Khi bước vào trung niên, con người ta không còn chạy theo những thứ phù phiếm nữa. Thứ họ mong muốn chỉ gói gọn trong hai chữ "An" và "Khang" bình an trong tâm hồn, khỏe mạnh nơi thân thể. Có người cả đời mải mê kiếm tiền, nhưng khi già đi mới nhận ra: Bình yên và sức khỏe mới là gia tài quý giá nhất.

Chữ thứ nhất: "An" - Bình yên là khởi đầu của tất cả

Muốn cuộc sống an ổn, trước tiên trái tim phải bình yên. Tâm có an thì người mới có độ, sống mới có chừng mực. Người tâm an sẽ không vì được mất nhỏ nhoi mà bận lòng, không vì lời khen tiếng chê mà dao động. Họ giữ lòng rộng mở, sống độ lượng, biết nhìn xa hơn những điều trước mắt.

Người tâm an sẽ không làm chuyện quá đà, không nói lời gây tổn thương. Họ xử sự thẳng thắn, không thẹn với lương tâm. Cũng nhờ vậy, tầm nhìn của họ rộng lớn, tâm thái bình thản, cuộc sống thảnh thơi hơn người.

Người tâm an là người biết trân quý tình cảm, giữ gìn các mối quan hệ bằng sự chân thành. Họ sống có tình, có nghĩa, và vì vậy, cuộc đời họ luôn ấm áp. Tâm thái quyết định độ cao của cuộc đời. Tâm càng yên, người càng cao quý. Người tâm an, dẫu cuộc sống giản dị, nhưng lòng lại giàu sang.

Chữ thứ hai: "Khang" - Sức khỏe là nền tảng của mọi hạnh phúc

Không có sức khỏe, mọi thành công đều trở nên vô nghĩa. Có sức khỏe, cuộc đời mới dài lâu, chất lượng sống mới thực sự đáng giá.

Đến trung niên, điều quan trọng không còn là tranh giành hơn thua, mà là giữ cho thân thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ. Có câu nói: "Thông minh nhất là biết đặt sức khỏe lên hàng đầu."

Muốn có "khang", cần nuôi dưỡng thói quen tốt, giữ tâm thái vui vẻ. Đừng để bản thân bị cuốn vào những chuyện vặt vãnh, tranh cãi không đáng.

Học cách buông bỏ: Buông con cái để chúng trưởng thành, buông những lo toan nhỏ nhặt, buông bớt tham vọng không cần thiết. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, tập thể dục nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, thỉnh thoảng cho mình không gian tĩnh lặng để cân bằng tâm trí.

Đến tuổi trung niên, đỉnh cao không phải là quyền lực hay tiền bạc, mà là "An" và "Khang". Bình an và khỏe mạnh chính là vận may lớn nhất mà cuộc đời ban tặng. Chỉ cần bạn giữ được tâm an và thân khang, dù cuộc đời có gió mưa, bạn vẫn sẽ bình thản bước qua.

Nhớ lấy hai chữ này, cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn, tuổi già sẽ thảnh thơi hơn và cuộc đời sẽ không còn điều gì phải nuối tiếc.