về già cũng phải thuộc về em nhiều hơn.

Người con trai út lại có suy nghĩ khác:

Anh cho rằng mình cũng chỉ mới bắt đầu ổn định cuộc sống. Là con cái trong gia đình thì trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ phải được tất cả anh chị em cùng chia sẻ, không thể dồn hết lên một người.

Vì sao con trai và con gái lại bất hiếu theo những cách khác nhau? Con trai dễ bất mãn khi cho rằng cha mẹ phân chia tài sản không công bằng, quá ưu ái người em hoặc người con khác. Con gái lại thường tổn thương vì cảm thấy từ nhỏ đã bị đối xử thiên vị, phải hy sinh nhiều hơn nhưng không được ghi nhận, không được chia tài sản. Bên cạnh đó, nếu đón cha mẹ về chăm sóc, họ còn có thể gặp áp lực từ gia đình bên chồng hoặc cha mẹ chồng.

Nhìn rộng hơn, nguyên nhân khiến người mẹ 84 tuổi không có ai muốn phụng dưỡng xuất phát từ chính cách nuôi dạy con cái của cha mẹ khi còn trẻ, đặc biệt là sự thiên vị.

Cha mẹ thiên vị sẽ để lại những hậu quả gì?

1. Làm gia tăng mâu thuẫn trong gia đình

Trong gia đình có nhiều con, điều đáng sợ nhất chính là cha mẹ thiên vị. Dù ưu ái ai, sự thiên vị cũng đều để lại những tổn thương nhất định. Nó không chỉ khiến anh chị em dễ xảy ra xung đột, thậm chí trở mặt với nhau, mà còn khiến những người ít được yêu thương sinh lòng oán trách cha mẹ. Không ít người vì những trải nghiệm trong gia đình gốc mà lớn lên với mặc cảm, thiếu tự tin.

Vì vậy, cha mẹ cần cố gắng đối xử công bằng với tất cả các con.

2. Đứa trẻ được cưng chiều quá mức dễ trở nên ỷ lại

Sự thiên vị không chỉ làm rạn nứt tình cảm gia đình. Những đứa trẻ luôn được cha mẹ ưu ái còn dễ hình thành tâm lý mình là trung tâm, được nuông chiều quá mức. Ở nhiều gia đình, cha mẹ còn yêu cầu anh chị phải hy sinh để giúp đỡ em nhỏ.

Điều đó khiến người được ưu ái cảm thấy mình có đặc quyền, lâu dần dễ hình thành tính lười biếng, ỷ lại và khi trưởng thành rất dễ xuất hiện tình trạng sống dựa dẫm vào cha mẹ.

3. Đứa trẻ ít được yêu thương dễ mang mặc cảm

Trong khi người được cha mẹ cưng chiều có cảm giác mình luôn được coi trọng, thì những đứa trẻ bị bỏ quên lại dễ mang theo cảm giác tự ti suốt nhiều năm. Ngay cả khi đã lập gia đình và có sự nghiệp riêng, họ vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ hoặc sự phân biệt đối xử từng trải qua. Những định kiến ấy đôi khi tiếp tục được truyền sang thế hệ sau.

Là cha mẹ, điều quan trọng nhất là đối xử bình đẳng với tất cả các con. Nếu luôn mang trong mình sự thiên vị, không thể công bằng trong tình yêu thương, cha mẹ không chỉ làm tổn thương con cái mà đến cuối cùng, chính bản thân mình cũng có thể phải gánh chịu những hệ quả khi bước vào tuổi già.